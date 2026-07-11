ДАТСКО-НОРВЕЖСКАЯ УНИЯ (DANMARK-NORGE)

Датско-норвежская уния, Датско-норвежское государство, Датско-норвежское королевство, Дания-Норвегия – личная уния Дании и Норвегии, существовавшая с 1536 по 1814 гг. Включала в себя Фарерские острова, Исландию и Гренландию. Правящий дом – датская династия Ольденбургов.

С 1397 по 1523 гг. Дания, Норвегия и Швеция существовали в рамках Кальмарской унии. В начале XVI века обострился конфликт между Данией и Швецией, который поставил Унию под угрозу. В 1517 году король Дании Кристиан II попытался силой восстановить единство, в итоге завоевав в 1520 году Стокгольм и уничтожив большую часть шведского дворянства в Стокгольмской кровавой бане. Густав Ваза возглавил восстание против Кристиана, изгнал его из Швеции и в 1523 году объявил себя королем. Это прекратило существование Кальмарской унии. В 1570 году по итогам Штеттинского мира датский король окончательно отказался от претензий на Швецию.

После того, как Кристиан II, изгнанный из Дании и поддерживаемый Норвегией, был взят в плен датчанами и низложен, датский ригсдаг в 1536 году обратил Норвегию из равноправного члена союза в подвластную провинцию. Таким образом была образована Датско-Норвежская уния. Норвегия сохранила некоторые государственные институты и законы, но ее заморские территории – Исландия, Гренландия и Фарерские острова стали владением Дании.

Норвегии было запрещено иметь собственный сейм, свою армию и флот. Норвежские чиновники, судьи и епископы назначались из Копенгагена. Управление Норвегией было поручено датским фогтам, посылаемым датским правительством и совершенно самостоятельно распоряжавшимся в ней.

В 1814 году Дания потерпела поражение в войне с Англией и Швецией. По Кильскому договору территория континентальной Норвегии перешла Швеции. Датско-норвежская уния прекратила свое существование, ей на смену пришла шведско-норвежская уния.

Автор статьи: Перепечкин К. В.