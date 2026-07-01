ДАЯНИЕ ЗАКОНА

ДАЯНИЕ ЗАКОНА - римский юридический термин, ставший названием распространенной в римском искусстве в IV-V веках.

Христианской композиции, в основе которой изображение даяния Христом Церкви новозаветной «новой заповеди» любви. Деяние закона часто сопоставляется с аналогичной по смыслу сценой «Даяние ключей апостолу Петру». Один из ранних примеров - рельеф саркофага в церкви Сан-Себастьяно в Риме (370): Христос представлен на райской горе, из которой вытекают 4 реки. Правая рука отведена в сторону, в левой держит развернутый свиток; справа, склонившись, подходит апостол Петр с крестом на длинном древке, слева - апостол Павел.

Подробнее смотри в статье Traditio legis.

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