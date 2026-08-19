ДЭБРЭ-ДАМО

ДЭБРЭ-ДАМО (Дэбрэ-Даммо) - один из древнейших эфиопских монастырей .

Расположен на востоке шт. Тыграй, на границе с Эритреей, неподалеку от старинного караванного пути, ведущего от побережья Красного м. в глубь Эфиопского нагорья. Находится на вершине столовой горы (анба), так что попасть в мон-рь можно только поднявшись по отвесному склону при помощи веревки. Судя по археологическим находкам, эта гора с древности служила убежищем для купцов и путешественников: там были найдены кит. фарфор, золотые монеты эпохи Кушанского царства (I-III вв. по Р. Х.), араб. монеты периода Омейядов и Аббасидов . По преданию, Д.-Д. был основан в VI в. За-Микаэлем Арагави, одним из «девяти преподобных» (основателей монашества в Эфиопии), при деятельной поддержке христ. царя Аксума Габра Маскаля, который возвел главный храм обители и был впосл. погребен в ней. После окончания работ Арагави попросил царя убрать строительные леса, воскликнув: «Дахмэмо!» ( - Уберите это!) - так мон-рь получил название Д.-Д.; постепенно оно превратилось в «Дэбрэ-Дамо». В Житии Арагави (составлено в XV в.) приводится устав, введенный им в соответствии с правилами прп. Пахомия Великого, учеником которого он считался, а также изложена история мон-ря при 5 первых преемниках Арагави, хотя хронология событий существенно искажена. В соответствии с полулегендарным преданием мон-рь был до основания разрушен царицей Гудит, построившей на его месте город.

В эпоху династии Загве (1137-1270) некогда привилегированный мон-рь относился к новым царям как к узурпаторам и находился к ним в оппозиции. При этом обитель оставалась авторитетным центром эфиоп. монашества: в числе учеников св. Йоханни (пам. эфиоп. 3/4 мая), настоятеля Д.-Д. в XIII в., были видные деятели христ. просвещения, знаменитые эфиоп. святые Иясус Моа и Такла Хайманот, основателей первых монастырей в юж. областях Эфиопии (Дэбрэ-Хайк-Эстифанос и Дэбрэ-Либанос). Цари следующей эфиоп. династии, Соломонидов, благоволили Д.-Д. и в свою очередь пользовались поддержкой его насельников. Однако центр христ. государственности уже переместился на юг, и в XIV-XV вв. мон-рь Д.-Д. находился вдали от основных политических событий. В 1-й пол. XVI в. христ. царство подверглось мусульманскому нашествию под предводительством имама Ахмада Ибрахима аль-Гази. Эфиоп. царь Лебна Денгель (1508-1540) умер гонимый мусульманами, и его тело погребли на неприступной горе Д.-Д. Там же португальцы во главе с доном Криштобалом да Гамой, пришедшие на помощь эфиоп. христианам во время кампании 1542-1543 гг., устроили склад оружия. Однако в сент. 1557 г. туркам под командованием паши Оздемира, прибывшим из Йемена для поддержки мусульман, удалось захватить и разграбить обитель. Вскоре они потерпели поражение и ушли на побережье, но мон-рь долго не мог возродиться после погрома. В сер. XVII в. центром эфиоп. царства стал г. Гондар (Гондэр), а Д.-Д. остался далеким сев. монастырем, хотя и почитаемым, но лишенным заботы государства.

В наст. время в Д.-Д. проживает ок. 150 монахов. Женщины и животные жен. пола в мон-рь не допускаются, паломницы молятся в жен. мон-ре Пресв. Богородицы, расположенном у подножия горы. В монастырской б-ке сохранилось ок. 50 рукописей. Наибольшее количество паломников бывает в день памяти За-Микаэля Арагави (24 окт.).

Исторические источники к разделу:

Guidi I. Il «Gadla 'Aragâwî» // MRAL. 1895. Ser. 5. Vol. 2. Pt. 1. P. 54-96.

Литература к разделу:

Тураев Б. А. Исследования в области агиологических источников истории Эфиопии. СПб., 1902. С. 57, 62, 64, 83, 95-96, 109;

он же. Абиссинские хроники XIV-XVI вв. / Ред. и предисл.: И. Ю. Крачковский. М.; Л., 1936;

Taddesse Tamrat. Church and State in Ethiopia: 1270-1527. Oxf., 1972. P. 73, 110, 158, 159, 163, 166, 178, 223, 226, 229, 241;

Чернецов С. Б. Эфиопская феод. монархия в XIII-XVI вв. М., 1982. С. 11, 37, 42, 125, 231, 249;

он же. Эфиопская феод. монархия в XVII в. М., 1990. С. 29-30;

Tsegay Berhe G., Libanos, Red. Däbrä Damo // EncAeth. Vol. 2. P. 17-20.

