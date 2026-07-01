ДАНКЕЛД

ДАНКЕЛД - город в Шотландии.

В среднем течении реки Тей; древнейшая шотландская епископская кафедра.

История.

Вероятно, в первые века по Р.Х. это место было центром пиктского племени каледонов, которые упоминаются в римских источниках. В эпоху раннего средневековья в верхнем и среднем течении реки Тей находилось пиктское княжество Атолл. Не исключено, что гора Шихаллион близ Данкелда служила сакральным центром княжества. Пиктский правитель Константин (789-820 годы) построил в Данкелде церковь. Вероятно, она была связана с группой церквей с центром в монастыре Иона, основоположником которых считался святой Колумба. Кинаэд мак Алпин, правитель Дал-Риады (ирландские княжества в Шотландии), захватил пиктские земли и провозгласил себя королем Шотландии (rí Alban). Свой успех он ознаменовал перенесением мощей святого Колумбы из монастыря Иона в Данкелд (848/849 годы), который стал духовным центром вновь основанного Шотландского королевства. Там была построена церковь. В 865 году скончался Туатал, верховный епископ области Фортренн и настоятель церкви в Данкелде (prím-epscop Fortrenn & abbas Dúin Caillenn). Это означает, что в Данкелде, по ирландскому обычаю, находилась не только епископская кафедра, но и монастырь, а также, вероятно, поселение мирских служителей. Есть основание полагать, что там велась шотландская хроника. В 903 году, согласно хронике, викинги разорили «Данкелд и всю Шотландию» (Normanni predauerunt Duncalden omnemque Albaniam). Однако внук Кинаэда, король Константин (900-952 годы), покровительствовал церкви в Кеннригмонаде (современный Сент-Андрус), ставшей духовным центром державы. Данкелд оставался местом почитания святого Колумбы и паломничества к его мощам. Кринан († 1045), управляющий церковью в Данкелде и, возможно, наместник (мормаэр) Атолла, был женат на дочери короля Малькольма II и стал родоначальником династии шотладских королей. После него Данкелдом управлял Этельред († до 1098 года), сын короля Малькольма III и святой Маргариты, который был также ярлом Файфа. Король Александр Свирепый (1107-1124 годы) учредил в Данкелде епископскую кафедру по континентальному образцу, обозначив границы епископства (между долиной реки Тей на юге и рекой Спей на севере). Епископ Кормак (около 1114 - около 1132 годов) попытался поселить при соборе августинских каноников, но позднее, видимо, перевел их на оостров Инчколм (Файф). После создания новых епископств при Давиде I в ведении Данкелдских епископов остались центральные районы Хайленда и острова на западе. Епископ Иоанн Скотт (1183-1203 годы) просил папу Иннокентия III разделить епископство на 2 части, мотивируя это тем, что он не знает ирландского языка и не может надлежащим образом опекать западную часть диоцеза. После получения папского разрешения от Данкелда отделилось Лисморское еп-ство (историческая область Аргайл), которое возглавил духовник Иоанна Гарольд. Данкелдские епископы предпочитали жить в аббатстве святого Колумбы на острове Инчколм и нередко конфликтовали с королями (в 1272 году епископ Ричард Инверкитинг был отравлен по приказу короля Александра III) и аббатами подчиненных им монастырей. Епископство было средним по доходности (вновь назначенный епископ платил папской курии 450 флоринов). Большую часть епископства занимали области, населенные горными кланами, что создавало неспокойную обстановку (так, епископ Томас Лодер (1452-1475 годы) скрывался в тайнике, когда на собор напал клан Донахью). Епископ Джордж Браун (1483-1515 годы) заботился об украшении кафедрального собора и учредил институт сельских деканов (благочинных), но его преемник Гэвин Дуглас (1515-1522 годы), поэт, переводчик «Энеиды» на шотландский диалект, забросил дела епископства.

В августе 1560 года шотландский парламент послал комиссию для «очищения» собора в Данкелде; здание было разграблено и сильно разрушено. Епископ Роберт Кричтон был смещен за приверженность католицизму и контакты с папскими эмиссарами (1571), но впоследствии покаялся и был восстановлен на кафедре. Позднее собор был обращен в пресвитерианскую церковь и перешел под покровительство местной знатной фамилии Атолл. В 1689 году город и храм сильно пострадали в ходе яковитского восстания виконта Данди. В XVIII веке город стал центром торговли, но впоследствии, оставшись в стороне от железных дорог, постепенно пришел в упадок.

Католическое епископство было восстановлено папой Львом XIII (булла «Ex supremo apostolatus apice», 1878) как одно из 4 епископств церковной провинции Сент-Андрус. Оно включает исторические графства Перт, Форфар (Ангус), Клакманнан, Кинросс и частично Файф. В настоящее время из 400 тысяч человек, проживающих на территории епископства Данкелд, 43 тысячи человек - католики (An. Pont. 2005. P. 222). Кафедральный собор и резиденция епископа находятся в городе Данди.

Архитектура. От храмов IX-X веков в Данкелде сохранились 3 камня, покрытые резными изображениями. На одном высечен всадник с копьем, трубящий в рог; на втором видны остатки изображения креста. Третий, известный как «апостольский камень», покрыт сложными резными изображениями, значение которых непонятно. Возможно, он представляет собой воинский мемориал.

История строительства средневекового собора известна из биографий епископов Данкелда, составленных в 1555 году Камбускеннетским аббатом Александром Милном (в 10-х годах XVI века официал Данкелдского епископства). Милн сообщает, что восточная часть храма (хор) была воздвигнута мастером Робертом при епископе Уильяме Синклере (1309-1337 годы), хотя кладка нижней части стен относится к XIII веку. Неф собора строился с начала XV века и был освящен в 1464 году. Башня и зал капитула относятся ко 2-й половине XV века.

В настоящее время собор находится в полуразрушенном состоянии. Хор отделен глухой стеной и превращен в приходскую церковь, тогда как основная часть храма представляет собой руины. Ряд 3-лепестковых арок на северной стене хора характерен для архитектуры XIII века, готические оконные переплеты в хоре пострадали от поздних переделок. Основная часть храма делится на 3 нефа 6 парами круглых столбов, которые поддерживают 2 яруса стрельчатых арок (3-й ярус составляют окна центрального нефа). Южный неф был перекрыт каменным сводом, центральный и северный имели деревянные потолки. Некоторые окна оформлены в стиле французской «высокой готики» и английского «перпендикулярного» стиля. К северо-западному углу храма примыкает грузная 3-ярусная башня, массивность которой подчеркивают небольшие и узкие оконные проемы. Внутри башни сохранились следы росписей на тему Соломонова суда. Оформление большого, асимметрично расположенного окна на западном фасаде напоминало оконные переплеты церкви святого Михаила в Линлитгоу (XV-XVI века).

По сообщению Милна, собор отличался богатым убранством. Над главным алтарем возвышалась сень, заалтарный образ изображал 24 чуда святого Колумбы; в хоре находились резные скамьи для каноников и медные аналои. От основной части храма хор был отделен высокой алтарной преградой, у которой находились «алтари для народа». Епископ Лодер подарил собору серебряные кадила и распятие с частицей древа Креста Господня. На стенах нефа находились резные гербы епископов, под ними - гробницы, из которых сохранилось надгробие Александра Стюарта («Волк Баденоха», † 1405) с его изображением. При храме жили 22 каноника и 13 викариев, совершавших богослужение по английскому сарумскому обряду. Убранство собора уничтожено в годы Реформации. Мощи святого Колумбы, по преданию, скрыты под алтарными ступенями.

Впоследствии собор поддерживался на средства рода Атоллов и неоднократно ремонтировался. Современный вид имеет после реставрации 1908 года.

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

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