ДАРИК (др.-греч. δαρεικός)

Персидская золотая монета .

Дарик был основной монетой Персидского царства. Свое название он получил по изображению царя Дария I , который начал ее чеканку в конце VI в. до н.э.

Вес монеты равен 8,4 г, содержание золота очень высоко. Дарик был равен 1/3000 персидского золотого таланта (25,9 кг) и 20 сиклям серебра.

Дарики использовались для внутригосударственных крупных расчетов (налоги царской власти) и крупнооптовой торговли в Персии и других государствах. Благодаря чистоте металла (примеси составляли не более 3%), дарик долгое время был основной расчетной единицей в межгосударственной торговле.

На дариках царь обычно изображался в виде коленопреклоненного лучника в традиционной персидской одежде; в руках у него было копье. Отсюда происходит второе название этой монеты – «лучник». Никаких надписей на монетах нет, так как выпуск монет осуществлялся только царем; изображения царей практически идентично, что затрудняет их датировку.

Чеканка дариков прекратилась с падением Персидского царства; последние экземпляры были отчеканены уже при Александре Великом.

Иллюстрация :

Дарик. V в. до н.э.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев