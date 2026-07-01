Дарем

Да`рем — город , палатинат (до 1836), графство, диоцез (с 995) в Сев.-Вост. Англии. Население — 49 811 человек (2014). Город расположен на полуострове на р. Уир, в 21 км от устья. Нет сведений, что местность Д. была заселена в древности. Ок. 995 община Св. Кутберта, спасаясь от данов, пришла в лесистую местность, называемую Данхольм или Данхельм. Возможно, к тому времени там уже было поселение . Со временем Д. станет одним из важнейших мест паломничества в Англии. Город вырос рядом с монастырем и епископским замком. Размеры города были ограничены полуостровом, хотя поселения возникли и около перешейка полуострова, и на берегах реки. Д. стал региональным рыночным центром. Из-за набегов шотландцев и угрозы от данов, в Д. появились стены (1006), и в течение XI в. весь полуостров был обнесен каменной стеной. После восстания 1069 против Вильгельма Завоевателя здесь возвели замок (ок. 1072), который в 1076 был передан епископу Д. в качестве резиденции. В 1083 был основан бенедиктинский приорат. В 1091 епископ Д. получил привилегии эрла Нортумберленда на территории между реками Тайн и Тиз (графство Дарем): чеканка монеты, право собирать войско, назначать шерифов, собирать налоги, получать доходы с рудников и др. В 1093 было начато строительство собора Д. (закончен в 1133). В 1112 основан госпиталь Св. Джайлса для паломников. К 1200 Д. представлял собой значительную городскую общину, состоявшую из нескольких независимых поселений (Бишопс-Бороу, Олд-Бороу, Олд-Элвет, Нью-Элвет, Кроссгейт), которые принадлежали епископу, приорату и госпиталю. Их соединяли два каменных моста (XII в.). В 1229 специальное соглашение (Le Convenit) закрепило единые меры веса и наказания во всех частях города. Первая городская ратуша была построена в 1356, грамматическая школа — в 1414. В Реформацию монастыри и госпитали были распущены, рака Св. Кутберта разрушена (1538). В 1568 была создана городская корпорация во главе с мэром и олдерменами. Город перенес несколько эпидемий чумы (1564, 1589, 1598) и неоднократно подвергался нападениям и даже оккупации шотландцами (1640, 1644). После битвы при Данбаре в замке Д. держали 4 тыс. шотландских пленников. До XIX в. город оставался небольшим и насчитывал всего 7,5 тыс. жителей (перепись 1801), затем начал быстро расти. Был основан университет Д. (1832), в пользование которому епископ передал свой замок; создана городская полиция (1836), построена обсерватория (1841). В 1844 в Д. проложили железную дорогу. Границы палатината Д. несколько отличались от границ диоцеза. Д. был одной из трех древнейших юрисдикций (вместе с Чеширом и Ланкаширом), где исключительные права принадлежали палатину (в данном случае епископу). Грамота, создавшая палатинат Д., неизвестна. Полномочия его правителя основывались на праве давности, а также на необходимости иметь сильного сеньора в пограничных территориях, который разумно и эффективно отправлял бы правосудие во время частых военных стычек и при условии плохого сообщении. Признаки палатината наблюдались в течение всего XIII в., а к концу века Д. уверенно именуют «palatinus». Пик власти епископов Д. в качестве графов-палатинов пришелся на XIV в., хотя и тогда некоторые их права нарушались королями. Сохранение независимости палатината Д. в течение долгого времени после того, как Честер и Ланкастер были включены в национальную систему управления, свидетельствует не только о его стратегической значимости как буфера между Англией и Шотландией и удаленности, но также о статусе и влиянии Д. как важного церковного центра. По акту 1536 епископ Д. утратил свою уголовную юрисдикцию и верховную судебную власть. Палатинатные суды стали королевскими, а не епископскими. Епископ сохранил юрисдикции лорда-канцлера и адмиралтейства, а также продолжал назначать должностных лиц, оставаясь верховным сеньором. В 1646, во время Английской революции середины XVII в., палатинат был упразднен, но в 1660, во время Реставрации, палатинатные права епископа были восстановлены в объеме 1646. Статут о землевладении (1660) прекратил права епископа в качестве верховного феодального сеньора в палатинате. Актом Парламента 1836 юрисдикция палатината Д. была отделена от епископства Д. и была передана Короне. Потеряв граждан­скую юрисдикцию и регальные права, епископ Д. прекратил быть графом-палатином. Ист.: Records of the Borough of Crossgate, Durham 1312—1531 / Ed. R. Britnell. Woodbridge, 2008; Registrum Palatinum Dunelmense / Ed. T. D. Hardy. 4 vols. London, 1873—1878. Лит.: Bonney M. Lordship and the Urban Community: Durham and its Overlords 1250–1540. Cambridge, 1990; History of the County of Durham / Ed. by W. Page. Vol. 1—3. London, 1905—1928; Liddy C. D. The Bishopric of Durham in the Late Middle Ages: Lordship, Community and the Cult of St Cuthbert. Woodbridge, 2008; Pocock D., Norris F. A History of County Durham. Chichester, 1990. А. А. Анисимова.