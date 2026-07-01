ДАВИД ЖАК ЛУИ

ДАВИД ЖАК ЛУИ - французский живописец .

Учил­ся в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (1766-1774 годы) у Ж.М. Вье­на. В ран­них ра­бо­тах Давида ощу­ти­мо влия­ние ро­кай­ль­ной ма­не­ры Ф. Бу­ше, при­хот­ли­во-не­ус­той­чи­вой, ди­на­мич­ной рит­ми­ки его чув­ст­вен­ных об­ра­зов («Бой Мар­са и Ми­нер­вы», 1771, Лувр, Па­риж). По­сле пре­бы­ва­ния в Ри­ме (1775-1780 годы), где Давид изу­чал па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти и искусство итальянского Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко, он вы­сту­пил с ис­то­рическими кар­ти­на­ми «Ве­ли­за­рий, про­ся­щий по­дая­ние» (1781, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Лилль) и «Ан­дро­ма­ха, оп­ла­ки­ваю­щая Гек­то­ра» (1783, Лувр). Их чёт­кая, ри­то­ри­че­ски вы­ра­зительная пла­сти­ка слу­жит за­да­чам нравственного на­зи­да­ния, вдох­нов­лён­но­го ан­тич­но­стью, но об­ра­щён­но­го к гражданским чув­ст­вам со­вре­мен­ни­ков. Кар­ти­на «Клят­ва Го­ра­ци­ев » (1784, Лувр), на­пи­сан­ная на те­му тра­ге­дии П. Кор­не­ля, вос­при­ни­ма­ет­ся как ре­во­люционный при­зыв; по­ли­тические на­строе­ния и чая­ния, во­пло­щён­ные в ан­тич­ном ан­ту­ра­же, про­из­ве­ли чрез­вы­чай­но силь­ное впе­чат­ле­ние на со­вре­мен­ни­ков. Ав­то­ри­тет Давида как круп­ней­ше­го мас­те­ра французского клас­си­циз­ма XVIII века за­кре­п­ля­ет­ся кар­ти­на­ми «Смерть Со­кра­та» (1787, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк), «Лик­то­ры при­но­сят Бру­ту те­ла его сы­но­вей» (1789, Лувр), «Са­би­нян­ки, ос­та­нав­ли­ваю­щие сра­же­ние ме­ж­ду рим­ля­на­ми и са­би­ня­на­ми» (1799, там же). Гра­ци­оз­но-жен­ст­вен­ное на­ча­ло пре­об­ла­да­ет в же­ман­но-эро­тич­ном по­лот­не «Па­рис и Еле­на» (1788, Лувр).

Вы­ра­зив ху­дожественные идеа­лы французского об­ще­ст­ва на­ка­ну­не, во вре­мя и по­сле Великой французской ре­во­лю­ции , Давид вы­сту­пил как один из ос­но­во­по­лож­ни­ков но­во­го искусства XIX века, ста­вя­ще­го сво­ей за­да­чей ак­тив­ное втор­же­ние в жизнь, слож­но и дра­ма­тич­но взаи­мо­дей­ст­вую­ще­го с со­ци­аль­ной дей­ст­ви­тель­но­стью сво­его вре­ме­ни. В этот же пе­ри­од ут­вер­жда­ет­ся и вы­даю­щий­ся та­лант Давида-порт­ре­ти­ста. Его порт­ре­ты, как ре­пре­зен­та­тив­но-па­рад­ные, так и ка­мер­ные (пар­ные - че­ты Пе­куль, 1784, Лувр; «Хи­мик А. Ла­ву­а­зье с суп­ру­гой», 1788, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей), со­еди­ня­ют в се­бе ро­кай­ль­ное и клас­си­ци­стические на­ча­ла, они про­ник­ну­ты чут­ким вни­ма­ни­ем к внутренней жиз­ни ду­ши.

