Дауд, Мухаммад (18.07.1908, Кабул ‒ 27.04.1978, Кабул) ‒

Дау`д, Мухаммад (18.07.1908, Кабул — 27.04.1978, Кабул) — афган­ский государственный деятель. Представитель династии Баракзаев (ветвь мухаммадзай), сын сардара Мухаммад Азиз-хана, сводного брата Мухаммада Азиз-шаха, двоюродный брат и зять (муж сестры) Захир-шаха. Получил среднее образование в столичных лицеях «Хабибийя» и «Аманийя», высшее — во Франции (1921—1930). В 1932—1935 командовал вооруженными силами в Вост. провинции, в 1935—1939 занимал командные должности в западных областях и пост генерал-губернатора Кандагара, в 1939—1946 — корпусного командующего в Кабуле. В 1946—1948 и 1952 — министр обороны, в 1949—1950, 1952—1953 — министр внутренних дел. В 1948—1949 — посол во Франции, Бельгии и Швейцарии. В 1953—1963 — премьер-министр . Убежденный националист и этатист, проводил курс на централизованную модернизацию экономики, системы образования и общественной жизни. Заключил ряд соглашений о сотрудничестве с СССР, который с 1956 многократно посещал с дружественными визитами. Принимая советскую помощь в перевооружении армии, проводил курс на неприсоединение к военным блокам. Выступал за самоопределение пуштунов Пакистана, что привело в марте 1963 к обострению отношений с Исламабадом и отставке Д. В июле 1973 возглавил антимонархический переворот при поддержке офицерства, симпатизировавшего левым силам (фракция «Парчам» Народно- демократической партии Афганистана, НДПА). Провоз­гласил Афганистан республикой и занял пост главы государства и правительства. С введением в феврале 1977 новой конституции — президент . Авторитаризм Д. оттолкнул от него племенных вождей, ре­прессии против исламистов — религиозно мотивированные круги, чуждость социалистическим идеалам — НДПА. Во внешней политике к концу правления пытался сблизиться с Ираном, монархиями Персидского залива и Пакистаном, чем вызвал настороженность Москвы. Оказавшись в изоляции, был свергнут и убит в ходе Апрельской (Саурской) революции 1978. Лит.: Ежов Г. П. Сардар Мохаммад Дауд, государственный деятель и человек // Уральский вестник международных исследований. 2013. Вып. 6. С. 162—175; Пойя С. Основные аспекты новой экономической политики премьер- министра Афганистана Мухаммад Дауд-хана, 1953—1963 гг. // Политика и общество. 2012 № 1. С. 16—26; Слинкин М. Ф. Мухаммад Дауд. Политический портрет // Культура народов Причерноморья. 2001. XXIV; Fry M. J. The Afghan Economy. Money, Finance, and the Critical Constraints to Economic Development. Leiden, 1974; Kakar H. The Fall of the Afghan Monarchy in 1973 // International Journal of Middle Eastern Studies. V (1978). № 9. P. 195—214; Poullada L. B. Afghanistan and the United States. The Crucial Years // Middle East Journal. V (1981). № 35 (Spring). P. 178—190; Shahrani M. N. State Building and Social Fragmentation in Afghanistan. An Historical Perspective // The State, Religion and Ethnic Politics. Afghanistan, Iran and Pakistan. Syracuse—New York, 1986. P. 23—74. Т. К. Кораев.