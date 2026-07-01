МАЛЕ
МАЛЕ - столица Мальдивской Республики, административно образует столичный округ.
Население 123,4 тысяч человек (2010 год; около 40% населения страны).
Расположена на одноименном острове и ряде близлежащих островов, входящих в атолл Мале (или Каафу; в составе Мальдивских островов). Порт. Международный аэропорт (1960 год; на острове Хулуле).
Главный культурный и экономический центр страны.
Точное время возникновения Мале неизвестно. С начала XVI века подвергался нападениям пиратов с Малабарского берега. В 1558-1573 годы контролировался португальской колониальной администрацией Цейлона. В 1752 году захвачен войсками раджи Каннанура. С 1887 года под протекторатом Великобритании. С 1965 года в составе независимых Мальдив (с 1968 года Мальдивской Республики). В 1988 году место высадки повстанческих сил во главе с А. Лутхуфи. В 2003-2004 годы центр ряда восстаний, участники которых требовали расширения политических прав и свобод.
В городе частично сохранились традиционные 1-2-этажные жилые здания со стенами из кораллового камня, крышей из соломы и бамбука (начало - середина XX века). Среди архитектурных памятников: мечеть Хукуру-Миский (1338 год, реконструкция 1656-1657 годов; минарет - 1675 год), комплекс Исламского центра с Пятничной мечетью султана Мухаммеда Такуруфану аль-Азама (1984 год; архитектор А.М. Хаджидар); дворец Муле-Аге (1906 год). Современный архитектурный облик города определяется в основном многоэтажными домами и гостиничными комплексами.
Мальдивский национальный университет (создан в 2008 году на базе колледжа высшего образования, основан в 1998 году), в его составе несколько институтов и учебных центров. Национальный музей (1952 год).
В экономике города доминирует сфера услуг, главным образом сектор государственного управления (связан с административными функциями города), туристический бизнес, финансовые услуги и торговля. Через порт Мале проходит большая часть экспортных грузов страны - рыба, копра и другое. Рыбоперерабатывающие предприятия; производство текстильных изделий, традиционных сувениров и другого.