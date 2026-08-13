ДАВИД-ГАРЕДЖА
ДАВИД-ГАРЕДЖА - комплекс пещерных монастырей, киновий и келий на границе Грузии и Азербайджана, в 60 километрах к востоку от Тбилиси.
Представляет собой сотни выдолбленных в скалах помещений на протяжении более 40 км вдоль склонов Гареджийского кряжа. Древнейший монастырь Давид-Гареджа - лавра Давида, основан сирийским монахом святым Давидом, одним из 12 учеников святого Иоанна Зедазнели, пришедших с ним в Иверию в середине VI века (Преображенская церковь, VI век, расширена при игумене Илларионе Картвели в середине IX века; колокольня, стены с башнями XVII века). Ученики и последователи святого Давида святые Додо и Лукиан основали монастыри Додос-Рка и Натлис-Мцемели (Иоанна Крестителя). Среди монастырей, созданных в X-XIII веках: Удабно, Чичхитури, Бертубани (на территории Азербайджана). В некоторых монастырях строительство продолжалось до начала XIX века.
Многие церкви и трапезные покрыты росписями (VIII-XIV века), включающими портретные изображения ктиторов и донаторов (царица Тамара с сыном Георгием IV Лаши из монастыря Бертубани, 1212-1213 годы; копии Т.С. Щербатовой-Шевяковой в Музее искусств Грузии, Тбилиси; царь Димитрий II Самопожертвователь в церковь Благовещения монастыря Удабно, около 1280 года). Ранние росписи монастыря Додос-Рка (IX-X века) совмещают строгую иконописную манеру с архаичной иконографией («Христос во славе» в конхе апсиды). Росписям периодов расцвета живописной школы Давид-Гареджи (конец X-XI, начало XIII веков) присущи простота композиции, сдержанная моделировка форм, силуэтность рисунка, светлый колорит с преимущественно локальными голубым, зелёным, рыжевато-красным, золотисто-охристым цветами (сцены «Жития святого Давида Гареджийского» в церкви монастыря Удабно, XI век).
В Давид-Гаредже найдены покрытые рельефами каменные стелы - основания крестов (стела со сценой охоты святого Евстафия, V-VI века, Музей истории Грузии, Тбилиси). Монастыри сильно пострадали во время нашествий сельджуков (XI век), монголов (1265), Тамерлана (конец XIV века), персов (в пасхальную ночь 1617 года по приказанию шаха Аббаса I зарублены 600 иноков), лезгин (XVIII век), а также в 1948-1991 годах, когда на территории Давид-Гареджи располагался военный полигон. Угасшая в 1920-х годах, монашеская жизнь возобновилась в 1990-е годы.
Иллюстрации:
Фреска. Архив БРЭ.