ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ

ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ - монастырь на правом берегу Москвы-реки.

Ос­но­ван Да­нии­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем , со­глас­но мо­на­стыр­ско­му пре­да­нию, во 2-й половине XIII века.

В 1330 году оби­тель, управ­ляв­шая­ся ар­хи­ман­д­ри­та­ми, бы­ла пе­ре­не­се­на великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном I Да­ни­ло­ви­чем Ка­ли­той в Мо­с­ков­ский Кремль и на но­вом мес­те по­лу­чи­ла иное по­свя­ще­ние, в честь Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня (в 1490 году при Ива­не III Ва­силь­е­ви­че этот мо­на­стырь был пе­ре­ве­дён на Кру­тиц­кий холм над Мо­ск­вой-ре­кой и стал на­зы­вать­ся Но­во­спас­ским). На про­тя­же­нии поч­ти двух с по­ло­ви­ной сто­ле­тий древ­ний Данилов монастырь, воз­ник­ший не­по­да­лё­ку от села Да­ни­лов­ское, пре­бы­вал в за­пус­те­нии. На его мес­те на­хо­ди­лись ма­лень­кий храм, став­ший при­ход­ским, и клад­би­ще. В 1560 году при ца­ре Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном Данилов монастырь стал воз­ро­ж­дать­ся, в нём бы­ла во­зоб­нов­ле­на мо­на­ше­ская жизнь и по­стро­ен пер­вый ка­мен­ный храм во имя Свя­тых От­цов Се­ми Все­лен­ских со­бо­ров.

Данилов монастырь все­гда яв­лял­ся важ­ным зве­ном обо­ро­ны южных ру­бе­жей Мо­ск­вы. При от­ра­же­нии на­па­де­ния крым­ско­го ха­на Ка­зы-Ги­рея (1591) близ Данилова монастыря был уст­роен ук­ре­п­лён­ный пе­ре­движ­ной ла­герь. В 1606 году у Данилова монастыря про­изош­ло сра­же­ние от­ря­дов И.И. Бо­лот­ни­ко­ва и И. Паш­ко­ва с ар­ми­ей ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. В 1610 году мо­на­стырь был по­до­жжён бе­жав­шим из Мо­ск­вы Лже­дмит­ри­ем II, од­на­ко вско­ре был вновь от­стро­ен и об­не­сён кир­пич­ной сте­ной с се­мью баш­ня­ми. В 1710 году в Даниловом монастыре бы­ло 30 мо­на­хов , по шта­ту 1764 года - 12 мо­на­хов с на­стоя­те­лем. В Оте­че­ст­вен­ную вой­ну 1812 года ра­зо­рён; на­ка­ну­не всту­п­ле­ния французских войск в Мо­ск­ву риз­ни­ца Данилова монастыря и каз­на бы­ли вы­ве­зе­ны. Пер­вые све­де­ния о зе­мель­ных вла­де­ни­ях мо­на­сты­ря от­но­сят­ся к концу 1550-х годов. Гра­мо­той ца­ря Ива­на IV от дек. 1559 мо­на­сты­рю бы­ло по­жа­ло­ва­но в Мо­лоц­ком ста­не Мо­с­ков­ско­го уез­да с. До­б­ря­тин­ское (До­б­ря­ти­но), 2 по­гос­та, 77 де­ре­вень и 24 се­ли­ща (все­го 2640 чет­вер­тей па­хот­ной зем­ли с угодь­я­ми), со­став­ляв­шие Ко­но­пен­скую волость. Ве­ро­ят­но, в это вре­мя или в 1560-1570-х годах царь по­жа­ло­вал мо­на­сты­рю село Ви­хорь с де­рев­ня­ми и пус­то­ша­ми в Ка­нев­ском ста­не Ко­ло­мен­ско­го уез­да. Все­го к 1763 году в вот­чи­нах Данилова монастыря про­жи­ва­ло 1236 человек муж­ско­го по­ла. С 1616 года из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии у Данилова монастыря под­во­рья в Мо­с­ков­ском Крем­ле (рас­по­ла­га­лось на По­до­ле, ря­дом с цер­ко­вью во имя свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны). Все­го к концу XIX - началу XX веков Данилов монастырь вла­дел вме­сте с угодь­я­ми, ого­род­ной и за­стро­ен­ной зем­лёй 178 десятин и 190 квад­рат­ны­ми са­же­ня­ми зем­ли, большая часть ко­то­рой или по­строй­ки на ней сда­ва­лись в арен­ду. С 1803 года в Даниловом монастыре на­хо­ди­лась бо­га­дель­ня для пре­ста­ре­лых жен­щин, с 1863 года - для пре­ста­ре­лых свя­щен­но­слу­жи­те­лей и их вдов. Во 2-й половине XIX века клад­би­ще Данилова монастыря - ме­сто по­гре­бе­ния мно­гих пи­са­те­лей, ху­дож­ни­ков, учё­ных, дея­те­лей русской куль­ту­ры (Н.В. Го­голь, Н.М. Язы­ков, В.Г. Пе­ров, Н.Г. Ру­бин­штейн, А.С. Хо­мя­ков и др.). В 1919 году Данилов монастырь был за­крыт; на­сель­ни­ки и при­хо­жа­не мо­на­сты­ря, за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные как при­ход­ская Да­ни­лов­ская об­щи­на, в феврале 1919 года за­клю­чи­ли до­го­вор с Мос­со­ве­том о поль­зо­ва­нии хра­ма­ми оби­те­ли. В 1932 году бы­ли ут­ра­че­ны мо­щи святого князя Да­нии­ла, на­хо­див­шие­ся в мо­на­сты­ре. В 1937 году часть на­сель­ни­ков Данилова монастыря бы­ла рас­стре­ля­на. По­сле за­кры­тия оби­те­ли хра­мы под­верг­лись опус­то­ше­нию и пе­ре­строй­кам, да­ни­лов­ский нек­ро­поль был унич­то­жен. На тер­ри­то­рии мо­на­сты­ря бы­ли уст­рое­ны дет­ская ко­ло­ния и скла­ды.

