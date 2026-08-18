ДАНЬКЕВИЧ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ

ДАНЬКЕВИЧ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ - украинский композитор, пианист, педагог , общественный деятель, народный артист СССР.

В 1929 году окон­чил Одес­ский музыкально- дра­ма­тический институт по клас­сам ком­по­зи­ции В.А. Зо­ло­та­рё­ва и П.И. Мол­ча­но­ва и фортепиано М.И. Ры­биц­кой. Профессор по клас­су ком­по­зи­ции Одес­ской (с 1948 года; в 1944-1951 годах так­же ди­рек­тор) и Ки­ев­ской (1953-1569 годы) кон­сер­ва­то­рий. В 1941 и 1956-1967 годах пред. СК Ук­раи­ны.

Его ба­лет «Ли­лея» (1940, Ки­ев) - один из луч­ших украинских ба­ле­тов сво­его вре­ме­ни. Опе­ра «Бо­гдан Хмель­ниц­кий», по­став­лен­ная в 1951 году в Одес­се, Кие­ве и Мо­ск­ве, по­сле раз­гром­ной ста­тьи в «Прав­де» (об­ви­не­ние в ан­ти­на­род­но­сти) бы­ла сня­та с ре­пер­туа­ра. Во 2-й редак­ции по­став­ле­на в 1953 году в Кие­ве, в даль­ней­шем вхо­ди­ла в ре­пер­ту­ар ед­ва ли не всех украинских те­ат­ров.

Государственная премия УССР (1978). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .