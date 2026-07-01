Децебал

Децеба`л (лат. Decebalus) (? — 106) — царь даков (86—106), талантливый вождь и военачальник, противник Римской империи (см. Рим Древний), создавший на территории расселения даков мощное государственное образование . Реальным вождем даков Д. стал в ходе их вторжения в Мёзию (85), когда римляне потерпели поражение. В I Дакий­ской войне (86—89) Д. укрепил свое положение: применял тактику партизанской войны, устраивая римской армии ловушки, выступал с мирными предложениями и т. д. Несмотря на прорыв обороны даков у Тап (88), совершенный полководцем Татием Юлианом, и отступление Д. к Сармизегетузе, Домициан был вынужден заключить с Д. унизительный для римлян мир (89). Д. получил от Домициана знаки царской власти, признал свою зависимость от Рима, приобрел статус «друга и союзника римского народа». По мирному соглашению дакам предоставлялись различные гражданские и военные специалисты , ремесленники и мастера, была выплачена единовременно большая субсидия и принято обязательство выплачивать дакам ежегодную дань. Д. соблюдал условия мира, но Траян начал подготовку к новой войне с даками. Он аннулировал мирный договор , вторгшись на территорию даков, развязал II Дакий­скую войну (100—102), в ходе которой Д. начал терпеть поражение и даки подчинились римской власти: после марша римлян на Сармизегетузу Д. запросил мира, сдал оружие , заплатил большую контрибуцию и принес Римской империи клятву верности. Нападая на римские гарнизоны, даки Д. предпринимали попытки освободиться от римлян, что привело к III Дакийской войне (105—106), которая приняла ожесточенную форму. Была захвачена и сожжена Сармизегетуза; Д. с боями отступил в горы, где погиб в сражении с превосходящими силами 8 римских легионов. По одной версии, он лишил себя жизни, будучи раненным, по другой — после поражения своих войск пытался спастись бегством и был убит римским легионером. Его голову доставили Траяну. На рельефе колонны Траяна император демонстрирует армии голову Д. как символ окончания войны и победы над даками. Лит.: Кругликова И. Т. Дакия в эпоху римской оккупации. М., 1955; Чаплыгина Н. А. Римляне на Дунае. Кишинев, 1990; Рубцов С. М. Легионы Рима на Нижнем Дунае. Военная история римско-дакийских войн (конец I — начало II века н. э.). СПб. — М., 2003. В. П. Буданова.