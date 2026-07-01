ДАВИД ЖАК ЛУИ
ДАВИД ЖАК ЛУИ - французский живописец.
Учился в Королевской академии живописи и скульптуры (1766-1774 годы) у Ж.М. Вьена. В ранних работах Давида ощутимо влияние рокайльной манеры Ф. Буше, прихотливо-неустойчивой, динамичной ритмики его чувственных образов («Бой Марса и Минервы», 1771, Лувр, Париж). После пребывания в Риме (1775-1780 годы), где Давид изучал памятники античности и искусство итальянского Возрождения и барокко, он выступил с историческими картинами «Велизарий, просящий подаяние» (1781, Музей изобразительных искусств, Лилль) и «Андромаха, оплакивающая Гектора» (1783, Лувр). Их чёткая, риторически выразительная пластика служит задачам нравственного назидания, вдохновлённого античностью, но обращённого к гражданским чувствам современников. Картина «Клятва Горациев» (1784, Лувр), написанная на тему трагедии П. Корнеля, воспринимается как революционный призыв; политические настроения и чаяния, воплощённые в античном антураже, произвели чрезвычайно сильное впечатление на современников. Авторитет Давида как крупнейшего мастера французского классицизма XVIII века закрепляется картинами «Смерть Сократа» (1787, Метрополитен-музей, Нью-Йорк), «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей» (1789, Лувр), «Сабинянки, останавливающие сражение между римлянами и сабинянами» (1799, там же). Грациозно-женственное начало преобладает в жеманно-эротичном полотне «Парис и Елена» (1788, Лувр).
Выразив художественные идеалы французского общества накануне, во время и после Великой французской революции, Давид выступил как один из основоположников нового искусства XIX века, ставящего своей задачей активное вторжение в жизнь, сложно и драматично взаимодействующего с социальной действительностью своего времени. В этот же период утверждается и выдающийся талант Давида-портретиста. Его портреты, как репрезентативно-парадные, так и камерные (парные - четы Пекуль, 1784, Лувр; «Химик А. Лавуазье с супругой», 1788, Метрополитен-музей), соединяют в себе рокайльное и классицистические начала, они проникнуты чутким вниманием к внутренней жизни души.
С 1789 года Давид включается в политическую деятельность: руководит устройством массовых празднеств нового типа, пропагандирующих идеи свободы, равенства и братства, разрабатывает новые формы костюма, выступает с инициативами реформы Лувра (превращённого в годы революции в национальный музей) и демократизации АХ. В 1792-1794 годах Давид был членом Конвента. В 1791 году он приступил к работе над огромным полотном «Клятва в зале для игры в мяч», где предполагал увековечить историческое собрание Генеральных штатов 20.6.1789 года, открывшее путь к окончательному свержению монархии. Впервые в искусстве образ недавнего политического события обретает подобную масштабность; однако картина осталась незаконченной, о её замысле можно судить по рисунку пером (Лувр) и крупному фрагменту (Национальный музей Версаля и Трианонов). Увековечивая память одного из главных героев революции, Давид пишет картину «Смерть Марата» (1793, Королевский музей изящных искусств, Брюссель); полотно поражает своей суровой простотой, напоминая надгробный памятник, высеченный из камня.
В 1794 году, после Термидорианского переворота, Давид был арестован и несколько месяцев провёл в тюрьме, однако в период Директории и империи Наполеона I вновь занял ведущее положение в художественной жизни Франции, с 1804 года стал «первым художником» императора. Один из главных творцов стиля ампир, Давид создаёт получившие широчайшую известность живописные символы эпохи: проникнутая героико-романтическим порывом композиция «Бонапарт на Сен-Бернарском перевале» (1800, Национальный музей Версаля и Трианонов), гигантский холст «Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года» (1805-1807 годы, Лувр) - торжественное многофигурное действо, сияющее праздничным, золотистым колоритом; аллегорическое полотно «Леонид при Фермопилах» (1800-1814 годы, там же), ряд портретов («Автопортрет с палитрой», 1794; парные изображения супругов Серизиа, 1795; все - Лувр; «Наполеон в своём рабочем кабинете», 1812, Национальная галерея искусства, Вашингтон, и др.). Непосредственность, тёплая задушевность порой сменяются атмосферой холодной элегантности, достигающей апогея в образе мадам Ж.А. Рекамье (1800, там же).
После реставрации Бурбонов Давид, голосовавший в Конвенте за казнь Людовика XVI, вынужден был в 1816 году эмигрировать в Брюссель. Здесь он создал ряд островыразительных портретов (Э.Ж. Сийеса, 1817, Музей Фогг, Кембридж, штат Массачусетс), а также мифологические полотна, отвлечённо-идеализированные и гривуазно-чувственные одновременно («Марс, обезоруживаемый Венерой и Грациями», 1821-1824 годы, Королевский музей изящных искусств, Брюссель). Давид оставил большое количество рисунков; некоторые из них отмечены острым, беспощадным документализмом («Королева Мария Антуанетта по дороге на эшафот», 1793, Лувр). Проявил себя и как высокоодарённый педагог (из его мастерской вышли А.Ж. Гро, Ф. Жерар, Ж.О.Д. Энгр, П.П. Прюдон, П.Ж. Давид д’Анже).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Речи и письма… М.; Л., 1933.