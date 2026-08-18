ДЕБАТ
ДЕБАТ - обозначение диалогического жанра в поэзии, особенно народной и средневековой.
Дебат зародился в обрядовой календарной поэзии («прение весны с зимой» и др.), развился и расширил тематику в культуре состязаний певцов; включает в себя дидактический материал (песни «Старшей Эдды», XIII век, духовные стихи). Дебат вошёл в европейскую литературу в буколике и достиг расцвета в средневековой литературе под перекрёстным влиянием античной буколики, христианского катехизиса и фольклора («прения» души с телом, веры с разумом, добродетелей с пороками, фортуны с философией, рыцаря с клириком, богатого с бедным, розы с лилией, вина с водой, осла со своим хозяином; споры о первенстве между временами года, стихиями, частями тела и пр.). Оказал влияние на становление античной и средневековой драмы, философского диалога.