ДАВУ ЛУИ НИКОЛА

ДАВУ ЛУИ НИКОЛА - Герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский, маршал Франции, один из ближайших сподвижников Наполеона I Бонапарта.

При­над­лежал к знат­но­му, но обед­нев­ше­му бур­гунд­ско­му ро­ду. Обу­чал­ся в Осер­ской и Па­риж­ской во­енных шко­лах. Cлужбу на­чал в 1788 году млад­шим лей­те­нан­том. Уча­ст­во­вал в вой­нах ре­во­люционной Фран­ции, в 1794 году по­лу­чил ге­не­раль­ский чин. В 1798-1800 годах при­ни­мал уча­стие в Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, ко­ман­дуя каваллерийской бри­га­дой. В 1800-1801 годах ко­мандующий ка­ва­ле­ри­ей в Итальянской ар­мии На­по­ле­о­на . В 1805-1814 годах командующий кор­пу­са, уча­ст­ник всех на­по­ле­о­нов­ских войн, в 1807 году генерал-гу­бер­на­тор Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва.

При втор­же­нии на­по­ле­о­нов­ской ар­мии в Рос­сию кор­пус Даву взял Минск, Мо­ги­лёв и Смо­ленск, но не вы­пол­нил воз­ло­жен­ную на не­го за­да­чу - раз­гро­мить 2-ю Западную ар­мию П.И. Баг­ра­тио­на. Уча­ст­ник Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния 1812 года, где по­лу­чил кон­ту­зию. При от­сту­п­ле­нии из Мо­ск­вы ко­ман­до­вал арь­ер­гар­дом французской ар­мии. Под Вязь­мой по­тер­пел по­ра­же­ние и ед­ва не по­пал в ок­ру­же­ние, по­сле че­го был за­ме­нён мар­ша­лом М. Не­ем. В 1813-1814 годах воз­глав­лял обо­ро­ну Гам­бур­га от на­сту­пав­ших российско-прусских войск. В пе­ри­од «Ста дней» - во­енный ми­нистр, пэр Фран­ции. Во вре­мя Рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов со­слан под над­зор по­ли­ции (1815), ли­шён чи­нов и ти­ту­лов, ко­то­рые бы­ли ему воз­вра­ще­ны в 1816-1817 годах. 6.3.1819 года вновь стал пэ­ром Фран­ции.