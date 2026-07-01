ДАВУ ЛУИ НИКОЛА
ДАВУ ЛУИ НИКОЛА - Герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский, маршал Франции, один из ближайших сподвижников Наполеона I Бонапарта.
Принадлежал к знатному, но обедневшему бургундскому роду. Обучался в Осерской и Парижской военных школах. Cлужбу начал в 1788 году младшим лейтенантом. Участвовал в войнах революционной Франции, в 1794 году получил генеральский чин. В 1798-1800 годах принимал участие в Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта, командуя каваллерийской бригадой. В 1800-1801 годах командующий кавалерией в Итальянской армии Наполеона. В 1805-1814 годах командующий корпуса, участник всех наполеоновских войн, в 1807 году генерал-губернатор Варшавского княжества.
При вторжении наполеоновской армии в Россию корпус Даву взял Минск, Могилёв и Смоленск, но не выполнил возложенную на него задачу - разгромить 2-ю Западную армию П.И. Багратиона. Участник Бородинского сражения 1812 года, где получил контузию. При отступлении из Москвы командовал арьергардом французской армии. Под Вязьмой потерпел поражение и едва не попал в окружение, после чего был заменён маршалом М. Неем. В 1813-1814 годах возглавлял оборону Гамбурга от наступавших российско-прусских войск. В период «Ста дней» - военный министр, пэр Франции. Во время Реставрации Бурбонов сослан под надзор полиции (1815), лишён чинов и титулов, которые были ему возвращены в 1816-1817 годах. 6.3.1819 года вновь стал пэром Франции.