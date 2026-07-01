Де Гаспери (ит. De Gasperi), Альчиде Амедео Франческо (03.04.1881, Пьеве- Тезино, Трентино, Австро-Венгрия (ныне Италия)

Де Га`спери (ит. De Gasperi), Альчиде Амедео Франческо (03.04.1881, Пьеве- Тезино, Трентино, Австро-Венгрия (ныне Италия) — 19.08.1954, Борго Вальсугана, Трентино, Италия) — итальянский политический и государственный деятель, премь­ер-министр Италии в 1945—1953. Происходил из бедной католической семьи, учился в епископской коллегии , затем в королевской высшей гимназии , где участвовал в создании трентинской католической ассоциации в 1898. В 1905 получил филологическое образование в Венском университете. В студенческие годы стал членом руководства Народного политического союза Трентино. В 1905 назначен директором журнала «La voce cattolica» (с 1906 — «Trentino»), оставался на этом посту до 1925. С 1909 — советник коммуны г. Тренто. С 1911 — представитель итальянского национального меньшинства в австрийском парламенте (с перерывом в 1914— 1917 в связи с прекращением деятельности парламента на время Первой мировой войны). Сторонник присоединения области к Италии. С началом Первой мировой войны находился под надзором полиции. После присоединения Трентино к Италии (1919) стал сторонником автономии этой области. С 1919 член Народной партии (с 1920 член руководства НП). Депутат парламента (1921— 1926). С 1921 — председатель парламентской фракции НП. В 1924—1925 — секретарь НП. В 1926 лишен фашистскими властями депутатского мандата за участие в Авентинском блоке. В 1927 арестован за попытку тайного выезда из страны, осужден на 4 года, освобожден в 1928 после просьбы о помиловании. В 1928—1933 находился под надзором полиции. С 1929 до конца войны работал в библиотеке Ватикана. В 1940 — инициатор воссоздания Христианско- демократической партии Италии (ХДП), автор ее программы. С 1942 — президент Центральной директивной комиссии по воссозданию ХДП. В 1944—1946 и в 1953—1954 — политический секретарь ХДП, в 1946—1953 — председатель ее Национального совета. Член Учредительного собрания, занимал различные министерские посты. В 1945—1953 — премьер-министр Италии, сформировал 8 коалиционных и однопартийных правительств, в 1947, в результате правительственного кризиса, из правительства Де Г. были выведены коммунисты и социалисты. 2 июня 1946, после отречения короля Умберто II, Де Г. стал регентом до провозглашения республики (1 июля). До октября 1946, а также в 1951—1953 также министр ино­странных дел, в 1946—1947 — министр внутренних дел. При Де Г. Италия избрала прозападный курс, вступив в 1949 в военно-политический блок НАТО. Укрепились демократические порядки в стране, были проведены реформы, в том числе аграрная, благодаря принятию Маршалла плана начался подъем итальянской экономики. Вместе с Р. Шуманом, К. Аденауэром стоял у истоков Европейской интеграции. В 1954 избран председателем Европарламента, но умер в том же году. В 1993 Ватикан дал разрешение на начало процесса беатификации Д. Соч.: Discorsi parlamentari, 1921—1954. Roma, 1985; Lettere dalla prigione 1927—1928. Milano, 1955; Lettere sul Concordato. Brescia, 1970; De Gasperi scrive / A cura di M. R. Catti De Gasperi. Brescia, 1974; De Gasperi e l’Europa: Scritti e discorsi. Brescia, 1979. P. G. Zunino. Scritti politici di Alcide De Gasperi. Milano, 1980. Ист.: Atti e documenti della Democrazia Cristiana: 1943—1959. Roma, 1959; Gli atti dei congressi del partito popolare italiano / A cura di F. Malgeri. Brescia, 1969; Cattolici tra Togliatti e De Gasperi (1937/45): Testimonianze e documenti. Roma, 1977. Лит: Канделоро Дж. Католическое движение в Италии. М., 1955; Togliatti P. L’opera di De Gasperi: Rapporti tra stato e chiesa. Firenze, 1958; Andreotti G. De Gasperi e il suo tempo. Trento-Vienna-Roma-Milano, 1964; De Gasperi M. R. De Gasperi, uomo solo. Verona, 1964; Braschi A. Mussolini e De Gasperi: Vite divergenti. Bologna, 1983; Rossi M. G. Da Sturzo a De Gasperi: Profilo storico del cattolicesimo politico. Roma, 1985. Е. С. Токарева.