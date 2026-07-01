Дарфур (араб. «земля народности фур»)

Дарфу`р (араб. «земля народности фур») — регион на западе Судана площадью ок. 493 кв. км, с населением 7,5 млн человек (2008) при общей численности населения страны 41 млн человек. Основные города — аль-Фашир и Ньяла. На территории Д. проживает от 40 до 90 народностей. Самая многочисленная — народность фур, представители которой с 1630 по 1874 правили султанатом Фур. Д. являлся независимым султанатом до включения в Судан в 1916. Регион разделен на 5 федеральных образований: центральный, восточный, западный Дженейна, северный Аль-Фашер и южный Ньяла. С 2003 Д. признан регионом, находящимся на грани гуманитарной катастрофы из-за военных столкновений между местным (негроидным) населением и правительственными войсками Судана. Среди причин конфликта называют обнаружение запасов нефти и попытки лишить местное население доступа к ее добыче и доходам. Д. возник на месте поселений так называемой цивилизации долины Зап. Нила, в XII в. распространившейся в сторону гор Марра. В XIV в. в регион начали проникать арабы . В XVII—XVIII вв., в правление династии правителей Кейра, Д. пережил период расцвета. Однако в 1899 Д. был присоединен к Судану и стал фактически колонией Велико­британии. Британские власти признавали превосходство арабского населения над африканским, и это тормозило экономическое развитие южных районов, в том числе Д., населенного в основном африканцами (негроидами). После провозглашения независимости Судана 1 января 1956 на всей территории страны, включая Д., сохранялось постоянное напряжение из-за территориальных, экономических, национальных и религиозных споров, переходивших в вооруженные конфликты. После прихода к власти О. Нимейри в 1983 продолжилась исламизация страны, приведшая к запретам некоторых традиций народов Д., ущемлению прав более самостоятельных и независимых местных женщин. В 2003 повстанческие группы из Д., выступили против политики правительства Судана, игнорировавшего интересы южных неарабизированных областей страны. В опубликованной оппозицией в 2000 «Черной книге» было указано, что власть в Судане защищает интересы 5 % населения страны. Правительство ответило бомбардировкой Д. и вовлечением в конфликт ( президент Судана отрицал это) арабской милиции, которой дозволялось грабить местное население и присваивать его земли; такая тактика практиковалась с 1987 (в то время действия были направлены против представителей народа динка ). Президент О. аль-Башир противодействовал поставкам гуманитарной помощи в лагеря беженцев и работе сотрудников гуманитарных миссий, не препятствуя арабскому населению грабить африканские деревни. Африканский Союз, вмешавшийся в конфликт в 2004, также оказался не в состоянии остановить столкновения, которые после 2005 стали классифицировать как геноцид негроидной части населения. В 2006 было подписано дарфур­ское мирное соглашение между Освободительным движением Судана и правительством страны, однако к нему присоединились не все повстанческие группы, что послужило поводом для продолжения конфликта. В марте 2011 были образованы штаты Центральный Д. и Восточный Д., куда президент Судана с 2012 назначает губернаторов. Лит.: «A Country Study: Sudan» // The Library of Congress. Country Studies. 2005. 9 Nov. http://memory.loc.gov/frd/cs/sdtoc.html. Вобликов Д. Р. Республика Судан (1956—май 1969). М., 1978; Смирнов С. Р. История Судана (1821—1956). М., 1968; Johnson D. H. The Root Causes of Sudan’s Civil Wars. Bloomington, 2003; Flint J., Waal A. de. Darfur: A Short History of a Long War. London, 2006. Л. В. Иванова.