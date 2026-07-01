МАЛЕ

МАЛЕ - сто­ли­ца Маль­див­ской Рес­пуб­ли­ки , ад­ми­ни­ст­ра­тив­но об­ра­зу­ет сто­лич­ный ок­руг.

Население 123,4 тысяч человек (2010 год; около 40% населения стра­ны).

Рас­по­ло­же­на на од­но­именном ост­ро­ве и ря­де близ­ле­жа­щих ост­ро­вов, вхо­дя­щих в атолл Ма­ле (или Каа­фу; в со­ста­ве Маль­див­ских островов). Порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1960 год; на острове Ху­лу­ле).

Главный куль­тур­ный и эко­но­мический центр стра­ны.

Точ­ное вре­мя воз­ник­но­ве­ния Мале не­из­вест­но. С начала XVI века под­вер­гал­ся на­па­де­ниям пи­ра­тов с Ма­ла­бар­ско­го бе­ре­га. В 1558-1573 годы кон­тро­ли­ро­вал­ся пор­тугальской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей Цей­ло­на. В 1752 году за­хва­чен вой­ска­ми рад­жи Кан­на­ну­ра. С 1887 года под про­тек­то­ра­том Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1965 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мых Маль­див (с 1968 года Маль­див­ской Рес­пуб­ли­ки). В 1988 году ме­сто вы­сад­ки пов­станческих сил во гла­ве с А. Лут­ху­фи. В 2003-2004 годы центр ря­да вос­ста­ний, уча­ст­ни­ки ко­то­рых тре­бо­ва­ли рас­ши­ре­ния по­ли­тических прав и сво­бод.

В го­ро­де час­тич­но со­хра­ни­лись тра­диционные 1-2-этаж­ные жи­лые зда­ния со сте­на­ми из ко­рал­ло­во­го кам­ня, кры­шей из со­ло­мы и бам­бу­ка (начало - середина XX века). Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ме­четь Ху­ку­ру-Мис­кий (1338 год, ре­кон­ст­рук­ция 1656-1657 годов; ми­на­рет - 1675 год), ком­плекс Ис­лам­ско­го цен­тра с Пят­нич­ной ме­че­тью сул­та­на Му­хам­меда Та­ку­ру­фа­ну аль-Азама (1984 год; архитектор А.М. Хад­жи­дар); дво­рец Му­ле-Аге (1906 год). Современный ар­хитектурный об­лик го­ро­да оп­ре­де­ля­ет­ся в основном мно­го­этаж­ны­ми до­ма­ми и гос­ти­нич­ны­ми ком­плек­са­ми.

Маль­див­ский национальный университет (соз­дан в 2008 году на ба­зе кол­лед­жа выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, основан в 1998 году), в его со­ста­ве несколько институтов и учеб­ных цен­тров. Национальный му­зей (1952 год).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг, главным образом сек­тор государственного управ­ле­ния (свя­зан с административными функ­ция­ми го­ро­да), ту­ри­стический биз­нес, фи­нан­со­вые ус­лу­ги и тор­гов­ля. Че­рез порт Мале про­хо­дит большая часть экс­порт­ных гру­зов стра­ны - ры­ба, коп­ра и другое. Ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия; про­изводство тек­стиль­ных из­де­лий, тра­диционных су­ве­ни­ров и другого.

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