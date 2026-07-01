Дасткард (среднеперс. «владение», изначально «рукоделие»; парф. дасткарт, откуда арм. дастакерт; греч. синоним в двуязычных надписях ‒ ктис

Дастка`рд (среднеперс. «владение», изначально «рукоделие»; парф. дасткарт, откуда арм. дастакерт; греч. синоним в двуязычных надписях — ктисма) — в Иране при Аршакидах и Сасанидах и в Армении древней (до V в.) частновладельческое или цар­ское имение, выделявшееся по статусу из общего массива сельских общин (перс. дех; арм. шэн). Обычно обрабатывалось рабами, которых нередко сажали на землю как постоянных работников. Благоустраивалось возведением резиденции владетеля и храмов, ирригационными сооружениями. В V—VII вв. учащаются упоминания Д. как владений отдель­ных вельмож (в Армении — нахараров), в отличие от III— IV вв., когда они фиксируются в основном как государева собственность. Термин «Д.» также применялся как элемент почетного именования лиц, напрямую зависевших от государя (жен и т. д.). Существительное «Д.» часто входило в состав топонимов (особенно в Месопотамии, где принимало арамейскую форму «дастгард/даскарта»). Т. К. Кораев.