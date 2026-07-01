ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, мемуарист, военный деятель, генерал.
Дворянин. Получил домашнее воспитание. В российской армии начал службу эстандарт-юнкером в Кавалергардском полку (1801-1804 годы). За сатирические басни «Голова и ноги» и «Река и зеркало» (или «Деспот») переведён из Санкт-Петербурга в Белорусский гусарский полк (1804-1806 годы). В 1806 году возвращён в столицу в лейб-гвардии Гусарский полк. В 1806-1812 годах адъютант П.И. Багратиона, участник войн: русско-прусско- французской 1806-1807 годов, русско-шведской 1808-1809 годов, русско-турецкой 1806-1812 годов. Отличился в боях при Вольфсдорфе (1807) и в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года. В 1812-1815 годах служил в Ахтырском гусарском полку. В начале Отечественной войны 1812 года командовал его подразделением. По предложению Давыдова российское командование организовало партизанские действия в тылу Великой армии. Отряд Давыдова из гусар и казаков успешно действовал на французских коммуникациях в районе Вязьмы, участвовал в сражении при Красном, освобождении Гродно, а затем - в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов, отличился в сражении при Ларотьере (1814). Бригадный командир 1-й бригады 2-й гусарской дивизии (1816-1818 годы). Начальник штаба 7-го (1818-1819 годы), 3-го (с 1819 года) пехотных корпусов. В 1820 году уволен в отпуск за границу, в 1823 году - по болезни от службы. В марте 1826 года вернулся на службу, в сентябре - ноябре/декабре 1826 года временный начальник войск на «границе Эриванской» во время русско-персидской войны 1826-1828 годов, 21.9 (3.10).1826 разбил персидский корпус Гассан-хана. Командуя отдельной частью при подавлении Польского восстания 1830-1831 годов, взял приступом город Владимир-Волынский, отличился в сражении при селе Будзиско. С 1832 года жил в своём имении Верхняя Маза, формально оставаясь на службе.
Бóльшая часть событий жизни Давыдова подробно освещена им самим в ряде мемуарных очерков («Дневник партизанских действий 1812 года», 1814-1838 годы; «Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау», 1835; «Урок сорванцу», 1836; «Занятие Дрездена 1813 года 10 марта», 1836; «Тильзит в 1807 году», 1839, и многие другие). Как очевидец и участник многих важных исторических событий, Давыдов выступал с полемическими сочинениями: «Разбор трёх статей, помещённых в записках Наполеона» (1825), «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» (1835).
Давыдов-литератор тяготел к кругу В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и А.С. Пушкина. В то же время его поэзия имеет оригинальный, подчёркнуто экспериментальный характер. Резко экспрессивная «гусарская» лирика Давыдова выдвинула нового героя, претендующего на истинно поэтическое отношение к жизни: энергическая грубость гусара, сочетавшаяся с бесшабашной, часто рискованной, удалью и гедонизмом, поэтизацией военного быта, была противопоставлена как мироощущению «изнеженного» света, так и традиционным представлениям о содержании батальной поэзии. Любовные элегии Давыдова, подчас тяготевшие к романсу и песне, соединяли гиперболизацию чувств с тонкой игрой их оттенками; элегического героя Давыдова отличает не мечтательность, а страстность, в принципе соответствовавшая романтической трактовке любви как «безумия». Политическая поэзия мало привлекала Давыдова, однако в начале своего литературной пути он снискал репутацию автора «противуправительственных» басен, а в конце жизни - репутацию консерватора, особенно после того, как написал имевшее скандальный успех стих. «Современная песня» (1836), направленное против П.Я. Чаадаева и «западников». Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1812) и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Опыт теории партизанского действия. М., 1821;
Замечания на некрологию Н.Н. Раевского... М., 1832;
Сочинения в стихах и прозе. 2-е изд. СПб., 1840. Ч. 1–3;
Полное собрание стихотворений / Под ред. В. Н. Орлова. Л., 1933;
Сочинения / Под редакцией В.Н. Орлова. М., 1962;
Военные записки. М., 1982;
Избранное / Под редакцией А.А. Ильина-Томича. М., 1984;
Стихотворения / Под редакцией В.Э. Вацуро. Л., 1984.