ДЕ САНКТИС ФРАНЧЕСКО
САНКТИС (De Sanctis) ФРАНЧЕСКО - итальянский литературовед, политический деятель.
Получил гуманитарное образование в частных школах Неаполя. С 1839 года занимался педагогической деятельностью. Приверженец национал-патриотических идей; как участник Рисорджименто в 1850-1853 годах находился в заключении. Губернатор провинции Авеллино (1860), министр просвещения (1861-1862 и 1878-1881); приверженец школьной реформы в духе идеи «непрерывного образования». Печататься начал с 1835. В наиболее значительные сочинения Де Санктиса - «Истории итальянской литературы» («Storia della letteratura italiana», vol. 1–2, 1870–1871; рус. пер., т. 1–2, 1963–64) - литературный процесс анализируется на фоне широкой панорамы культурной и интеллектуальной жизни страны. Как продолжение «Истории...» был написан курс лекций «Итальянская литература в XIX веке» («La letteratura italiana nel secolo XIX», опубликован посмертно в 1897). Среди других сочинений: очерки о творчестве итальянских писателей, в том числе Данте, Ф. Петрарки, В. Альфьери, Дж. Леопарди. В работах Де Санктиса ощущается влияние Дж. Вико, Г.В.Ф. Гегеля, позднее - материалистических идей; его метод подразумевает анализ художественной формы в её тесной связи с содержанием (в этом отношении последователем Де Санктиса считал себя Б. Кроче) и полное отрицание феномена «искусства для искусства».