ДАВИД РЕДЕСТСКИЙ

Доместик монастыря Пантократор на Афоне, византийский мелург и писец (1-я пол. XV в.). Происходил из города Редеста в Восточной Фракии (ныне Текирдаг, Турция).

Хрисанф из Мадита, еп. Диррахия (Θεωρητικόν. Σ. 354. § 54), упоминает его как «Давида монаха », без к.-л. уточнений, а Г. Пападопулос (Συμβολαί. Πρόλοϒος. Σ. 20) говорит о Д. Р. как о мелурге, имя к-рого встречается в Стихираре.

Митр. Софроний (Евстратиадис) в работе «Фракийские музыканты» (ΕΕΒΣ. 1936. Σ. 54-62) отождествлял Д. Р. с афонским мон. Даниилом, исходя из надписания в рукописи Ath. Laur. Κ. 188: ««Ныне силы», Даниила Агиорита. Другое, того же Даниила монаха, в великой схиме Давида». Тот же исследователь считал, что родовым именем Д. Р. было Гавала, поскольку надписанный в той же рукописи именем мон. Даниила Гавалы причастен «Вкусите и видите» Д. Р. в автографе (Ath. Laur. Ε. 173 (635), 1436 г.) обозначил как собственное произведение, в рукописи Ath. Laur. Θ. 154 это произведение надписано: «Давида монаха Агиорита», а в рукописи Ath. Xeropot. 317 - «Давида монаха» (Fol. 242v - 266, нач. XVIII в.). Известно 3 др. мелурга с прозвищем Гавала: Герасим и священники Константин и Филипп. Творения Герасима (причастны «Вкусите и видите» и «Тело Христово») и Константина (непорочны) Д. Р. включил в свой певч. сборник (Ath. Laur. Ε. 173 (635)), что может свидетельствовать о родственной связи между ними. Под именем Филиппа Гавалы известны седмичные причастны (Ath. Laur. Κ. 188). То, что Д. Р. избегал называть себя родовым именем, митр. Софроний объяснял этосом, приличествующим великосхимнику.

Д. Р. не следует смешивать с Давидом Скопелитом, или Бернардисом (1-я пол. XVIII в.), одаренным мелургом, более известным в качестве писца певч. кодексов (см.: Καραϒκούνης. Σ. 140-142). Кроме того, Д. Р. под именем «Даниил монах» следует отличать как от более древнего мелурга иером. Даниила Ахрадиса (᾿Αχράδης, кон. XIII - нач. XIV в.), так и от позднейшего Даниила, протопсалта Великой ц.

Д. Р. известен гл. обр. как создатель рукописей. Колофоны его 5 превосходных автографов (4 из них - певч.) содержат сведения о его жизни.

Самый ранний известный автограф Д. Р.- Пападики-Матиматарий 1430 г. (БАН. РАИК. № 154; см.: Χαλδαιάκης. Σ. 321; Герцман. С. 45-89).

Анфология Пападики Ath. Iver. 544 была завершена Д. Р. в 1431 г. Эта рукопись описана (под шифром Ath. Ivеr. 1006) проф. Г. Статисом, охарактеризовавшим ее как одну из первых попыток собрать все калофонические произведения в одной книге. Здесь содержатся калофонические стихи великой вечерни и полиелея разных мелургов (с «прологами» и кратимами), песненные антифоны из пещного действа, «Честнейшую» (Τιμιωτέρα) - святогорское осмогласное, поющееся на трапезах, умилительны, крестобогородичны и богородичны по гласам, избранные стихиры и анаграмматизмы годового круга (см.: Στάθης. ᾿Αναϒραμματισμοί. Σ. 119. ῾Υποσημ. 2).

Ненотированный Евангелистарий Д. Р. (Parisin. gr. 96), согласно ктиторской записи в начале рукописи, был собственностью патриарха Константинопольского Иоасафа. В книге есть 2 колофона: «Написано рукой Каллиста в лето 1432, индикта 10-го в месяце апреле» (Fol. 248v) и «Написана сия книга рукой Давида малейшего в монахах Редестского при помощи и на расходы честнейшего и преподобнейшего в иеромонахах и духовного господина Каллиста в лето 1432, в месяце марте 20-го, индиктиона 11-го» (Fol. 264v). Упомянутый здесь иером. Каллист написал часть данного кодекса, завершил же работу Д. Р. (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 54; см. также: Vogel, Gardthausen. S. 100).

На следующий год Д. Р. выполнил Анфологию Пападики Ath. Pantokr. 214, закончив ее пространным колофоном: «Написана сия книга рукой моей, наименьшего в монахах Давида Редестского и доместика царского великого монастыря Вседержителя Христа, при помощи и на расходы честнейшего в иеромонахах кир Матфея. Те же, кому случится [прочитать эту рукопись], помолитесь ко Господу, чтобы милостив был мне в день суда. Завершено месяца июля 24-го, в лето 1433, индиктиона 11-го» (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 54; Jakovlević. 1970. S. 179).

