ДАРВЕШ АЛИ ЧАНГИ
ДАРВЕШ АЛИ ЧАНГИ - таджикский теоретик музыки, певец, арфист.
Его деятельность проходила в Бухаре, Балхе, Кеше, Самарканде, Андижане и др. Как теоретик был последователем бухарского музыканта Наджимиддина Кавкаби (XVI век). Автор трактата «О музыке» на персидском языке («Рисолаи мусики», 2-й вариант под названием «Тухфатус-сурур» - «Дары радости»), 1-я глава которого содержит хадисы (изречения) пророка Мухаммеда о дозволенности пения и музыки в быту мусульманина, 2-6-я главы составляют музыкально-теоретический раздел, 7-12-я - жизнеописания музыкантов. В трактате изложены ладовая система дувоздамаком («12 макомов»), система усулей (ритмов), описаны формы и виды инструментальных и вокально-инструментальных композиций, особенности строения музыкальных инструментов (танбур, най, чанг, самтур, конун, барбат и др.).