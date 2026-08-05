Дашкова, Екатерина Романовна (17[28].03.1743, Санкт-Петербург ‒ 04[16].01.1810, Москва)

Да`шкова, Екатерина Романовна (17[28].03.1743, Санкт-Петербург — 04[16].01.1810, Москва) — княгиня, российский общественный и государственный деятель. Из рода Воронцовых. Воспитывалась в семье дяди М. И. Воронцова. В 1758 вышла замуж за князя М. И. Дашкова. Участвовала в дворцовом перевороте 28—29 июня 1762, в результате которого к власти пришла императрица Екатерина II, за что Д. была награждена орденом Св. Екатерины и назначена статс-дамой. В борьбе придворных группировок поддер­живала Н. И. Панина. За коротким периодом возвышения (1762—1763) последовало охлаждение отношений Д. с императрицей. После смерти мужа (1764) Д. отдалилась от двора, в 1765—1769 жила в Москве и подмосковном имении Троицкое. В 1769—1771 совершила первое путешествие по Европе, познакомилась с Вольтером и Д. Дидро. Во время второго путешествия по Европе (1776—1782) дала сыну, князю П. М. Дашкову, образование в Эдинбургском университете, была принята рядом монархов (Фридрихом II, Иосифом II) и папой Римским Пием VI, встречалась с государственными деятелями и философами-просветителями (Ж. Неккером, В. А. Кауницем, Б. Франклином, Дидро и др.). По возвращении в Россию произошло новое сближение Д. с Екатериной II: в 1783—1794 Д. возглавляла две академии, как статс-дама принимала активное участие в придворной жизни. В качестве директора Санкт-Петербургской Академии наук (24 января 1783 — 12 ноября 1796) вела успешную научно- просветительскую, издательскую и хозяйственную деятельность: были изданы сочинения М. В. Ломоносова, организованы публичные лекции по различным отраслям наук, погашена задолженность академии, развивались международные связи. Созданная по инициативе Д. Российская академия , президентом которой она стала (30 сентября 1783 — 12 ноября 1796), подготовила и издала под ее руководством «Словарь Академии Российской» (в 6 тт., 1789—1794) — первый толковый словарь русского языка. Из-за сложных отношений с Екатериной II отошла от дел, получив с 12 августа 1794 отпуск. Императором Павлом I отстранена от всех должностей и сослана в с. Коротово Новгородской губернии, но вскоре получила разрешение жить в своем имении Троицком. Опала была снята после прихода к власти Александра I. Последние годы Д. провела в Москве и Троицком. Д. — автор автобиографических «Записок», статей, драматических и стихотворных произведений. Инициатор и участ­ник издания журналов «Невинное упражнение» (1763), «Собеседник любителей российского слова» (1783—1784), «Новые ежемесячные сочинения» (1786—1796), «Россий­ский феатр» (1786—1794). Соч.: Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. Лит.: Тычинина Л. В. Великая Россиянка: Жизнь и деятельность княгини Екатерины Романовны Дашковой. М., 2002; Тычинина Л. В., Бессарабова Н. В. «…она была рождена для больших дел»: Летопись жизни княгини Е. Р. Дашковой. М., 2009; Воронцов-Дашков A. И. Екатерина Дашкова: Жизнь во власти и опале. М., 2010; Елисеева О. И. Екатерина Дашкова. М., 2015. Н. В. Бессарабова.