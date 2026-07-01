«Дайнихон комондзё»

«Дайнихо`н комондзё» («Старые документы великой Японии») — серия источников по истории Японии, издание которой продолжается с 1901 и в настоящее время осуществляется Токийским историографическим институтом. Делится на три части. Первую составляют документы конца VII—VIII вв. (25 томов). Ядро этой серии — хронологически упорядоченное собрание документов из хранилища Сёсоин храма Тодайдзи (г. Нара). Вторая часть «Д. к.» — собрания документов известных родов и храмов (147 томов). К третьей части относятся документы по внешней политике бакуфу конца эпохи Токугава (60 томов).