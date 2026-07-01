ЛАН

ЛАН - го­род на се­ве­ре Фран­ции, в ре­гио­не Пи­кар­дия, административный центр департамента Эна.

Население 29,5 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен к се­ве­ро-вос­то­ку от Па­ри­жа, близ ка­на­ла Уа­за-Эна.

Воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но на мес­те римской кре­по­сти III века Лао­дун (Laodunum). Пер­вое письменное упо­ми­на­ние о Лане от­но­сит­ся к VI веку. На­хо­дил­ся под вла­стью епи­ско­па. В VI-VII веках рас­по­ла­гал пра­вом че­кан­ки мо­не­ты, был од­ним из главных цен­тров по­ли­тической жиз­ни Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. В IX-X веках за об­ла­да­ние Ланом ве­лась борь­ба ме­ж­ду Ка­ро­лин­га­ми и Ро­бер­ти­на­ми. С середины X века под но­ми­наль­ной вла­стью за­пад­ноф­ранк­ских Ка­ро­лин­гов, од­на из их ре­зи­ден­ций. В Лане ро­ди­лись ко­ро­ли Фран­ции Лю­до­вик IV (936-954 годы) и Ло­тарь (954-986 годы). В 1-й четверти XII века в ре­зуль­та­те вос­ста­ния го­ро­жан власть епи­ско­па бы­ла сверг­ну­та, в го­ро­де об­ра­зо­ва­на ком­му­на, по­лу­чив­шая ко­ро­лев­скую хар­тию (ото­зва­на французским ко­ро­лём в 1331 году). Час­тич­но раз­ру­шен в хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. Во вре­мя вой­ны 1813-1814 годов 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции с на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей у Лана русско-прусская Си­лез­ская ар­мия (около 100 тысяч человек) под ко­мандованием прус­ско­го генерал-фельдмаршала Г. Л. фон Блю­хе­ра 09-10.03.1814 года от­ра­зи­ла ата­ки ар­мии На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та (145 тысяч человек) и вы­ну­ди­ла её от­сту­пить к городу Реймс. По­стра­дал в пе­ри­од фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов и Второй ми­ро­вой вой­ны.

Рас­по­ло­жен­ная на уз­ком длин­ном хол­ме высотой около 200 м ста­рая часть го­ро­да с кри­вы­ми ули­ца­ми ок­ру­же­на средневековыми сте­на­ми (пер­во­на­чаль­но дли­на около 7 км) с баш­ня­ми и ук­ре­п­лён­ны­ми во­ро­та­ми (XII-XIV века). В восточной ок­руг­лой час­ти хол­ма (район Си­те) рас­по­ло­жен ран­не­го­тический со­бор Нотр-Дам (после 1155-1225 годов; кре­ща­тая в пла­не 3-не­фная ба­зи­ли­ка с 4-ча­ст­ным де­ле­ни­ем сте­ны центрального не­фа, тран­септ флан­ки­ро­ван 2 баш­ня­ми, над сре­док­ре­сти­ем - баш­ня-фо­нарь; западный фа­сад с 3 пор­та­ла­ми и центральной ро­зой флан­ки­ро­ван 2 баш­ня­ми со скульп­тур­ны­ми фи­гу­ра­ми бы­ков; скульп­ту­ра западных пор­та­лов - 1190-е годы, на восточном фа­са­де - гар­гу­льи, изо­бра­жаю­щие 7 смерт­ных гре­хов; ок­но южного тран­сеп­та - XIV век; вит­ра­жи - конец XII - начало XIII веков; ико­на Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го - около 1230 года, ве­ли­ко­тыр­нов­ская шко­ла болгарскойико­но­пи­си; клу­атр - конец XII-XIII века ). Со­бор, вос­при­няв­ший чер­ты нор­манн­ской ар­хи­тек­ту­ры (6-ча­ст­ные сво­ды, 4-ча­ст­ный ин­терь­ер), ока­зал боль­шое вли­я­ние на раз­ви­тие го­тического зод­че­ст­ва Фран­ции и Гер­ма­нии (со­бо­ры в Ар­ра­се, Па­ри­же, в Нор­ман­дии).

Ря­дом с со­бо­ром на­хо­дят­ся: Городской му­зей (со­б­ра­ние ан­тич­ной и средневековой скульп­ту­ры, греческих ваз, жи­во­пись Ле­нен; на тер­ри­то­рии му­зея рас­по­ло­же­на 8-гран­ная ка­пел­ла там­плие­ров - 1134 год), церковь Свя­тых Кор­ни­лия и Ки­приа­на (по­строе­на в XII веке на мес­те ка­ро­линг­ской ка­пел­лы), ро­ма­но-го­тическая церковь Сен-Мар­тен-о-Пар­ви, епи­скоп­ский дво­рец (XII-XV века; 2-этаж­ная Па­ла­тин­ская ка­пел­ла - XII век), стран­но­при­им­ный дом (1170 год), сту­денческое об­ще­жи­тие (в начале XII века здесь ос­та­нав­ли­вал­ся П. Абе­ляр; в XIII веке пе­ре­стро­ен в мо­на­стырь с со­хра­нив­шим­ся го­тическим за­лом), по­строй­ки бывшего ав­густин­ско­го аб­бат­ст­ва Сен-Жан (клу­атр XVII век; ны­не пре­фек­ту­ра), двор до­фи­на (средневековая скульп­ту­ра), до­ма XII-XVIII веков. С восточной сто­ро­ны к Си­те при­мы­ка­ет ци­та­дель Ген­ри­ха IV (1594 год).

В западной час­ти го­ро­да со­хра­ни­лись по­строй­ки бывшего аб­бат­ст­ва пре­мон­ст­ран­тов Сен-Мар­тен с го­тической ба­зи­ли­кой (середины XII-XIII века), клу­ат­ром, тра­пез­ной, зда­ни­ем ке­лий (все - XVII-XVIII века; ны­не Городская библиотека с кол­лек­ци­ей ма­ну­ск­рип­тов VIII-XV века). Сре­ди др. ар­хитектурных па­мят­ни­ков: руи­ны уни­вер­си­тет­ской церкви Сен-Жан-о-Бург (XII-XIII века), церковь Сен-Ре­ми-о-Ве­лур (XVII век), гос­пи­таль Свя­тых Ан­ны и Лю­до­ви­ка (1663 год; ча­сов­ня - 1679 год), зда­ние мэ­рии (1860-е годы).

В Лан - круп­ное пред­при­ятие ком­па­нии «Noirot» по про­изводству ото­пи­тель­ной тех­ни­ки (различные элек­трические обог­ре­ва­те­ли, по­ло­тен­це­су­ши­те­ли и др.) и ис­сле­до­ва­тель­ский центр ком­па­нии. Пред­при­ятия лёг­кой, пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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