Датско-норвежская уния

Да`тско-норве`жская у`ния — объединенное датско-норвежское королев­ство (1536—1814). В более широком значении — уния Дании и Норвегии с 1380 по 1814, включая союз в рамках тройственной Кальмарской унии 1389—1523. Предпосылками унии являлись исторически-событийная и культурная общность Дании и Норвегии, экономическое взаимодей­ствие, личные связи элиты, наличие общих интересов. Ранее всего оформилась династическая уния. После смерти датского короля Вальдемара IV Аттердага (1340—1375) и норвежского монарха Хакона Магнуссона (1355—1380) королем Дании и Норвегии стал Олаф Хаконссон, сын Хакона Магнуссона и его вдовы — дочери Вальдемара Аттердага Маргреты. В 1387 умер Олаф Хаконссон. Правительницей Дании и Норвегии стала Маргрета, которая добилась, чтобы королем Дании, Швеции и Норвегии был провозглашен ее внучатый племянник Эрик Померан­ский. В 1397 в Кальмаре Эрик был коронован на датский и шведский престол . Специальный акт закрепил персональную унию Дании, Швеции и Норвегии. Был создан и договор о вечной унии. Швецией, Данией и Норвегией должен был править общий монарх . После смерти короля следовало сообща избрать нового. Королевства обязывались проводить общую внешнюю политику, оказывать друг другу военную помощь. Договор явно носил предварительный характер, но был скреплен печатями и в дальнейшем рассматривался как имеющий силу. Политика союзных правителей — Маргреты и Эрика Померанского породила недовольство. Возмущение вызывали поборы, порча монеты, нарушение законов и обязательств. Во всех трех странах вспыхнули восстания. В 1439 датские и шведские аристократы свергли Эрика Померан­ского. В 1440 датчане провозгласили королем Кристофера Баварского, нарушив договор 1397, согласно которому шведы, датчане и норвежцы должны были сообща избирать монарха. Вскоре Кристофер Баварский был провозглашен королем Швеции. Несколько позже он стал королем Норвегии. После смерти Кристофера Баварского между королевствами вновь разгорелась борьба — в том числе за норвежский престол . На него претендовали короли Дании и Швеции — Кристиан I и Карл Кнутссон. В 1449 норвежский государственный совет принял решение избрать Кристиана I. Норвежские сторонники провозгласили королем Карла Кнутссона, но тот вскоре был вынужден отказаться от притязаний на Норвегию. На шведско-датских переговорах 1450 стороны заключили соглашение об унии Швеции и Дании. Однако в том же году Дания и Норвегия заключили отдельный договор о двусторонней унии. А между Швецией и Данией возобновилась борьба, итогом которой стала победа войск шведского регента Стена Стуре Старшего над королем Кристианом II при Брункеберге (1471). В 1472 Швеция и Дания заключили мир . Вновь начались переговоры о союзном монархе. В начале 1480-х были сформулированы условия, на которых норвежцы и шведы признавали власть датского короля Ханса (Иоганна). В Норвегии он взошел на престол . В Швеции компромисса достичь не удалось. Противостояние с Данией сохранилось при регентах Швеции Сванте Стуре и Стене Стуре- младшем. Итогом стала победа шведов в восстании против дат­ского монарха Кристиана II, которое возглавил Густав Васа. В 1523 Швеция окончательно вышла из унии. Норвегия осталась в унии с Данией. Положение Норвегии изменили реформы короля Кристиана III, осуществленные в 1536. Номинально сохранив статус королевства, Норвегия утратила самостоятельность и перешла под управление датской администрации. На Норвегию распространились положения о реформе датской церкви; языком богослужения стал датский. Новый этап в датско-норвежских отношениях связан с оформлением абсолютизма. В начале 1661 король Дании и Норвегии был провозглашен абсолютным монархом этих стран. Постановление об этом было разослано по Дании и Норвегии и утверждено представителями сословий. Датский монарх получил неограниченную власть. Правление Данией-Норвегией сосредоточилось в коллегиях — органах, типичных для абсолютистской системы. Установление абсолютизма внесло ясность в статус Норвегии. Она стала полноценным субъектом дуалистической наследственной монархии. Перемена коснулась лишь формального статуса: Норвегия не имела реальной автономии и по-прежнему управлялась из Копенгагена. Такое положение сохранялось до 1814, когда по Кильскому договору (14 января 1814) Норвегия отделилась от Дании и вступила в унию со Швецией (1814—1905), в рамках которой получила автономию. Для Норвегии уния с Данией явилась прежде всего периодом утраты независимости. Однако в унии присутствовали и позитивные для обеих стран факторы: взаимовыгодная торговля, научное сотрудничество, культурное взаимодействие. Лит.: Всемирная история . Т. 3: Мир в раннее Новое время. М., 2013; История Дании. М., 1996; История Норвегии. М., 1980; Сванидзе А. А. Эпоха уний в Северной Европе (XIV — начало XVI в.) // Средние века. Вып. 50. М., 1988. С. 91—112; Швеция и шведы в средневековых источниках. М., 2007; Щеглов А. Д. Договор 1397 г. о Кальмарской унии // Средние века. Вып. 64. М., 2003. С. 271—292; Danmarks historie. Bd. II—IV. København, 1980—1982; Enemark P. Fra Kalmarbrev til Stockholms blodbad. København, 1979; Norges historie. Bd. IV—IX. Oslo, 1976—1978. А. Д. Щеглов.