В 1983 году Данилов монастырь был воз­вра­щён Русской пра­во­слав­ной церк­ви, стал её административным цен­тром.

Древ­ней­ший из хра­мов мо­на­сты­ря - храм во имя Свя­тых От­цов Се­ми Все­лен­ских со­бо­ров - слож­ное со­ору­же­ние, вклю­чаю­щее в се­бя несколько церк­вей. Пер­во­на­чаль­но - од­но­именный ка­мен­ный од­но­гла­вый со­бор (ос­вя­щён в 1561 году); около 1632-1683 годов ря­дом с ним по­строи­ли церковь По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы с при­де­лом святого про­ро­ка Да­нии­ла и шат­ро­вой ко­ло­коль­ней; на ру­бе­же XVII-XVIII веков ка­мен­ную ог­ра­ду со Свя­ты­ми во­ро­та­ми. В 1729-1730 годах об­вет­шав­ший со­бор снес­ли, церковь По­кро­ва Бо­го­ро­ди­цы над­строи­ли и пре­вра­ти­ли в со­бор. В 1731-1746 годах над Свя­ты­ми во­ро­та­ми воз­ве­де­на церковь Святого Си­ме­о­на Столп­ни­ка с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней. В 1833-1838 годах на­про­тив ста­ро­го со­бо­ра поя­вил­ся кре­сто­об­раз­ный в пла­не Тро­иц­кий со­бор, ис­пол­нен­ный в ла­ко­нич­ных фор­мах позд­не­го клас­си­циз­ма (про­ект - архитектор О.И. Бо­ве, за­вер­ше­ние строи­тель­ст­ва - архитектор М.И. Бо­ве). Кор­пу­са ке­лий и дом на­стоя­те­ля по­строе­ны в XVIII-XIX веках. В середине XIX века тер­ри­то­рия Данилова монастыря уве­ли­чи­лась поч­ти вдвое, но­вый западный уча­сток ого­ро­ди­ли сте­ной с баш­ня­ми (1869-1878 годы, ар­хи­тек­то­ры В.Н. Кор­не­ев, М.П. Сте­па­нов). В 1984-1988 годах воз­ве­де­на ре­зи­ден­ция пат­ри­ар­ха с церковью Всех Свя­тых в зем­ле Рос­сий­ской про­си­яв­ших (ру­ко­во­ди­те­ли ав­тор­ско­го кол­лек­ти­ва - ар­хи­тек­то­ры В.А. Кли­мов, Ю.Р. Ра­ба­ев) и по­ми­наль­ная ча­сов­ня (архитектор Ю.Г. Ало­нов). Бы­ли вос­соз­да­ны ут­ра­чен­ные в го­ды советской вла­сти ин­терь­е­ры хра­мов [ико­ны пи­са­ли ар­химандрит Зи­нон, отец Вя­че­слав Са­ви­ных, Н.В. Ше­ля­ги­на, С.Н. До­б­ры­нин, ар­химандрит Ни­ко­лай (Сам­со­нов)].

Глав­ная свя­ты­ня мо­на­сты­ря - час­ти­цы мо­щей святого бла­го­вер­но­го князя Да­нии­ла, на­хо­дя­щие­ся в ков­че­гах в Тро­иц­ком со­бо­ре и в хра­ме во имя Свя­тых От­цов Се­ми Все­лен­ских со­бо­ров.

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