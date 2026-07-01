Дайго

Да`йго (885—930) — японский император , правил в 897—930. В последующей традиции почитался в качестве идеального правителя, игравшего активную и самостоятельную роль в государственном управлении. Со второй половины IX в. — главен­ствующую роль при дворе играли (соответственно при взрослых и малолетних императорах) канцлеры (кампаку) и регенты (сэссё) из рода Фудзивара, а император все больше становился фигурой ритуально-символической. При Д. должность канцлера оставалась вакантной, была предпринята попытка приостановить рост частного землевладения (сёэн) и укрепить централизацию. Также были составлены: обширный свод дополнений к законам — «Энгисики» (927); шестая и последняя официальная династийная история («Нихон сандай дзицуроку», 901); первая императорская японоязычная поэтическая антология «Кокин вакасю» (913), остававшаяся самым авторитетным поэтическим текстом на протяжении всего японского средневековья. Несмотря на идеализацию правления Д., при нем разразился серьезный политический кризис из-за соперничества высших сановников Сугавара Митидзанэ (845—903) и Фудзивара Токихира (871—909). Токихира одержал победу, что привело к новому усилению Фудзивара, и — в самой ближайшей перспективе — к ослаблению роли императора и дальнейшей эрозии централизованной системы управления, основанной на законах. Реформаторские усилия Д. оказались неэффективными.