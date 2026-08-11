ДАРЕМ ГРАФ

ДА́РЕМ (Лам­тон Джон Ге­орг) ГРАФ - граф, британский политик, дипломат , колониальный деятель.

Из бо­га­той ари­сто­кра­тической се­мьи. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ито­не. С 1809 года слу­жил в дра­гун­ском пол­ку. В 1813-1828 годах член Па­ла­ты об­щин, за­тем Па­ла­ты лор­дов британского пар­ла­мен­та. С 1830 года член ка­би­не­та Ч. Грея, на до­че­ри ко­то­ро­го был же­нат вто­рым бра­ком, хра­ни­тель ма­лой государственной пе­ча­ти. Иг­рал за­мет­ную роль в пар­тии ви­гов, при­над­ле­жал к её ра­ди­каль­но­му кры­лу, один из ини­циа­то­ров бил­ля о пар­ла­мент­ской ре­фор­ме 1832 года. В 1833 году в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии Ир­лан­дии вы­шел из пра­ви­тель­ст­ва. В том же го­ду был по­жа­ло­ван ти­ту­лом гра­фа и на­прав­лен с ди­пло­ма­тической мис­си­ей в Гер­ма­нию и Ав­ст­рию. В 1835-1837 годах британский по­сол в Рос­сии. По воз­вра­ще­нии из Санкт.-Пе­тер­бур­га, ус­ту­пив лич­ной прось­бе ко­ро­ле­вы Вик­то­рии, при­нял долж­ность вер­хов­но­го ко­мис­са­ра и генерал-гу­бер­на­то­ра Британской Севрнойе Аме­ри­ки и в мае 1838 года при­был в ох­ва­чен­ную вос­ста­ни­ем Ниж­нюю Ка­на­ду. Пред­ло­жен­ные Даремом ме­ро­прия­тия по ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в ко­ло­нии не бы­ли под­дер­жа­ны британским пар­ла­мен­том. В но­ябре 1838 года Дарем вер­нул­ся в Лон­дон, в 1839 году пред­ста­вил «Док­лад о со­стоя­нии дел в Бри­тан­ской Се­вер­ной Аме­ри­ке», в ко­то­ром про­ана­ли­зи­ро­вал при­чи­ны вол­не­ний в северо-американских ко­ло­ни­ях и сфор­му­ли­ро­вал пред­ло­же­ния по ре­фор­ме сис­те­мы ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния.

Дарем ре­ко­мен­до­вал про­во­дить по­ли­ти­ку ус­ко­рен­ной ас­си­ми­ля­ции фран­ко­ка­над­цев и, объ­е­ди­нив Ниж­нюю и Верх­нюю Ка­на­ду, ли­к­ви­ди­ро­вать их ав­то­но­мию (осу­ще­ст­в­ле­но по­сле смер­ти Дарема на ос­но­ва­нии Ак­та о сою­зе 1841 года). В то же вре­мя Дарем пред­ло­жил пре­дос­та­вить британским ко­ло­ни­ям в Северной Аме­ри­ке са­мо­управ­ле­ние и сфор­ми­ро­вать там от­вет­ст­вен­ное пе­ред пар­ла­мен­том пра­ви­тель­ст­во (пре­тво­ре­но в жизнь в 1847-1848 годах в ре­зуль­та­те по­сте­пен­ной де­мо­кра­ти­за­ции ко­ло­ни­аль­но­го об­ще­ст­ва Ка­на­ды). Многие дру­гие идеи Дарема, в ча­ст­но­сти об объ­е­ди­не­нии всех британских ко­ло­ний в еди­ное государство, со­дей­ст­вии им­ми­гра­ции, ос­вое­нии об­шир­ных степ­ных тер­ри­то­рий, строи­тель­ст­ве железных дорог, бы­ли в по­сле­дую­щие го­ды реа­ли­зо­ва­ны пра­ви­тель­ст­вом Ка­на­ды.

От­кры­то вы­сту­пав­ший в за­щи­ту ин­те­ре­сов анг­ло­ка­над­цев Дарем под­вер­гал­ся рез­ким на­пад­кам со сто­ро­ны фран­ко­ка­над­цев, рав­но как и ре­ак­ци­он­ной час­ти британской ко­ло­ни­аль­ной эли­ты, ко­то­рую не уст­раи­ва­ли при­ни­мав­шие­ся им ме­ры по борь­бе с кор­руп­ци­ей и пред­ла­гав­шие­ся ре­фор­мы. Дарем счи­та­ет­ся од­ним из про­воз­ве­ст­ни­ков пре­об­ра­зо­ва­ния Бри­тан­ской им­пе­рии в Со­дру­же­ст­во.