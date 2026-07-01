Датско-прусская война 1848‒1850

Да`тско-пру`сская война` 1848—1850 — война Пруссии и других германских государств за решение в годы Германской революции 1848—1849 шлезвиг- гольштейнского во­проса, являвшееся важным шагом на пути к единству Германии. Находившиеся с XIV в. под властью Дании герцогства Шлезвиг и Гольштейн были населены преимущественно немцами. В состав Германского союза входил только Гольштейн . После начала Германской революции в Шлезвиге и Гольштейне было сформировано временное правительство , которое признали германские государства и депутаты Франкфуртского парламента. Дания выразила недовольство этим решением и 21 марта ввела в Шлезвиг войска. Конфликт грозил перерасти в европейскую войну. 6 апреля 1848 против Дании выступили войска Пруссии, Ганновера, Мекленбурга, Ольденбурга, Брауншвейга и ганзейских городов под командованием Ф. Врангеля. Они быстро достигли Ютландского п-ова и были близки к победе, но Дания ответила морской блокадой немецких берегов Северного и Балтийского морей. В Франкфуртском парламенте началась кампания по сбору средств на создание германского флота, который мог бы отстоять честь Германии. Флот создан не был. Великобритания, Россия при посредничестве Швеции заставили прусского короля Фридриха Вильгельма IV 26 августа 1848 заключить в Мальмё (Швеция) перемирие с Данией сроком на 7 месяцев. На Пруссию оказывалось давление. Лорд Пальмерстон побуждал Россию к активным действиям против Пруссии, Россия и Швеция обещали Дании помощь в случае продолжения войны, Австрия оставалась на стороне Дании. Пруссия не решилась вступать в конфликт с европейскими государствами; Франкфуртский парламент , сначала не признавший перемирие , в сентябре 1848 его ратифицировал. Шлезвиг и Гольштейн возвращались Дании, а их временное правительство было распущено. Весной 1849 Пруссия возобновила военные действия против Дании, но под давлением великих держав 10 июля 1849 вновь заключила с ней перемирие . 2 июля 1850 в Берлине был подписан договор , окончивший Д.-п. в., довоенные границы Дании сохранялись. Лит.: Ростиславлева Н. В. Приоритеты Франкфуртского парламента // Таврические чтения. СПб., 2015; Siemann W. Die schleswig-holsteinische Frage // Таврические чтения. Die deutsche Revolution von 1848/49. Frankfurt am Main, 2012; Oberschmidt R. Rußland und die schleswigholsteinische Frage 1839—1853. Frankfurt am Main, 1997. Н. В. Ростиславлева.