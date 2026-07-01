ДЕ САНКТИС ФРАНЧЕСКО

САНКТИС (De Sanctis) ФРАНЧЕСКО - итальянский литературовед , политический деятель.

По­лу­чил гу­ма­ни­тар­ное об­ра­зо­ва­ние в ча­ст­ных шко­лах Не­апо­ля. С 1839 года за­ни­мал­ся пе­да­го­гической дея­тель­но­стью. При­вер­же­нец национал-пат­рио­тических идей; как уча­ст­ник Ри­сорд­жи­мен­то в 1850-1853 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. Гу­бер­на­тор провинции Авел­ли­но (1860), министр про­све­ще­ния (1861-1862 и 1878-1881); при­вер­же­нец школь­ной ре­фор­мы в ду­хе идеи «не­пре­рыв­но­го об­ра­зо­ва­ния» . Пе­ча­тать­ся на­чал с 1835. В наи­бо­лее зна­чительные сочинения Де Санктиса - «Ис­то­рии италь­ян­ской ли­те­ра­ту­ры» («Storia della letteratura italiana», vol. 1–2, 1870–1871; рус. пер., т. 1–2, 1963–64) - литературный про­цесс ана­ли­зи­ру­ет­ся на фо­не ши­ро­кой па­но­ра­мы куль­тур­ной и ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни стра­ны. Как про­дол­же­ние «Ис­то­рии...» был на­пи­сан курс лек­ций «Италь­ян­ская ли­те­ра­ту­ра в XIX ве­ке» («La letteratura italiana nel secolo XIX», опубликован по­смерт­но в 1897). Сре­ди других со­чи­не­ний: очер­ки о твор­че­ст­ве итальянских пи­са­те­лей, в том числе Дан­те , Ф. Пет­рар­ки, В. Аль­фье­ри, Дж. Ле­о­пар­ди. В ра­бо­тах Де Санктиса ощу­ща­ет­ся влия­ние Дж. Ви­ко, Г.В.Ф. Ге­ге­ля, позд­нее - ма­те­риа­ли­стических идей; его ме­тод под­ра­зу­ме­ва­ет ана­лиз ху­дожественной фор­мы в её тес­ной свя­зи с со­дер­жа­ни­ем (в этом от­но­ше­нии по­сле­до­ва­те­лем Де Санктиса счи­тал се­бя Б. Кро­че) и пол­ное от­ри­ца­ние фе­но­ме­на «ис­кус­ст­ва для ис­кус­ст­ва».