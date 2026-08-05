Дашкова, Екатерина Романовна (17[28].03.1743, Санкт-Петербург ‒ 04[16].01.1810, Москва)
Да`шкова, Екатерина Романовна (17[28].03.1743, Санкт-Петербург — 04[16].01.1810, Москва) — княгиня, российский общественный и государственный деятель. Из рода Воронцовых. Воспитывалась в семье дяди М. И. Воронцова. В 1758 вышла замуж за князя М. И. Дашкова. Участвовала в дворцовом перевороте 28—29 июня 1762, в результате которого к власти пришла императрица Екатерина II, за что Д. была награждена орденом Св. Екатерины и назначена статс-дамой. В борьбе придворных группировок поддерживала Н. И. Панина. За коротким периодом возвышения (1762—1763) последовало охлаждение отношений Д. с императрицей. После смерти мужа (1764) Д. отдалилась от двора, в 1765—1769 жила в Москве и подмосковном имении Троицкое. В 1769—1771 совершила первое путешествие по Европе, познакомилась с Вольтером и Д. Дидро. Во время второго путешествия по Европе (1776—1782) дала сыну, князю П. М. Дашкову, образование в Эдинбургском университете, была принята рядом монархов (Фридрихом II, Иосифом II) и папой Римским Пием VI, встречалась с государственными деятелями и философами-просветителями (Ж. Неккером, В. А. Кауницем, Б. Франклином, Дидро и др.). По возвращении в Россию произошло новое сближение Д. с Екатериной II: в 1783—1794 Д. возглавляла две академии, как статс-дама принимала активное участие в придворной жизни. В качестве директора Санкт-Петербургской Академии наук (24 января 1783 — 12 ноября 1796) вела успешную научно- просветительскую, издательскую и хозяйственную деятельность: были изданы сочинения М. В. Ломоносова, организованы публичные лекции по различным отраслям наук, погашена задолженность академии, развивались международные связи. Созданная по инициативе Д. Российская академия, президентом которой она стала (30 сентября 1783 — 12 ноября 1796), подготовила и издала под ее руководством «Словарь Академии Российской» (в 6 тт., 1789—1794) — первый толковый словарь русского языка. Из-за сложных отношений с Екатериной II отошла от дел, получив с 12 августа 1794 отпуск. Императором Павлом I отстранена от всех должностей и сослана в с. Коротово Новгородской губернии, но вскоре получила разрешение жить в своем имении Троицком. Опала была снята после прихода к власти Александра I. Последние годы Д. провела в Москве и Троицком. Д. — автор автобиографических «Записок», статей, драматических и стихотворных произведений. Инициатор и участник издания журналов «Невинное упражнение» (1763), «Собеседник любителей российского слова» (1783—1784), «Новые ежемесячные сочинения» (1786—1796), «Российский феатр» (1786—1794). Соч.: Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. Лит.: Тычинина Л. В. Великая Россиянка: Жизнь и деятельность княгини Екатерины Романовны Дашковой. М., 2002; Тычинина Л. В., Бессарабова Н. В. «…она была рождена для больших дел»: Летопись жизни княгини Е. Р. Дашковой. М., 2009; Воронцов-Дашков A. И. Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и опале. М., 2010; Елисеева О. И. Екатерина Дашкова. М., 2015. Н. В. Бессарабова.