Иллюстрация:

Мон-рь Дэбрэ-Дамо. Архив Православной энциклопедии.

Автор раздела: Чернецов С. Б.

Архитектура

Древняя церковь мон-ря Д.-Д.- одна из немногих сохранившихся средневек. церквей, построенных в традициях архитектуры Аксума. Традиция относит ее к V-VI вв., ряд совр. исследователей - к Х в. (Anfray. 1990. P. 171); эти датировки опираются на архитектурные признаки и не имеют под собой документальных или археологических оснований. При разграблении мон-ря турками в 1557 г. церковь пострадала, но не была сожжена. В 1948 г. проводились реставрационные работы под рук. Д. Мэттьюза. Уникальность церкви обусловлена тем, что близкие ей по архитектуре памятники, находившиеся на территории Эритреи, утрачены: церковь в Асмэре разобрана в 1920 г., церковь в Арамо погибла в 1940-1941 гг., церковь мон-ря Дэбрэ-Либанос в Шимезане разобрана в 1961 г. Церковь расположена в сев.-вост. части мон-ря Д.-Д., на месте, где, по преданию, огромный змей, взявший За-Микаэля Арагави на спину, опустил его на землю. Эта легенда, возможно, указывает на то, что в дохрист. времена в Д.-Д. было почитаемое святилище хтонического божества (Leroy. 1973. Р. 103). Храм построен на небольшой овальной насыпи, окруженной стеной; cправа от него находится 7-метровая колокольня. Здание представляет собой прямоугольную в плане 3-нефную базилику (21×9 м) с 3-частным компартиментом «святая святых» (макдас), нартексом и поздним притвором . Ориентировано на восток, имеет входы с 3 сторон. Наос разделен на нефы рядами монолитных каменных столбов (по 3); неодинаковые размеры и разное оформление капителей свидетельствуют о вторичном использовании столбов. На них покоится деревянный антаблемент, над к-рым тянется продолжающийся и в алтаре фриз. Выше расположены окна клеристория, выходящие в размещенные над боковыми нефами помещения 2-го этажа (хоры). Неф перекрыт коробчатым деревянным потолком на дугах. Прямоугольные в плане компартименты не соединены друг с другом; с севера пристроен дополнительный компартимент, вероятно в связи с устройством там погребения царя Лебна Денгеля. Центральная часть макдаса, где расположены престол и табот, открывается в неф подковообразной аркой. Она перекрыта деревянным куполом на нервюрах (2 м в диаметре), возможно первоначальный купол не сохранился; росписи поздние (поясные изображения святых). В нартексе выделен сев. компартимент (по ширине сев. нефа), в к-ром устроена лестница на 2-й этаж. По поперечной оси юж. части нартекса стоят 3 каменных столба, поддерживающие деревянный кессонированный потолок.

Благодаря надстройкам над боковыми нефами снаружи базилика Д.-Д. представляет собой параллелепипед с небольшим повышением над средним нефом. Нынешняя кровля воспроизводит традиц. покрытие. Храм стоит на едва заметном ступенчатом цоколе. Его стены выложены из мелкого камня на растворе, скреплены продольными и поперечными деревянными связями (ростверк). Балки выступают на фасад круглыми концами, т. н. «обезьяньими головами»; для их защиты от дождя устроены выносные карнизы из тонких каменных плит. Живописность поверхности стен усиливается выступами небольшого выноса. Эти выступы соответствуют 2 центральным травеям нефа и боковым компартиментам нартекса и макдаса, в результате чего углы здания приобретают облик башен, а зап. фасад (ныне заслоненный поздним притвором) может трактоваться как 2-башенный.

