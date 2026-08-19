Даточные люди

Да`точные лю`ди — в русском войске в середине XVI—XVII вв. мобилизованные ратники, выставляемые не имевшими возможности служить вотчинниками и помещиками (боярские Д. л.) или городскими и сельскими общинами (посошные Д. л.). В поход Д. л. выступали со своими оружием и припасами, боярские Д. л. — на конях. Власти требовали снабжения Д. л. хорошим вооружением и лошадьми, ценой не менее 10 руб. Иногда объявлялся срок службы Д. л., но, как правило, оговаривалась возможность продления. Во время Русско-польской войны 1632—1634 Д. л. (по 1 конному воину с каждых 300 четвертей пашни освобожденных от личной военной службы землевладельцев) призывались на 1 год. Если у вотчинника земли насчитывалось меньше установленной нормы, то с него взыскивали определенную сумму деньгами. Со 2-й четверти XVII в. правитель­ство использовало Д. л. для пополнения полков нового строя. Это привело к созданию особого Приказа сбора Д. л. (1630/31—1654). Лит.: Волков В. А. Войны и войска Московского государства. М., 2004; Епифанов П. П. Войско // Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1. М., 1979. С. 234—264; Терехина Ю. В. Даточные люди Московского государ­ства в середине XVI века (к проблеме формирования новой социальной группы) // Ученые записки Казан­ского государственного университета. Кн. 2. Ч. 1. Казань, 2009. С. 103—108. В. А. Волков.