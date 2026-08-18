ДАНЬКЕВИЧ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ
ДАНЬКЕВИЧ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ - украинский композитор, пианист, педагог, общественный деятель, народный артист СССР.
В 1929 году окончил Одесский музыкально-драматический институт по классам композиции В.А. Золотарёва и П.И. Молчанова и фортепиано М.И. Рыбицкой. Профессор по классу композиции Одесской (с 1948 года; в 1944-1951 годах также директор) и Киевской (1953-1569 годы) консерваторий. В 1941 и 1956-1967 годах пред. СК Украины.
Его балет «Лилея» (1940, Киев) - один из лучших украинских балетов своего времени. Опера «Богдан Хмельницкий», поставленная в 1951 году в Одессе, Киеве и Москве, после разгромной статьи в «Правде» (обвинение в антинародности) была снята с репертуара. Во 2-й редакции поставлена в 1953 году в Киеве, в дальнейшем входила в репертуар едва ли не всех украинских театров.
Государственная премия УССР (1978). Награждён орденом Ленина.