Данте (ит. Dante), Алигьери (1265‒1321)

Да`нте (ит. Dante), Алигьери (1265—1321) — флорентийский поэт и политик, автор «Божественной комедии». Д. (сокращение от Дуранте) происходил из знатной семьи, получил хорошее образование , возможно, учился в Болонском университете. Одним из его учителей был автор «Книги сокровища» Брунетто Латини. Д. принадлежал к военному сословию и участвовал в битве при Кампальдино (1289), в которой флорентийские гвельфы разгромили аретинских гибеллинов. Поскольку его семья, как и другие, имевшие в своем составе рыцарей, была причислена к грандам, лишенным политических прав после принятия флорентийским народом «Установлений правосудия» в 1294, Д. записался в цех врачей и аптекарей, что давало право занимать государственные должности. В 1300 он входил в число членов правительства, приоров, избиравшихся в количестве 8 человек сроком на два месяца, а в 1301 принял участие в посольстве к папе Бонифацию VIII в Рим. Посольство было связано с ожесточением борьбы между двумя политическими фракциями в среде правящей партии гвельфов, Белыми (возглавляемыми семьей Черки) и Черными (во главе с Донати). Д. принадлежал к Белым гвельфам, папа выступал в качестве посредника, хотя негласно склонялся к поддержке Черных. Роль Д. была важной, хотя в позднейшем рассказе Дж. Боккаччо она выглядит преувеличенной: якобы при выборе послов Д. заявил: «Если я поеду, кто останется? Если я останусь, кто поедет?» В момент изгнания Белых гвельфов из Флоренции он еще оставался вне города, и когда новый режим потребовал его возвращения, чтобы ответить перед судом на предъявленные ему обвинения в злоупотреблениях по службе, Д. отказался сделать это. В результате в 1302 он был приговорен к изгнанию и к казни в случае его поимки. В течение некоторого времени Д. вместе с другими изгнанниками пытался организовать коалицию гибеллинов для возвращения в родной город с помощью вооруженной силы. Он побывал во многих городах Сев. Италии и пытался служить их правителям; в своей «Комедии» он замечает: «Горек хлеб изгнания». В 1308, в связи с приходом в Италию германского императора Генриха VII, который намеревался выступить в качестве миротворца, возродились надежды на возвращение во Флоренцию, и Д. принимает участие в кампании по поддержке планов Генриха. Он обращается в письмах к итальян­ским государям и городам, призывая их к объединению под рукой императора. К этому времени относится составление латинского трактата «О монархии», в котором власть вселенского правителя превозносится над обмирщенной властью понтификов. Со смертью Генриха в 1313 надежды рушатся. Период с 1313 по 1318 Д. проводит при дворе синьора Вероны Кангранде делла Скала, а последние годы жизни в Равенне, где правил Гвидо да Полента. С молодых лет Д. писал стихи на мест­ном («народном») флорентийском диалекте, вольгаре, положив начало его становлению в качестве общеиталь­янского. В его защиту он составил в первые годы изгнания латинский трактат «О народном красноречии». Первые опыты Д. принадлежат к лирической поэзии в духе «дольче стиль нуово». Он обращал их к идеальной возлюбленной Беатриче, которой посвятил собрание стихотворений и прозаических отрывков «Новая жизнь» (между 1292 и 1294). На народном языке составлен также незаконченный трактат «Пир» (ок. 1306), посвященный энциклопедическому изложению наук в виде комментариев к канцонам и одновременно является косвенным оправданием самого Д.-философа перед изгнавшими его согражданами. Величайший труд Д. «Комедия» (эпитет «Божественная» появился позже и утвердился в середине XVI в.) был начат или задуман, возможно, еще до его изгнания, но в основном создан в период с 1304 по 1321, когда Д. получил досуг и отчасти был вынужден заняться литературным трудом. В трех кантиках (Чистилище, Ад , Рай, в каждом 33 песни) представлен весь человеческий мир и его история . Идея путешествия по загробному царству подсказана «Энеидой» Вергилия, который выступает в качестве проводника поэта. В поэме даны оценки деяниям множества персонажей, получающим заслуженное ими, с точки зрения автора, загробное воздаяние. Лит.: Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971; Enciclopedia dantesca. 6 vols. Roma — Treccani 1970—1978 (переизд. 16 vols. Milano, 2005). М. А. Юсим.