С 1789 года Давид вклю­ча­ет­ся в по­ли­тическую дея­тель­ность: ру­ко­во­дит уст­рой­ст­вом мас­со­вых празд­неств но­во­го ти­па, про­па­ган­ди­рую­щих идеи сво­бо­ды, ра­вен­ст­ва и брат­ст­ва, раз­ра­ба­ты­ва­ет но­вые фор­мы кос­тю­ма, вы­сту­па­ет с ини­циа­ти­ва­ми ре­фор­мы Лув­ра (пре­вра­щён­но­го в го­ды ре­во­лю­ции в национальный му­зей) и де­мо­кра­ти­за­ции АХ. В 1792-1794 годах Давид был чле­ном Кон­вен­та. В 1791 году он при­сту­пил к ра­бо­те над ог­ром­ным по­лот­ном «Клят­ва в за­ле для иг­ры в мяч», где пред­по­ла­гал уве­ко­ве­чить ис­то­рическое со­б­ра­ние Ге­не­раль­ных шта­тов 20.6.1789 года, от­крыв­шее путь к окон­чательному свер­же­нию мо­нар­хии. Впер­вые в искусстве об­раз не­дав­не­го по­ли­тического со­бы­тия об­ре­та­ет по­доб­ную мас­штаб­ность; од­на­ко кар­ти­на ос­та­лась не­за­кон­чен­ной, о её за­мыс­ле мож­но су­дить по ри­сун­ку пе­ром (Лувр) и круп­но­му фраг­мен­ту (Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов). Уве­ко­ве­чи­вая па­мять од­но­го из главных ге­ро­ев ре­во­лю­ции, Давид пи­шет кар­ти­ну «Смерть Ма­ра­та» (1793, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель); по­лот­но по­ра­жа­ет сво­ей су­ро­вой про­сто­той, на­по­ми­ная над­гроб­ный па­мят­ник, вы­се­чен­ный из кам­ня.

В 1794 году, по­сле Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та, Давид был аре­сто­ван и несколько ме­ся­цев про­вёл в тюрь­ме, од­на­ко в пе­ри­од Ди­рек­то­рии и им­пе­рии На­по­ле­о­на I вновь за­нял ве­ду­щее по­ло­же­ние в ху­дожественной жиз­ни Фран­ции, с 1804 года стал «пер­вым ху­дож­ни­ком» им­пе­ра­то­ра. Один из главных твор­цов сти­ля ам­пир, Давид соз­да­ёт по­лу­чив­шие ши­ро­чай­шую из­вест­ность жи­во­пис­ные сим­во­лы эпо­хи: про­ник­ну­тая ге­рои­ко-ро­ман­тическим по­ры­вом ком­по­зи­ция «Бо­на­парт на Сен-Бер­нар­ском пе­ре­ва­ле» (1800, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов), ги­гант­ский холст «Ко­ро­но­ва­ние им­пе­ра­то­ра На­по­ле­о­на I и им­пе­рат­ри­цы Жо­зе­фи­ны в со­бо­ре Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри 2 де­каб­ря 1804 го­да» (1805-1807 годы, Лувр) - тор­же­ст­вен­ное мно­го­фи­гур­ное дей­ст­во, сияю­щее празд­нич­ным, зо­ло­ти­стым ко­ло­ри­том; ал­ле­го­рическое по­лот­но «Ле­о­нид при Фер­мо­пи­лах» (1800-1814 годы, там же), ряд порт­ре­тов («Ав­то­порт­рет с па­лит­рой», 1794; пар­ные изо­бра­же­ния суп­ру­гов Се­ри­зиа, 1795; все - Лувр; «На­по­ле­он в сво­ём ра­бо­чем ка­би­не­те», 1812, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон, и др.). Не­по­сред­ст­вен­ность, тё­п­лая за­ду­шев­ность по­рой сме­ня­ют­ся ат­мосферой хо­лод­ной эле­гант­но­сти, дос­ти­гаю­щей апо­гея в об­ра­зе ма­дам Ж.А. Ре­ка­мье (1800, там же).

По­сле рес­тав­ра­ции Бур­бо­нов Давид, го­ло­со­вав­ший в Кон­вен­те за казнь Лю­до­ви­ка XVI, вы­ну­ж­ден был в 1816 году эмиг­ри­ро­вать в Брюс­сель. Здесь он соз­дал ряд ост­ро­вы­ра­зи­тель­ных порт­ре­тов (Э.Ж. Сий­е­са, 1817, Му­зей Фогг, Кем­бридж, штат Мас­са­чу­сетс), а так­же ми­фо­ло­гические по­лот­на, от­вле­чён­но-идеа­ли­зи­ро­ван­ные и гри­ву­аз­но-чув­ст­вен­ные од­но­вре­мен­но («Марс, обез­о­ру­жи­вае­мый Ве­не­рой и Гра­ция­ми», 1821-1824 годы, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель). Давид ос­та­вил боль­шое ко­ли­че­ст­во ри­сун­ков; не­ко­то­рые из них от­ме­че­ны ост­рым, бес­по­щад­ным до­ку­мен­та­лиз­мом («Ко­ро­ле­ва Ма­рия Ан­туа­нет­та по до­ро­ге на эша­фот», 1793, Лувр). Про­явил се­бя и как вы­со­ко­ода­рён­ный пе­да­гог (из его мас­тер­ской вы­шли А.Ж. Гро, Ф. Же­рар, Ж.О.Д. Энгр, П.П. Прю­дон, П.Ж. Да­вид д’Ан­же).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Ре­чи и пись­ма… М.; Л., 1933.