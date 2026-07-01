ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ
ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ - монастырь на правом берегу Москвы-реки.
Основан Даниилом Александровичем, согласно монастырскому преданию, во 2-й половине XIII века.
В 1330 году обитель, управлявшаяся архимандритами, была перенесена великим князем московским Иваном I Даниловичем Калитой в Московский Кремль и на новом месте получила иное посвящение, в честь Преображения Господня (в 1490 году при Иване III Васильевиче этот монастырь был переведён на Крутицкий холм над Москвой-рекой и стал называться Новоспасским). На протяжении почти двух с половиной столетий древний Данилов монастырь, возникший неподалёку от села Даниловское, пребывал в запустении. На его месте находились маленький храм, ставший приходским, и кладбище. В 1560 году при царе Иване IV Васильевиче Грозном Данилов монастырь стал возрождаться, в нём была возобновлена монашеская жизнь и построен первый каменный храм во имя Святых Отцов Семи Вселенских соборов.
Данилов монастырь всегда являлся важным звеном обороны южных рубежей Москвы. При отражении нападения крымского хана Казы-Гирея (1591) близ Данилова монастыря был устроен укреплённый передвижной лагерь. В 1606 году у Данилова монастыря произошло сражение отрядов И.И. Болотникова и И. Пашкова с армией царя Василия Ивановича Шуйского. В 1610 году монастырь был подожжён бежавшим из Москвы Лжедмитрием II, однако вскоре был вновь отстроен и обнесён кирпичной стеной с семью башнями. В 1710 году в Даниловом монастыре было 30 монахов, по штату 1764 года - 12 монахов с настоятелем. В Отечественную войну 1812 года разорён; накануне вступления французских войск в Москву ризница Данилова монастыря и казна были вывезены. Первые сведения о земельных владениях монастыря относятся к концу 1550-х годов. Грамотой царя Ивана IV от дек. 1559 монастырю было пожаловано в Молоцком стане Московского уезда с. Добрятинское (Добрятино), 2 погоста, 77 деревень и 24 селища (всего 2640 четвертей пахотной земли с угодьями), составлявшие Конопенскую волость. Вероятно, в это время или в 1560-1570-х годах царь пожаловал монастырю село Вихорь с деревнями и пустошами в Каневском стане Коломенского уезда. Всего к 1763 году в вотчинах Данилова монастыря проживало 1236 человек мужского пола. С 1616 года известно о существовании у Данилова монастыря подворья в Московском Кремле (располагалось на Подоле, рядом с церковью во имя святых Константина и Елены). Всего к концу XIX - началу XX веков Данилов монастырь владел вместе с угодьями, огородной и застроенной землёй 178 десятин и 190 квадратными саженями земли, большая часть которой или постройки на ней сдавались в аренду. С 1803 года в Даниловом монастыре находилась богадельня для престарелых женщин, с 1863 года - для престарелых священнослужителей и их вдов. Во 2-й половине XIX века кладбище Данилова монастыря - место погребения многих писателей, художников, учёных, деятелей русской культуры (Н.В. Гоголь, Н.М. Языков, В.Г. Перов, Н.Г. Рубинштейн, А.С. Хомяков и др.). В 1919 году Данилов монастырь был закрыт; насельники и прихожане монастыря, зарегистрированные как приходская Даниловская община, в феврале 1919 года заключили договор с Моссоветом о пользовании храмами обители. В 1932 году были утрачены мощи святого князя Даниила, находившиеся в монастыре. В 1937 году часть насельников Данилова монастыря была расстреляна. После закрытия обители храмы подверглись опустошению и перестройкам, даниловский некрополь был уничтожен. На территории монастыря были устроены детская колония и склады.
В 1983 году Данилов монастырь был возвращён Русской православной церкви, стал её административным центром.
Древнейший из храмов монастыря - храм во имя Святых Отцов Семи Вселенских соборов - сложное сооружение, включающее в себя несколько церквей. Первоначально - одноименный каменный одноглавый собор (освящён в 1561 году); около 1632-1683 годов рядом с ним построили церковь Покрова Богородицы с приделом святого пророка Даниила и шатровой колокольней; на рубеже XVII-XVIII веков каменную ограду со Святыми воротами. В 1729-1730 годах обветшавший собор снесли, церковь Покрова Богородицы надстроили и превратили в собор. В 1731-1746 годах над Святыми воротами возведена церковь Святого Симеона Столпника с 3-ярусной колокольней. В 1833-1838 годах напротив старого собора появился крестообразный в плане Троицкий собор, исполненный в лаконичных формах позднего классицизма (проект - архитектор О.И. Бове, завершение строительства - архитектор М.И. Бове). Корпуса келий и дом настоятеля построены в XVIII-XIX веках. В середине XIX века территория Данилова монастыря увеличилась почти вдвое, новый западный участок огородили стеной с башнями (1869-1878 годы, архитекторы В.Н. Корнеев, М.П. Степанов). В 1984-1988 годах возведена резиденция патриарха с церковью Всех Святых в земле Российской просиявших (руководители авторского коллектива - архитекторы В.А. Климов, Ю.Р. Рабаев) и поминальная часовня (архитектор Ю.Г. Алонов). Были воссозданы утраченные в годы советской власти интерьеры храмов [иконы писали архимандрит Зинон, отец Вячеслав Савиных, Н.В. Шелягина, С.Н. Добрынин, архимандрит Николай (Самсонов)].
Главная святыня монастыря - частицы мощей святого благоверного князя Даниила, находящиеся в ковчегах в Троицком соборе и в храме во имя Святых Отцов Семи Вселенских соборов.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.