ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ

ДАВЫДОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт , мемуарист, военный деятель, генерал.

Дво­ря­нин. По­лу­чил до­маш­нее вос­пи­та­ние. В российской ар­мии на­чал служ­бу эс­тан­дарт-юн­ке­ром в Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (1801-1804 годы). За са­ти­рические бас­ни «Го­ло­ва и но­ги» и «Ре­ка и зер­ка­ло» (или «Дес­пот») пе­ре­ве­дён из Санкт-Пе­тер­бур­га в Бе­ло­рус­ский гу­сар­ский полк (1804-1806 годы). В 1806 году воз­вра­щён в сто­ли­цу в лейб-гвардии Гу­сар­ский полк. В 1806-1812 годах адъ­ю­тант П.И. Баг­ра­тио­на, уча­ст­ник войн: русско-прусско- французской 1806-1807 годов, русско-шведской 1808-1809 годов, русско-турецкой 1806-1812 годов. От­ли­чил­ся в бо­ях при Вольфс­дор­фе (1807) и в Прёй­сиш-Эйлау­ском сра­же­нии 1807 года. В 1812-1815 годах слу­жил в Ах­тыр­ском гу­сар­ском пол­ку. В начале Отечественной вой­ны 1812 года ко­ман­до­вал его под­раз­деле­ни­ем. По пред­ло­же­нию Давыдова российское ко­ман­до­ва­ние ор­га­ни­зо­ва­ло пар­ти­зан­ские дей­ст­вия в ты­лу Ве­ли­кой ар­мии. От­ряд Давыдова из гу­сар и ка­за­ков ус­пеш­но дей­ст­во­вал на французских ком­му­ни­ка­ци­ях в рай­оне Вязь­мы, уча­ст­во­вал в сра­же­нии при Крас­ном, ос­во­бо­ж­де­нии Грод­но, а за­тем - в за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Ла­ро­тье­ре (1814). Бри­гад­ный командир 1-й бри­га­ды 2-й гу­сар­ской ди­ви­зии (1816-1818 годы). Начальник шта­ба 7-го (1818-1819 годы), 3-го (с 1819 года) пехотных кор­пу­сов. В 1820 году уво­лен в от­пуск за гра­ни­цу, в 1823 году - по бо­лез­ни от служ­бы. В мар­те 1826 года вер­нул­ся на служ­бу, в сентябре - ноябре/декабре 1826 года временный начальник войск на «гра­ни­це Эри­ван­ской» во вре­мя русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов, 21.9 (3.10).1826 раз­бил персидский кор­пус Гас­сан-ха­на. Ко­ман­дуя отдельной ча­стью при по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, взял при­сту­пом город Вла­ди­мир-Во­лын­ский, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при селе Буд­зис­ко. С 1832 года жил в сво­ём име­нии Верх­няя Ма­за, фор­маль­но ос­та­ва­ясь на служ­бе.

Бóльшая часть со­бы­тий жиз­ни Давыдова под­роб­но ос­ве­ще­на им са­мим в ря­де ме­му­ар­ных очер­ков («Днев­ник пар­ти­зан­ских дей­ст­вий 1812 года», 1814-1838 годы; «Вос­по­ми­на­ния о сра­же­нии при Прей­сиш-Эй­лау», 1835; «Урок со­рван­цу», 1836; «За­ня­тие Дрез­де­на 1813 года 10 мар­та», 1836; «Тиль­зит в 1807 году», 1839, и многие другие). Как оче­ви­дец и уча­ст­ник многих важ­ных ис­то­рических со­бы­тий, Давыдов вы­сту­пал с по­ле­мическими со­чи­не­ния­ми: «Раз­бор трёх ста­тей, по­ме­щён­ных в за­пис­ках На­по­ле­о­на » (1825), «Мо­роз ли ис­тре­бил фран­цуз­скую ар­мию в 1812 году?» (1835).

Давыдов-ли­те­ра­тор тя­го­тел к кру­гу В.А. Жу­ков­ско­го, П.А. Вя­зем­ско­го и А.С. Пуш­ки­на. В то же вре­мя его по­эзия име­ет ори­ги­наль­ный, под­чёрк­ну­то экс­пе­ри­мен­таль­ный ха­рак­тер. Рез­ко экс­прес­сив­ная «гу­сар­ская» ли­ри­ка Давыдова вы­дви­ну­ла но­во­го ге­роя, пре­тен­дую­ще­го на ис­тин­но по­этическое от­но­ше­ние к жиз­ни: энер­ги­че­ская гру­бость гу­са­ра, со­че­тав­шая­ся с бес­ша­баш­ной, час­то рис­ко­ван­ной, уда­лью и ге­до­низ­мом, по­эти­за­ци­ей во­ен­но­го бы­та, бы­ла про­ти­во­пос­тав­ле­на как ми­ро­ощу­ще­нию «из­не­жен­но­го» све­та, так и тра­диционным пред­став­ле­ни­ям о со­дер­жа­нии ба­таль­ной по­эзии. Лю­бов­ные эле­гии Давыдова, под­час тя­го­тев­шие к ро­ман­су и пес­не, со­еди­ня­ли ги­пер­бо­ли­за­цию чувств с тон­кой иг­рой их от­тен­ка­ми; эле­гического ге­роя Давыдова от­ли­ча­ет не меч­та­тель­ность, а стра­ст­ность, в прин­ци­пе со­от­вет­ст­во­вав­шая ро­ман­тической трак­тов­ке люб­ви как «бе­зу­мия». По­ли­тическая по­эзия ма­ло при­вле­ка­ла Давыдова, од­на­ко в на­ча­ле сво­его литературной пу­ти он сни­скал ре­пу­та­цию ав­то­ра «про­тив­упра­ви­тель­ст­вен­ных» ба­сен, а в кон­це жиз­ни - ре­пу­та­цию кон­сер­ва­то­ра, осо­бен­но по­сле то­го, как на­пи­сал имев­шее скан­даль­ный ус­пех стих. «Со­вре­мен­ная пес­ня» (1836), на­прав­лен­ное про­тив П.Я. Чаа­дае­ва и «за­пад­ни­ков». На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1812) и др.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Опыт тео­рии пар­ти­зан­ско­го дей­ст­вия. М., 1821;

За­ме­ча­ния на нек­ро­ло­гию Н.Н. Ра­ев­ско­го... М., 1832;

Сочинения в сти­хах и про­зе. 2-е изд. СПб., 1840. Ч. 1–3;

Полное собрание сти­хо­тво­ре­ний / Под ред. В. Н. Ор­ло­ва. Л., 1933;

Сочинения / Под редакцией В.Н. Ор­ло­ва. М., 1962;

Во­ен­ные за­пис­ки. М., 1982;

Из­бран­ное / Под редакцией А.А. Иль­и­на-То­ми­ча. М., 1984;

Сти­хо­тво­ре­ния / Под редакцией В.Э. Ва­цу­ро. Л., 1984.