ДАССЕН ДЖО
ДАССЕН ДЖО - французский певец-шансонье, композитор.
Сын американского кинорежиссёра Жюля Дассена (родился в 1911 году; дед Дассена - уроженец Одессы). В 1950-х годах Дассен с семьёй переехал во Францию. Изучал этнологию в Мичиганском университете (знание американского и индейского фольклора повлияло на его творчество). Снимался в эпизодических киноролях. Формировался как певец под влиянием Ж. Брассенса. На эстраде с 1967. Гастролировал во многих странах, в том числе в СССР (1979). Автор музыки к фильму своего отца «Закон» (1958), более 200 песен, записал около 20 дисков (наиболее известен - «В Нью-Йорке», 1966).
Популярны песни «Елисейские Поля», «Если бы тебя не было», «Привет», «Тебе», «Это не изменит мир», «Бабье лето» («L’été indien»).