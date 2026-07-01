ЛАН
ЛАН - город на севере Франции, в регионе Пикардия, административный центр департамента Эна.
Население 29,5 тысяч человек (2010 год). Расположен к северо-востоку от Парижа, близ канала Уаза-Эна.
Возник предположительно на месте римской крепости III века Лаодун (Laodunum). Первое письменное упоминание о Лане относится к VI веку. Находился под властью епископа. В VI-VII веках располагал правом чеканки монеты, был одним из главных центров политической жизни Франкского государства. В IX-X веках за обладание Ланом велась борьба между Каролингами и Робертинами. С середины X века под номинальной властью западнофранкских Каролингов, одна из их резиденций. В Лане родились короли Франции Людовик IV (936-954 годы) и Лотарь (954-986 годы). В 1-й четверти XII века в результате восстания горожан власть епископа была свергнута, в городе образована коммуна, получившая королевскую хартию (отозвана французским королём в 1331 году). Частично разрушен в ходе Столетней войны 1337-1453 годов. Во время войны 1813-1814 годов 6-й антифранцузской коалиции с наполеоновской Францией у Лана русско-прусская Силезская армия (около 100 тысяч человек) под командованием прусского генерал-фельдмаршала Г. Л. фон Блюхера 09-10.03.1814 года отразила атаки армии Наполеона I Бонапарта (145 тысяч человек) и вынудила её отступить к городу Реймс. Пострадал в период франко-прусской войны 1870-1871 годов и Второй мировой войны.
Расположенная на узком длинном холме высотой около 200 м старая часть города с кривыми улицами окружена средневековыми стенами (первоначально длина около 7 км) с башнями и укреплёнными воротами (XII-XIV века). В восточной округлой части холма (район Сите) расположен раннеготический собор Нотр-Дам (после 1155-1225 годов; крещатая в плане 3-нефная базилика с 4-частным делением стены центрального нефа, трансепт фланкирован 2 башнями, над средокрестием - башня-фонарь; западный фасад с 3 порталами и центральной розой фланкирован 2 башнями со скульптурными фигурами быков; скульптура западных порталов - 1190-е годы, на восточном фасаде - гаргульи, изображающие 7 смертных грехов; окно южного трансепта - XIV век; витражи - конец XII - начало XIII веков; икона Спаса Нерукотворного - около 1230 года, великотырновская школа болгарскойиконописи; клуатр - конец XII-XIII века ). Собор, воспринявший черты норманнской архитектуры (6-частные своды, 4-частный интерьер), оказал большое влияние на развитие готического зодчества Франции и Германии (соборы в Аррасе, Париже, в Нормандии).
Рядом с собором находятся: Городской музей (собрание античной и средневековой скульптуры, греческих ваз, живопись Ленен; на территории музея расположена 8-гранная капелла тамплиеров - 1134 год), церковь Святых Корнилия и Киприана (построена в XII веке на месте каролингской капеллы), романо-готическая церковь Сен-Мартен-о-Парви, епископский дворец (XII-XV века; 2-этажная Палатинская капелла - XII век), странноприимный дом (1170 год), студенческое общежитие (в начале XII века здесь останавливался П. Абеляр; в XIII веке перестроен в монастырь с сохранившимся готическим залом), постройки бывшего августинского аббатства Сен-Жан (клуатр XVII век; ныне префектура), двор дофина (средневековая скульптура), дома XII-XVIII веков. С восточной стороны к Сите примыкает цитадель Генриха IV (1594 год).
В западной части города сохранились постройки бывшего аббатства премонстрантов Сен-Мартен с готической базиликой (середины XII-XIII века), клуатром, трапезной, зданием келий (все - XVII-XVIII века; ныне Городская библиотека с коллекцией манускриптов VIII-XV века). Среди др. архитектурных памятников: руины университетской церкви Сен-Жан-о-Бург (XII-XIII века), церковь Сен-Реми-о-Велур (XVII век), госпиталь Святых Анны и Людовика (1663 год; часовня - 1679 год), здание мэрии (1860-е годы).
В Лан - крупное предприятие компании «Noirot» по производству отопительной техники (различные электрические обогреватели, полотенцесушители и др.) и исследовательский центр компании. Предприятия лёгкой, пищевой промышленности.