ДАВИД-ГАРЕДЖА

ДАВИД-ГАРЕДЖА - комплекс пещерных монастырей, киновий и келий на границе Грузии и Азербайджана, в 60 километрах к востоку от Тбилиси.

Пред­став­ля­ет со­бой сот­ни вы­долб­лен­ных в ска­лах по­ме­ще­ний на про­тя­же­нии бо­лее 40 км вдоль скло­нов Га­ред­жий­ско­го кря­жа. Древ­ней­ший мо­на­стырь Давид-Гареджа - лав­ра Да­ви­да, ос­но­ван сирийским мо­на­хом святым Да­ви­дом, од­ним из 12 уче­ни­ков святого Ио­ан­на Зе­даз­не­ли, при­шед­ших с ним в Иве­рию в середине VI века (Пре­об­ра­жен­ская церковь, VI век, рас­ши­ре­на при игу­ме­не Ил­ла­рио­не Карт­ве­ли в середине IX века; ко­ло­коль­ня, сте­ны с баш­ня­ми XVII века). Уче­ни­ки и по­сле­до­ва­те­ли святого Да­ви­да свя­тые До­до и Лу­ки­ан ос­но­ва­ли мо­на­сты­ри До­дос-Рка и На­тлис-Мце­ме­ли (Ио­ан­на Кре­сти­те­ля). Сре­ди мо­на­сты­рей, соз­дан­ных в X-XIII веках: Удаб­но, Чич­хи­ту­ри, Бер­ту­ба­ни (на тер­ри­то­рии Азер­бай­джа­на). В не­ко­то­рых мо­на­сты­рях строи­тель­ст­во про­дол­жа­лось до начала XIX века.

Многие церк­ви и тра­пез­ные по­кры­ты рос­пи­ся­ми (VIII-XIV века), вклю­чаю­щи­ми порт­рет­ные изо­бра­же­ния кти­то­ров и до­на­то­ров (ца­ри­ца Та­ма­ра с сы­ном Ге­оргием IV Ла­ши из монастыря Бер­ту­ба­ни, 1212-1213 годы; ко­пии Т.С. Щер­ба­то­вой-Ше­вя­ковой в Му­зее ис­кусств Гру­зии, Тби­ли­си; царь Ди­мит­рий II Са­мо­по­жерт­во­ва­тель в церковь Бла­го­ве­ще­ния монастыря Уда­бно, около 1280 года). Ран­ние рос­пи­си монастыря До­дос-Рка (IX-X века) со­вме­ща­ют стро­гую ико­но­пис­ную ма­не­ру с ар­ха­ич­ной ико­но­гра­фи­ей («Хри­стос во сла­ве» в кон­хе апсиды). Рос­пи­сям пе­рио­дов рас­цве­та жи­во­пис­ной шко­лы Давид-Гареджи (конец X-XI, начало XIII веков) при­су­щи про­сто­та ком­по­зи­ции, сдер­жан­ная мо­де­ли­ров­ка форм, си­лу­эт­ность ри­сун­ка, свет­лый ко­ло­рит с пре­имущественно ло­каль­ны­ми го­лу­бым, зе­лё­ным, ры­же­ва­то-крас­ным, зо­ло­ти­сто-ох­ри­стым цве­та­ми (сце­ны «Жи­тия святого Да­ви­да Га­ред­жий­ско­го» в церк­ви монастыря Удаб­но, XI век).

В Давид-Гаредже най­де­ны по­кры­тые рель­е­фа­ми ка­мен­ные сте­лы - ос­но­ва­ния кре­стов (сте­ла со сце­ной охо­ты святого Ев­ста­фия, V-VI века, Му­зей ис­то­рии Гру­зии, Тби­ли­си). Мо­на­сты­ри силь­но по­стра­да­ли во вре­мя на­ше­ст­вий сель­джу­ков (XI век), мон­го­лов (1265), Та­мер­ла­на (конец XIV века), пер­сов (в пас­халь­ную ночь 1617 года по при­ка­за­нию ша­ха Аб­ба­са I за­руб­ле­ны 600 ино­ков), лез­гин (XVIII век), а так­же в 1948-1991 годах, ко­гда на тер­ри­то­рии Давид-Гареджи рас­по­ла­гал­ся во­енный по­ли­гон. Угас­шая в 1920-х годах, мо­на­ше­ская жизнь во­зоб­но­ви­лась в 1990-е годы.

Иллюстрации:

Фреска. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)