ДЕ ЛЕОН ДАНИЕЛЬ

ДЕ ЛЕОН ДАНИЕЛЬ - политический деятель США.

Ро­дил­ся в ис­па­ноя­зыч­ной се­мье. Учил­ся в Гер­ма­нии, за­тем в Ни­дер­лан­дах. С 1874 года жил в Нью-Йор­ке. В 1876 году окон­чил Ко­лум­бий­ский университет , не­ко­то­рое вре­мя ра­бо­тал юри­стом. В 1883-1889 годах чи­тал лек­ции по ме­ж­ду­народному и кон­сти­туционному пра­ву в Ко­лум­бий­ском университете. С 1886 года член организации «Ор­ден ры­ца­рей тру­да». В 1890 году всту­пил в Со­циа­ли­стическую ра­бо­чую пар­тию США (СРП) и вско­ре стал её ру­ко­во­ди­те­лем и идео­ло­гом. С 1892 года ре­дак­тор центрального ор­га­на СРП - газеты «People». В 1895 году в це­лях ос­лаб­ле­ния влия­ния на ра­бо­чих Аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ции тру­да уча­ст­во­вал в соз­да­нии Со­циа­ли­стического сою­за тор­гов­ли и тру­да. В 1905 году один из ос­но­ва­те­лей проф­со­юз­ной организацииции «Ин­ду­ст­ри­аль­ные ра­бо­чие ми­ра». В 1908 году вы­шел из неё, пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку соз­да­ния аль­тер­на­тив­но­го Ме­ж­ду­народного объ­еди­не­ния ра­бо­чих.

Пы­тал­ся раз­ра­бо­тать собственное со­ци­аль­но-эко­но­мическое уче­ние, от­ли­чав­шее­ся от мар­кси­ст­ско­го и по­лу­чив­шее название де­ле­о­низ­ма.

Сочинения:

Industrial unionism. N. Y., 1920;

Spee­ches and editorials. N. Y., 1923-1930. Vol. 1-2