ДАУРА

ДАУРА - государство в Центральном Су­да­не (на тер­ри­то­рии современной Ни­ге­рии и Ни­ге­ра).

ле­ген­дар­ная пра­ро­ди­на хау­са. Об­ра­зо­ва­лось в начале 2-го тысячелетия н. э. На­зва­но по име­ни бо­ги­ни охо­ты и ска­зоч­ной ца­ри­цы Дау­ры. С ис­то­ри­ей Дауры свя­за­на эт­но­ге­не­тическая ле­ген­да «Семь хау­са». Со­глас­но наи­бо­лее рас­про­стра­нён­но­му ва­ри­ан­ту этой ле­ген­ды , семь круп­ней­ших го­ро­дов и го­су­дарств хау­са ос­но­вали сы­но­вья и вну­ки Дау­ры и ба­гдад­ско­го прин­ца Аба­яд­жи­ды (Ба­яд­жи­ды), при­ехав­ше­го в го­род, где пра­ви­ла Дау­ра, и убив­ше­го ог­ром­но­го змея, ко­то­рый пе­ре­го­ро­дил ре­ку, не да­вая го­ро­жа­нам во­ды. Есть ги­по­те­за, что Аба­яд­жи­да - ви­до­из­ме­не­ние име­ни Абу Язид (пред­во­ди­тель вос­ста­ния бер­бе­ров Северной Аф­ри­ки про­тив Фа­ти­ми­дов в X веке). По дру­гой вер­сии, му­жем Дау­ры стал по­бе­ди­тель змея юно­ша-чу­же­стра­нец Ба­во.

Даура ста­ла од­ним из цен­тров транс­са­хар­ской тор­гов­ли , но не об­ла­да­ла та­ким по­ли­тическим и во­енным влия­ни­ем, как Ка­ци­на и Ка­но. Во вре­мя джи­ха­да Ос­ма­на дан Фо­дио Даура бы­ла за­воё­ва­на фуль­бе (1805). Го­су­дар­ст­во рас­па­лось на три час­ти: Дау­ру Фуль­бе, Дау­ру Зан­го и Дау­ру Бау­ре. По­сле за­клю­че­ния в 1907 году анг­ло-французского со­гла­ше­ния о раз­де­ле Центрального Су­да­на Фран­ция вклю­чи­ла Дау­ру Бау­ре и часть Дау­ры Зан­го в со­став Ни­ге­ра, ос­таль­ная часть Дауры ока­за­лась под британским кон­тро­лем в со­ста­ве про­тек­то­ра­та Северная Ни­ге­рия. Британская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция вос­ста­но­ви­ла в Дауре власть пра­ви­те­ля Зан­го (хау­сан­ца), ли­к­ви­ди­ро­вав пра­ва ди­на­стии фуль­бе.

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