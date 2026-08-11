ДАРЕМ ГРАФ
ДА́РЕМ (Ламтон Джон Георг) ГРАФ - граф, британский политик, дипломат, колониальный деятель.
Из богатой аристократической семьи. Образование получил в Итоне. С 1809 года служил в драгунском полку. В 1813-1828 годах член Палаты общин, затем Палаты лордов британского парламента. С 1830 года член кабинета Ч. Грея, на дочери которого был женат вторым браком, хранитель малой государственной печати. Играл заметную роль в партии вигов, принадлежал к её радикальному крылу, один из инициаторов билля о парламентской реформе 1832 года. В 1833 году в знак протеста против политики в отношении Ирландии вышел из правительства. В том же году был пожалован титулом графа и направлен с дипломатической миссией в Германию и Австрию. В 1835-1837 годах британский посол в России. По возвращении из Санкт.-Петербурга, уступив личной просьбе королевы Виктории, принял должность верховного комиссара и генерал-губернатора Британской Севрнойе Америки и в мае 1838 года прибыл в охваченную восстанием Нижнюю Канаду. Предложенные Даремом мероприятия по стабилизации обстановки в колонии не были поддержаны британским парламентом. В ноябре 1838 года Дарем вернулся в Лондон, в 1839 году представил «Доклад о состоянии дел в Британской Северной Америке», в котором проанализировал причины волнений в северо-американских колониях и сформулировал предложения по реформе системы колониального управления.
Дарем рекомендовал проводить политику ускоренной ассимиляции франкоканадцев и, объединив Нижнюю и Верхнюю Канаду, ликвидировать их автономию (осуществлено после смерти Дарема на основании Акта о союзе 1841 года). В то же время Дарем предложил предоставить британским колониям в Северной Америке самоуправление и сформировать там ответственное перед парламентом правительство (претворено в жизнь в 1847-1848 годах в результате постепенной демократизации колониального общества Канады). Многие другие идеи Дарема, в частности об объединении всех британских колоний в единое государство, содействии иммиграции, освоении обширных степных территорий, строительстве железных дорог, были в последующие годы реализованы правительством Канады.
Открыто выступавший в защиту интересов англоканадцев Дарем подвергался резким нападкам со стороны франкоканадцев, равно как и реакционной части британской колониальной элиты, которую не устраивали принимавшиеся им меры по борьбе с коррупцией и предлагавшиеся реформы. Дарем считается одним из провозвестников преобразования Британской империи в Содружество.