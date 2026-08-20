ДАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ДАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - российский и украинский историк, филолог, фольклорист, академик Пе­тербургской АН .

Действительный статский советник (1885). Дво­ря­нин. Из се­мьи свя­щен­ни­ка . Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­ческий факультет университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1873; уче­ник В.Б. Ан­то­но­ви­ча), там же при­ват-до­цент (1877-1884 годы), профессор (1884-1907 годы) ка­фед­ры ис­то­рии западно-ев­ропейских ли­те­ра­тур.

Од­ним из пер­вых на­чал изу­че­ние «Бо­ло­хов­ской зем­ли», ло­ка­ли­зо­вал её в пре­де­лах Восточной Во­лы­ни («Бо­ло­хов­ская зем­ля и её зна­че­ние в рус­ской ис­то­рии», 1876, и др.). Обос­но­вы­вал вер­сию о про­ис­хо­ж­де­нии ка­за­ков от бо­ло­хов­цев. Изу­чал ис­то­рию Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва, его ди­плом­ная ра­бо­та «Кня­же­ние Да­нии­ла Га­лиц­ко­го по рус­ским и ино­стран­ным из­вес­ти­ям» (1873) со­хра­ня­ет своё на­учное зна­че­ние. Ввёл в на­учный обо­рот ряд ис­точ­ни­ков по средневековой ис­то­рии Ук­раи­ны [«Прид­не­про­вье и Ки­ев по не­ко­то­рым па­мят­ни­кам древ­не-се­вер­ной ли­те­ра­ту­ры», 1886; «Опи­са­ние Чер­но­мо­рья, со­став­лен­ное Эми­ди­ем д’Ас­ко­ли в 1634 году», 1891; «Один из па­мят­ни­ков ре­ли­ги­оз­ной по­ле­ми­ки XVI века: по­сла­ние Яну­ша, ко­ро­ля Угор­ско­го, к про­ту Афон­ской го­ры (1534) и от­вет по­след­не­го», 1901; «Не­сколь­ко сле­дов об­ще­ния Юж­ной Ру­си с юго-сла­вя­на­ми», 1904].

В ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии был по­сле­до­ва­те­лем срав­нительного ме­то­да. Обос­но­вал тес­ную связь сю­жет­ных ли­ний западноевропейского и восточнославянского фольк­ло­ра и ли­те­ра­тур («Древ­не-кельт­ский на­род­ный эпос о ко­ро­ле Ар­ту­ре и ви­тя­зях Круг­ло­го Сто­ла и бы­ле­вые пес­ни Кие­во-Га­лиц­кой Ру­си», 1886), а так­же воз­ник­но­ве­ние украинских дум на ос­но­ве древнерусских бы­лин («К во­про­су о про­ис­хо­ж­де­нии рус­ских бы­лин», 1883; «Олек­сий По­по­вич, ду­мы "Про бу­рю на Чор­но­му морi"», 1906).

Ав­тор ра­бот о твор­че­ст­ве Н.В. Го­го­ля, И.П. Кот­ля­рев­ско­го, А.С. Пуш­ки­на и И.С. Тур­ге­не­ва.

Иллюстрации:

Фотопортрет. Архив БРЭ.

Сочинения:

Из ис­то­рии сред­не­ве­ко­во­го ро­ман­тиз­ма. Ска­за­ние о св. Граа­ле. К., 1877;

Пе­ре­го­во­ры пап с Да­нии­лом Га­лиц­ким об унии Юго-За­пад­ной Ру­си с ка­то­ли­че­ст­вом. К., 1884;

За­мет­ки по ис­то­рии Ли­тов­ско-Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва. К., 1885;

Ро­ман­ти­ка Круг­ло­го Сто­ла в ли­те­ра­ту­рах и жиз­ни За­па­да. К., 1890;

Ры­цар­ский эпос в Ита­лии по­сле Арио­сто. К., 1890.