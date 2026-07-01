ДАРГО

Аул (село) в Чечне, в 1839-1845 гг. одна из резиденций Шамиля .

Расположено в современном Введенском районе Чеченской республики. Попытка генерала П. Граббе в 1842 г. захватить Дарго окончилась неудачей. В 1845 г. командующий Отдельным кавказским корпусом М. Воронцов начал военную кампанию, имея 21000 войск, 42 артиллерийских орудия и ракетную батарею. Оставляя гарнизоны в тылу, 31 мая Воронцов с 11500 солдатами, двинулся из крепости Внезапной на Дарго, стремясь утвердиться в центре владений Шамиля. Продвигаясь через леса, под непрерывным огнем противника, российские войска 7 июля вступили в разрушенный и сожженный Шамилем Дарго. Горцы подвергали русские войска обстрелу с окрестных гор и смогли отрезать русских от обоза с продовольствием. При соединении с ним 10-11 июля («сухарная экспедиция») погибло около 550 человек (в т.ч. 2 генерала). Войскам, так и не получившим достаточного количества провианта, пришлось оставить Дарго и пробиваться по лесам и горам навстречу спешившей на подмогу колонне генерала Р. Фрейтага, которая деблокировала экспедицию 19 июля. В итоге экспедиции в Дарго погиб 1061 человек (в т.ч. 3 генерала), 2751 ранен, 173 пропало без вести. В результате этой экспедиции влияние Шамиля только усилилось.

Автор статьи: Шубин А.В.