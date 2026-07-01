«Датские деньги» (др.-англ. Danegeld)

«Да`тские де`ньги» (др.-англ. Danegeld) — поземельный налог в Англии в X— XII вв., первоначально предназначавшийся для уплаты дани викингам (преимущественно датского происхождения), совершавшим частые набеги на Британские о-ва. В IX—X вв. подобные выплаты с целью спасения страны от разорения носили ситуативный характер. В связи с участившимися и масштабными набегами викингов в 991 выплаты стали систематическими и были законодательно оформлены английским королем Этельредом II (978—1016) в качестве чрезвычайного общегосударственного налога, с 1012 — ежегодного. В период датского владычества и пребывания Англии в составе державы Кнута Великого (1016—1035) «Д. д.» превратились в военный налог, расходовавшийся на содержание вооруженных сил, строительство флота и прочие оборонные нужды. Название налога сменилось на «heregeld» («военные деньги»). В 1051 он был отменен королем Эдуардом Исповедником (1042—1066). После Нормандского завоевания Англии налог стал взиматься снова и, вероятно, приобрел ежегодный характер на рубеже XI—XII вв. Упорядочиванию налогообложения способствовало проведение в 1086 общегосударственной переписи (Книга Страшного суда ). Налог взимался со всех свободных землевладельцев и являлся одним из важнейших критериев их статуса в отличие от зависимых крестьян, не плативших его. Кроме того, с течением времени от налога освобождались земли королевского домена и церкви, шерифов, некоторых крупных баронов и городов, получавших соответствующие привилегии. Первоначально ставка налога составляла 2 шиллинга с гайды (стандартного земельного надела), но в случае наличия военной опасности могла возрастать до 4—6 шиллингов, а к началу XII в. еще увеличилась. К середине XII в. «Д. д.» взимают все реже, и они постепенно вытесняются другими видами налогов, в частности «щитовыми деньгами», взимаемыми с рыцарского сословия, и таль­ей — с горожан и крестьян. С 1162 «Д. д.» не взимались, за исключением экстраординарного сбора в 1194. Лит.: Мортон А. Л. История Англии / Пер. с англ. М., 1950; Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X—XIII веков. СПб., 2001; Stenton F. Anglo-Saxon England. Oxford, 1971. М. М. Горелов.