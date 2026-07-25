Давид

Дави`д — сын Иессея (Ишая) из Вифлеема (Бет-Лехема), из колена Иуды — царь Израиля (ок. 1010 — 970 до н. э.; согласно древнееврейской традиции, правил 40 лет). По преданию, выдвинулся как придворный и воин царя Саула, выдавшего за него свою дочь Мелхолу, однако позднее вступил в конфликт с Саулом и бежал к филистимлянам на службу к царю Гата Анхусу, от которого получил удел. После гибели Саула в битве при Гелвуе вернулся в Израиль и при поддержке знати провозгласил себя царем в Хевроне, выдержав затем борьбу с сыном-преемником Саула Иевосфеем (Эшбаалом) и уничтожив его. Ок. 1003 до н. э. занял Иерусалим, центр ханаанеев-иевусеев, и перенес столицу туда. Проводил политику создания централизованной надплеменной военно-бюрократической монархии, создал новый государственный аппарат, во главе которого стоял верховный сановник, и гвардию из «богатырей» (гибборим) и наемных чужеземцев эгейского происхождения (керети и пелети; а также гатских филистимлян). Развернул крупномасштабные завоевания, разгромив филистимлян, присоединив ряд ханаанейских и филистимских территорий и подчинив своей верховной власти некоторые филистимские центры, Моав, Эдом, Аммон и арамейские царства Южн. и Юго-Вост. Сирии (включая Арам-Дамаск, Арам-Цобу, Хамат) до Евфрата, создав державу, приближавшуюся по типу к будущим империям Древнего Востока. Однако последовавшее восстание и отложение арамеев приевфратских районов и борьба Д. с мятежом и попыткой захвата власти со стороны его сына Авессалома помешали Д. осуществить свои планы целиком. На исходе правления назначил своего сына от Вирсавии, Соломона, наследником и соправителем, воспротивившись попытке другого своего сына, Адонии, провогласить таковым себя. Династия Иудеи упоминается как «дом Давидов» на оставленной одним из царей Арама-Дамаска IX в. до н. э. стеле из Телль-Дана. По древнееврейским представлениям середины — 3-й четверти I тысячелетия до н. э. «спасителем» (Мессией), которому суждено возродить могущество израильтян и привести их к золотому веку, мог стать только потомок Д. по мужской линии.