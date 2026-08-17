ДАРРУЗЕС ЖАН

ДАРРУЗЕС ЖАН - французский византинист, историк Церкви.

В 1926-1928 годах обучался в семинарии в Русане. С 1928 года новиций ордена ассумпционистов; 1 ноября 1929 года принял монашество в монастыре в Си-Шазель (департамент Мозель). Изучал схоластическую философию в Си-Шазель и с 1930 года в аббатстве Сен-Жерар-де-Бронь (близ Намюра). В 1933-1934 годах служил в армии. С 1934 года изучал теологию в Риме; 12 марта 1938 года там же рукоположен во пресвитера. С 1938 года преподаватель в семинарии в Каюзаке (департамент Жер), с 1942 года - в семинарии Блу (департамент Мен-и-Луара). С весны 1947 года сотрудник Французского института византийских исследований в Бухаресте. 21 ноября 1947 года был выслан из Румынии коммунистическими властями и вместе с институтом перебрался в Париж, где работал до 1952 года. В 1952-1953 годах был преподавателем в семинарии в Мирибель-лез-Эшель (департамент Изер). В 1953-1957 годах сотрудник афинского отделения Французского института византийских исследований. В 1957 году окончательно переехал в Париж. В 1969-1977 годах директор Французского института византийских исследований.

Даррузес - ученик В. Грюмеля, который еще в 30-х годах XX веках начал систематический сбор информации и исследование организации делопроизводства в Константинопольском Патриархате в средние века. Результатом этой работы стало создание корпуса регест Константинопольского Патриархата - полного перечня и описания всех известных сохранившихся и утраченных документов, издававшихся в византийскую эпоху патриаршей канцелярией Великой церкви. Даррузес существенно дополнил корпус, составленный Грюмелем, и совместно с В. Лораном довел его до середины XV века, охватив всю эпоху существования Византии (VI-XV века), создав незаменимый справочник по истории восточного христианства. Некоторым промежуточным итогом анализа материалов по истории Церкви стала монография «Исследование чиновничества византийской Церкви» (1970). Другое произведение Даррузеса, тематически тесно связанное с предыдущими, посвящено изучению и систематизации нотиций Константинопольского Патриархата, списков церковных епархий , сохранившихся за период IX-XV веков (1981). Работа позволила представить многие тенденции в развитии церковной организации, роста и упадка отдельных престолов, городов и целых регионов империи. Кроме того, в ней был собран материал по истории христианства в Причерноморье и в Древней Руси. Особым направлением работы Даррузеса стало изучение творчества различных представителей византийской Церкви: патриарха Германа I, Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Феодора Дафнопата и др. Большинство работ Даррузеса сопровождалось публикацией и вводом в научный оборот огромного количества документов, раскрывающих самые разные аспекты истории Церкви в Византии и вероучения.

Сочинения:

Le mémoire de Constantin Stilbès contre les Latins // REB. 1963. T. 21. P. 50-100;

Les documents byzantins du XIIe siècle sur la primaute romaine // Ibid. 1965. T. 23. P. 42-88;

Les discours d'Euthyme Tornikès: 1200-1205 // Ibid. 1968. T. 26. P. 49-121;

Ekthésis Néa: Manuel des pittakia du XIVe siècle // Ibid. 1969. T. 27. P. 5-127