Cамая поздняя известная рукопись Д. Р.- Анфология Пападики Ath. Laur. Ε. 173 (635) с заключительным кратким колофоном: «Написана сия книга рукою моею, малейшего монаха Давида Редестского, в лето 1436, индиктиона 14-го». Митр. Софроний составил алфавитный список мелургов, чьи творения вошли в эту рукопись, и описал ее состав (аналогичный составу автографа Д. Р. 1433 г.): пропедевтика к певч. искусству (краткое теоретическое введение, см. в ст. Пападики), прокимны, дохи (δοχαί), кекрагарии (см. «Господи, воззвах»), аниксандарии, стихи полиелея, мегалинарии, непорочны, Трисвятое, изобразительные антифоны, многолетия (имп. Иоанну, Августе Марии и патриарху Иосифу), херувимские, причастны (воскресные, седмичные и всего года), калофонические стихи, «прологи» по гласам, кратимы, богородичны (на все гласы), стихиры Минеи, Триоди и Пентикостария и др. песнопения (Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 56-62).

Д. Р. известен и как опытный мелург, произведения к-рого получили широкое распространение и копировались во мн. греч. певч. рукописях до XIX в. Муз. наследие Д. Р. включает гл. обр. причастны. Воскресный причастен 1-го гласа, встречающийся с характеристикой «персидский» (περσικόν), известен по рукописям: Анфология Пападики 1527 г. письма диак. Макария (Lesb. Leim. 258. Fol. 221-222v; см.: Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 380), Анфология Пападики XVI-XVII вв. (Athen. Benaki. 55 (TA 109). Fol. 18-25v; см.: Λάππα-Ζίζηκα, Ρίζου-Κουρουπού. Σ. 107), Ath. Karakall. 237, 2-я пол. XVII в. (Fol. 33v, с надписанием: «Давида монаха [из] Редеста»; см.: Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 3. Σ. 463).

Воскресный причастен Д. Р. на глас βαρύς (или πρωτόβαρυς) весьма часто встречается в греч. муз. источниках: в Анфологии Lesb. Leim. 289 (fol. 32v - 34, между 1500 и 1550 гг.), в Анфологии Пападики Lesb. Leim. 284 (fol. 64-65v, ок. 1600 г.), в Анфологии вечерни, утрени и Божественной литургии Athen. Acad. Sideridou 7 (p. 2-6, ок. 1650 г.) (см.: Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 29-31, 52-53 соответственно), в Анфологии Пападики Ath. Xeropot. 265 (fol. 79v-86, сер. XVI в.), в Анфологии Ath. Doch. 386 (fol. 100, сер. XVII в.) (см.: Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 1. Σ. 31, 553). Этот причастен получил столь широкое распространение, что его мелос использовался для др. причастна - «Чашу спасения». Напр., в Анфологии Lesb. Leim. 291 (Fol. 12v - 13v, ок. 1600 г., письма иером. Самуила) помещен причастен «Хвалите», а над ним, в промежутках между строк, красными чернилами - «Чашу спасения» (см.: Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 62, 380). Воскресный причастен в рукописях носит имя то Димитрия Редестского, то Д. Р., на основе чего М. Хадзиякумис предположил тождество этих мелургов (см.: Χατζηϒιακουμής. 1980. Σ. 121. φωτοϒρ. 16). Однако тот факт, что в рукописи 1-й пол. XV в. Ath. Philoth. 122 содержатся одновременно причастны и Д. Р. (Fol. 224), и «Димитрия, маистора Редестского» (Fol. 222v, того же гласа), вероятно, опровергает предположение Хадзиякумиса. В этот же муз. кодекс входят 2 причастна Д. Р. на 4-й плагальный глас (см.: Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 3. Σ. 497): воскресный (Fol. 228) и «Чашу спасения» (Fol. 228-228v), известный также по Анфологии Пападики 1527 г. письма диак. Макария (Lesb. Leim. 258. Fol. 244v-246; см.: Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 380).

Причастен на литургии Преждеосвященных Даров «Вкусите и видите» распева Д. Р. помещен в его автографе Ath. Laur. Ε. 173 (635) (см. выше), а также в рукописях Ath. Laur. Ε. 25 и Ε. 32 (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 56-62).

Мелодический вариант Д. Р. для стиха «Яко судит Господь» (Втор 32. 36) из «фессалоникийского» полиелея Николая Кукумы «Раби Господа. Аллилуия» на 1-й глас найден в кодексе Ath. Ivеr. 974 (XV в. Fol. 130v; см.: Χαλδαιάκης. Ο Πολυέλεος. Σ. 398; Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 3. Σ. 753).

Распетые Д. Р. стихиры Минеи 4-го гласа «Стефан доброе начало» (27 дек.) и «В шестый месяц послан бысть архангел» (25 марта) находятся в кодексе Ath. Laur. Ε. 155 (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 55, здесь же указаны и др. стихиры под именем Даниила монаха).

Аллилуиарий Д. Р. содержится в кодексах Ath. Laur. Ι. 81 и Κ. 188 (см.: Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). Σ. 55).

Автор статьи: К. Карангунис