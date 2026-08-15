ДАНКУР

ДАНКУР (про­зви­ще; настоящие имя и фамилия Фло­ран Кар­тон) - французский драматург , актёр.

Учил­ся у ие­зуи­тов, го­то­вил­ся к ад­во­кат­ской карь­е­ре, но по­сле же­нить­бы на ак­три­се сбли­зил­ся с ко­ме­ди­ан­та­ми и ув­лёк­ся те­ат­ром. Со­сто­ял в труп­пе «Ко­ме­ди Фран­сез», ис­пол­нял обя­зан­но­сти её ру­ко­во­ди­те­ля; про­сла­вил­ся как один из са­мых яр­ких и ус­пеш­ных ко­мических ак­тё­ров.

Ав­тор свыше 50 пьес - фар­сов, а так­же ко­ме­дий, в ко­то­рых про­дол­жил тра­ди­ции те­ат­ра Моль­е­ра, ко­ло­рит­но изо­бра­зив нра­вы французских ари­сто­кра­тов и ме­щан конца XVII века: «Го­ре кар­тёж­ниц» («La désolation des joueuses», 1688), «Мод­ный ка­ва­лер» («Chevalier а̀ la mo­de», 1687), «Мод­ни­ца» («La dame à la mo­de», 1689), «Ин­три­ган­ка» («La fem­me d’intrigues», 1692), «Мод­ная се­мья» («La famille à la mode», 1699), «Знат­ные ме­щан­ки» («Les bour­geoises de qualité», 1700) и др. Раз­ви­вая бы­то­вые те­мы, Данкур стре­мил­ся не столь­ко к пси­хо­ло­гическому или са­ти­рическому ос­мыс­ле­нию по­ро­ков, сколь­ко к их ув­ле­ка­тель­но­му жи­во­пи­са­нию.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Œuvres de théâtre. Gen., 1968. Vol. 1–-3.