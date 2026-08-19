Де Тхам

Де Тхам (вьет. Đê` Thám) (ок. 1858, Хынгйен — 10.02.1913) — видный деятель национально-освободительного движения, руководитель вооруженных выступлений против французских колонизаторов в Сев. Вьетнаме на рубеже XIX—XX вв. Уроженец провинции Хынгйен, затем переехал в уезд Йентхе пров. Бакзянг в Сев. Вьетнаме (в 60 км к северу от Ханоя). Свое другое известное имя — Хоанг Хоа Тхам — получил в конце 1880-х, когда примкнул к антиколониальному движению под руководством Кай Киня. После его смерти Д. Т. организовал собственные отряды, став лидером освободительного движения в Йентхе. Закрепившись в долине Хотюой, он неоднократно выдерживал французские наступательные операции. В середине 1890-х французы фактически признали его контроль над четырьмя волостями (вьет. — tô,ng) в уезде Йентхе, которые согласно перемирию 1894 (и позднее по соглашению 1897) передавали в его управление с правом сбора с них налога в течение трех лет. К Д. Т. стекались многие патриоты, в том числе Фан Бой Тяу и Фан Тю Чинь. Из своей опорной базы отряды Д. Т. совершали вооруженные нападения на соседние провинции. Лишь в 1913, подкупив некоторых людей из окружения Д. Т., французам удалось физически его уничтожить. Движение во главе с Д. Т. стало последним крупным очагом вооруженного сопротивления французам, к тому моменту в целом подчинившим себе Вьетнам, превращенный в часть созданного ими Индокитайского союза. Д. Т. стал одной из наиболее почитаемых личностей рубежа веков во Вьетнаме, ему посвящено много литературных произведений, в его честь в современном Вьетнаме названы улицы крупнейших городов. Лит.: Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1995; Tùc điê`n nhân vâ˙ t lі˙ch sù, Viê˙t Nam. NXB Giáo du.c, 2005. М. А. Сюннерберг.