Внешний облик храма и техника кладки следуют традиции аксумских дворцовых сооружений, повторенных в первом 5-нефном Аксумском Соборе Богоматери Сионской. Кроме того, композиция церкви Д.-Д. имеет очевидные параллели в архитектуре Нубии VII в. (Leroy. 1973. Р. 111), копт. Египта (перекрытие центрального алтаря куполом, впервые осуществленное, как считается, ок. 910 г. в ц. Богоматери (аль-Адра) мон-ря Дейр-эс-Суриани в Вади-эн-Натрун, Месопотамии (композиция вост. части) и Сирии (базилики с 2-башенными фасадами типа Кальб-Лузе; ок. 450). По образцу церкви в Д.-Д., вероятно, были построены церковь размещенного в гроте монастыря Йемреханна-Крэстос (Йемраха; XII в.) к востоку от Лалибэлы, а также ц. Бетэ-Лехем (Вифлеемская), стоящая на недоступном нагорье Дэбрэ-Табор к востоку от оз. Тана (XII-XIII вв.; построена из каменных блоков, имеет купол не только над центральной частью макдаса, но и над средокрестием; позже «скрыта» внутри нового, круглого в плане здания). В неск. модифицированном виде план базилики Д.-Д. был положен в основу скальных храмов Лалибэлы (XII-XIII вв.).

В старом храме Д.-Д. сохранились замечательные скульптурные произведения. Фризы нефа и алтаря состоят из 60 небольших квадратов с геометрическими композициями, ни разу не повторяющимися. Кессонированный потолок нартекса (из древесины оливы) - уникальное произведение средневековой эфиопской скульптуры. В каждой из 39 ячеек находится деревянное барельефное изображение: сохранились 6 кессонов c растительным орнаментом и 28 с изображениями животных. Композиции отличаются высокой техникой и живостью исполнения, восходят к позднеантичной, в т. ч. раннехрист. традиции. Исследователи связывают появление анималистических изображений также со строгим запретом на скульптурные изображения людей в Эфиопской Церкви. В один ряд с рельефами Д.-Д. можно поставить только ансамбль резной скульптуры в ц. Зарема Гийоргис (к северу от Атсби, шт. Тыграй), датируемый IX в. обнаружившим его в 1973 г. К. Лепажем. Фрагменты подобных барельефов сохранились также от разобранного храма в Асмэре (Национальный музей Эритреи, Асмэра).

У входа в Д.-Д. расположен новый храм, близкий по формам позднесредневек. храмам исторической обл. Тигре (Тыграй). Он построен над местом, где находятся пещеры с монашескими захоронениями, и представляет собой макдас, обстроенный пониженным круговым обходом. Согласно традиции, под его алтарем находится расселина, в к-рую удалился За-Микаэль Арагави. Однако, по предположению А. Мордини, могила Арагави (место которой было забыто из-за долгого запустения мон-ря) находилась не здесь, а в одной из соседних пещер, на стенах к-рой были обнаружены древние скульптурные изображения. Помимо храмов в монастыре сохранился целый ряд др. построек: монашеские кельи, цистерны для сбора воды и проч.

Литература к разделу:

Buxton D. R. The Christian Antiquities of Northern Ethiopia // Archaeologia. Oxf., 1947. T. 92. P. 1-42;

Mordini A. Il soffitto del secondo vestibolo dell'enda Abuna Aragawi in Dabra Dammo // RSE. 1947. Vol. 6. Fasc. 1. P. 29-35;

idem. Gli aurei Kushana del convento di Dabra-Damo: Un indizio sui rapporti commerciali fra l'India e l'Etiopia // Atti del Convegno Intern. di Studi Etiopici. R., 1960. P. 249-254;

idem. I tessili medievali del convento di Dabra Dammo // Ibid. P. 228-248;

Matthews D. H. The Restoration of the Monastery Church of Debra Damo, Ethiopia // Antiquity. Oxf., 1949. Vol. 23. N 92. P. 188-200;

Matthews D. H., Mordini A. The Monastery of Debre Damo, Ethiopia // Archaeologia. 1959. T. 97. P. 1-58;

Gerster G. L'art éthiopien. Saint-Léger-Vauban, 1968;

Leroy J. L'Éthiopie: Archéologie et culture. Brugge, 1973. P. 99-120;

Lepage C. L'église de Zarema (Éthiopie) découverte en mai 1973 et son apport à l'histoire de l'architecture éthiopienne // CRAI, 1973. 1974. P. 416-454;

Anfray F. Les anciens éthiopiens: Siècles d'histoire. P., 1990. P. 169-173;

Capuani M. et al. Christian Egypt: Coptic Art and Monuments through Two Millenia. Collegeville (Minn.), 2002.

Иллюстрация:

Церковь мон-ря Дэбрэ-Дамо. X в. Архив Православной энциклопедии.

Автор раздела: Масиель Санчес Л. К.

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