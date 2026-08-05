Датско-норвежская уния
Да`тско-норве`жская у`ния — объединенное датско-норвежское королевство (1536—1814). В более широком значении — уния Дании и Норвегии с 1380 по 1814, включая союз в рамках тройственной Кальмарской унии 1389—1523. Предпосылками унии являлись исторически-событийная и культурная общность Дании и Норвегии, экономическое взаимодействие, личные связи элиты, наличие общих интересов. Ранее всего оформилась династическая уния. После смерти датского короля Вальдемара IV Аттердага (1340—1375) и норвежского монарха Хакона Магнуссона (1355—1380) королем Дании и Норвегии стал Олаф Хаконссон, сын Хакона Магнуссона и его вдовы — дочери Вальдемара Аттердага Маргреты. В 1387 умер Олаф Хаконссон. Правительницей Дании и Норвегии стала Маргрета, которая добилась, чтобы королем Дании, Швеции и Норвегии был провозглашен ее внучатый племянник Эрик Померанский. В 1397 в Кальмаре Эрик был коронован на датский и шведский престол. Специальный акт закрепил персональную унию Дании, Швеции и Норвегии. Был создан и договор о вечной унии. Швецией, Данией и Норвегией должен был править общий монарх. После смерти короля следовало сообща избрать нового. Королевства обязывались проводить общую внешнюю политику, оказывать друг другу военную помощь. Договор явно носил предварительный характер, но был скреплен печатями и в дальнейшем рассматривался как имеющий силу. Политика союзных правителей — Маргреты и Эрика Померанского породила недовольство. Возмущение вызывали поборы, порча монеты, нарушение законов и обязательств. Во всех трех странах вспыхнули восстания. В 1439 датские и шведские аристократы свергли Эрика Померанского. В 1440 датчане провозгласили королем Кристофера Баварского, нарушив договор 1397, согласно которому шведы, датчане и норвежцы должны были сообща избирать монарха. Вскоре Кристофер Баварский был провозглашен королем Швеции. Несколько позже он стал королем Норвегии. После смерти Кристофера Баварского между королевствами вновь разгорелась борьба — в том числе за норвежский престол. На него претендовали короли Дании и Швеции — Кристиан I и Карл Кнутссон. В 1449 норвежский государственный совет принял решение избрать Кристиана I. Норвежские сторонники провозгласили королем Карла Кнутссона, но тот вскоре был вынужден отказаться от притязаний на Норвегию. На шведско-датских переговорах 1450 стороны заключили соглашение об унии Швеции и Дании. Однако в том же году Дания и Норвегия заключили отдельный договор о двусторонней унии. А между Швецией и Данией возобновилась борьба, итогом которой стала победа войск шведского регента Стена Стуре Старшего над королем Кристианом II при Брункеберге (1471). В 1472 Швеция и Дания заключили мир. Вновь начались переговоры о союзном монархе. В начале 1480-х были сформулированы условия, на которых норвежцы и шведы признавали власть датского короля Ханса (Иоганна). В Норвегии он взошел на престол. В Швеции компромисса достичь не удалось. Противостояние с Данией сохранилось при регентах Швеции Сванте Стуре и Стене Стуре- младшем. Итогом стала победа шведов в восстании против датского монарха Кристиана II, которое возглавил Густав Васа. В 1523 Швеция окончательно вышла из унии. Норвегия осталась в унии с Данией. Положение Норвегии изменили реформы короля Кристиана III, осуществленные в 1536. Номинально сохранив статус королевства, Норвегия утратила самостоятельность и перешла под управление датской администрации. На Норвегию распространились положения о реформе датской церкви; языком богослужения стал датский. Новый этап в датско-норвежских отношениях связан с оформлением абсолютизма. В начале 1661 король Дании и Норвегии был провозглашен абсолютным монархом этих стран. Постановление об этом было разослано по Дании и Норвегии и утверждено представителями сословий. Датский монарх получил неограниченную власть. Правление Данией-Норвегией сосредоточилось в коллегиях — органах, типичных для абсолютистской системы. Установление абсолютизма внесло ясность в статус Норвегии. Она стала полноценным субъектом дуалистической наследственной монархии. Перемена коснулась лишь формального статуса: Норвегия не имела реальной автономии и по-прежнему управлялась из Копенгагена. Такое положение сохранялось до 1814, когда по Кильскому договору (14 января 1814) Норвегия отделилась от Дании и вступила в унию со Швецией (1814—1905), в рамках которой получила автономию. Для Норвегии уния с Данией явилась прежде всего периодом утраты независимости. Однако в унии присутствовали и позитивные для обеих стран факторы: взаимовыгодная торговля, научное сотрудничество, культурное взаимодействие. Лит.: Всемирная история. Т. 3: Мир в раннее Новое время. М., 2013; История Дании. М., 1996; История Норвегии. М., 1980; Сванидзе А. А. Эпоха уний в Северной Европе (XIV — начало XVI в.) // Средние века. Вып. 50. М., 1988. С. 91—112; Швеция и шведы в средневековых источниках. М., 2007; Щеглов А. Д. Договор 1397 г. о Кальмарской унии // Средние века. Вып. 64. М., 2003. С. 271—292; Danmarks historie. Bd. II—IV. København, 1980—1982; Enemark P. Fra Kalmarbrev til Stockholms blodbad. København, 1979; Norges historie. Bd. IV—IX. Oslo, 1976—1978. А. Д. Щеглов.