ДАУРА
ДАУРА - государство в Центральном Судане (на территории современной Нигерии и Нигера).
легендарная прародина хауса. Образовалось в начале 2-го тысячелетия н. э. Названо по имени богини охоты и сказочной царицы Дауры. С историей Дауры связана этногенетическая легенда «Семь хауса». Согласно наиболее распространённому варианту этой легенды, семь крупнейших городов и государств хауса основали сыновья и внуки Дауры и багдадского принца Абаяджиды (Баяджиды), приехавшего в город, где правила Даура, и убившего огромного змея, который перегородил реку, не давая горожанам воды. Есть гипотеза, что Абаяджида - видоизменение имени Абу Язид (предводитель восстания берберов Северной Африки против Фатимидов в X веке). По другой версии, мужем Дауры стал победитель змея юноша-чужестранец Баво.
Даура стала одним из центров транссахарской торговли, но не обладала таким политическим и военным влиянием, как Кацина и Кано. Во время джихада Османа дан Фодио Даура была завоёвана фульбе (1805). Государство распалось на три части: Дауру Фульбе, Дауру Занго и Дауру Бауре. После заключения в 1907 году англо-французского соглашения о разделе Центрального Судана Франция включила Дауру Бауре и часть Дауры Занго в состав Нигера, остальная часть Дауры оказалась под британским контролем в составе протектората Северная Нигерия. Британская колониальная администрация восстановила в Дауре власть правителя Занго (хаусанца), ликвидировав права династии фульбе.