ДЕ ГАСПЕРИ АЛЬЧИДЕ

ДЕ ГАСПЕРИ АЛЬЧИДЕ - итальянский государственны й и политический деятель.

Из се­мьи жан­дар­ма. В 1905 году окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Вен­ско­го университета. В 1905-1926 годах ди­рек­тор журнала «Il Tren­tino», от­ра­жав­ше­го ин­те­ре­сы ита­ло­я­зыч­но­го на­се­ле­ния Трен­ти­но - об­лас­ти во­круг Три­ен­та. В 1905 году ос­но­вал Народную пар­тию Трен­ти­но, до­би­вал­ся при­сое­ди­не­ния Трен­ти­но к Ита­лии. С 1911 года депутат австрийского пар­ла­мен­та (рейхс­ра­та) от Трен­ти­но, с 1914 года член со­б­ра­ния вы­бор­ных пред­ста­ви­те­лей Ин­сб­ру­ка. В 1919 году, по­сле пе­ре­да­чи Трен­ти­но Ита­лии, один из ос­но­ва­те­лей Итальянской народной пар­тии (ИНП), в 1924 - декабре 1925 года её ге­не­раль­ный сек­ре­тарь. В 1921-1926 годах депутат итальянского пар­ла­мен­та; в декабре 1922 - апреле 1923 годов министр в пра­ви­тель­ст­ве Б. Мус­со­ли­ни . В ию­не 1924 года пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию фа­ши­ст­ско­му ре­жи­му, всту­пил в Авен­тин­ский блок, за что в 1926 году был ли­шён де­пу­тат­ско­го ман­да­та, в 1927 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в на­ме­ре­нии тай­но по­ки­нуть стра­ну и осу­ж­дён на 4 го­да. В 1928 году ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния по со­стоя­нию здо­ро­вья. В 1929-1942 годах ра­бо­тал в Библиотеке Ва­ти­ка­на, пи­сал ста­тьи на ис­то­рические те­мы, вёл руб­ри­ку «Об­зор ме­ж­ду­на­род­ной по­ли­ти­ки» в журнале «Illustrazione vaticana», со­труд­ни­чал с другими жур­на­ла­ми. В 1942-1943 годах уча­ст­во­вал в соз­да­нии на ба­зе бывшей ИНП пра­во­цен­три­ст­ской Италь­ян­ской хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (ИХДП). Ав­тор её пер­вой про­грам­мы. В 1944-1946 и 1953-1954 годах по­ли­тический сек­ре­тарь, в 1946-1953 годах председатель Национального со­ве­та ИХДП. В 1944-1945 годах за­ни­мал ми­ни­стер­ские по­сты в ря­де пра­ви­тельств; с декабря 1945 по июль 1953 годов председатель СМ Ита­лии, од­но­вре­мен­но в 1945-1946, 1951-1953 годах министр иностранных дел.

Пра­ви­тель­ст­во Де Гаспери 2.6.1946 года про­ве­ло ре­фе­рен­дум, по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го в Ита­лии бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на мо­нар­хия ; в 1946 году за­клю­чи­ло со­гла­ше­ние с Ав­ст­ри­ей о пре­до­став­ле­нии ав­то­но­мии Южному Ти­ро­лю; 10.2.1947 года под­пи­са­ло мир­ный до­го­вор со стра­на­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции; 22.12.1947 года при­ня­ло но­вую Кон­сти­ту­цию Ита­лии; в ию­не 1948 года за­клю­чи­ло со­гла­ше­ние о при­сое­ди­не­нии Ита­лии к Мар­шал­ла пла­ну, а в 1949 году - о всту­п­ле­нии Ита­лии в НАТО.

Де Гаспери - ак­тив­ный сто­рон­ник по­ли­ти­ки эко­но­мической, по­ли­тической и во­енной ин­те­гра­ции стран Западной Ев­ро­пы. Вы­шел в от­став­ку в ию­не 1953 года, по­сле то­го как итальянский пар­ла­мент вы­нес во­тум не­до­ве­рия сфор­ми­ро­ван­но­му им ка­би­не­ту.

Пре­мия Кар­ла (Ве­ли­ко­го) (1952) за вклад в раз­ви­тие ев­ропейских ин­те­грационных про­цес­сов.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Scrive: correspondenza con capi di stato, cardinali, uomini politici, gi­or­na­lis­ti, diploma­tici. Brescia, 1974. Vol. 1-2;

Idee sulla Demo­cra­zia cristiana. Roma, 1974;

Scrtti di politica intemazionale, 1933-1938. Cittа̀ del Vaticano, 1981. Vol. 1-2.