Данилов, Кирша

Дани`лов, Кирша (Кирилл Данилович, Кирилл Никитиных) (ок. 1703 — 1776, Невьянск) — народный певец, исполнитель фольклорных произведений. Личность Д. долгое время оставалась неизученной, восстановить в общих чертах его биографию позволили исследования, проводившиеся с 1960-х. В конце 1720-х Д. был сослан на поселение в Сибирь, некоторое время жил в Таре, Томске, затем работал на Колывано-Воскресенском заводе А. Н. Демидова на Алтае. Познакомился с А. Н. Демидовым, получив его особую протекцию как талантливый певец. Около 1735 перебрался на уральские заводы Демидова — сначала на Нижнетагильский, около 1758 — на Невьянский завод, где работал молотовым мастером. Во время пребывания Д. на Урале был создан фольклорный сборник — «Сборник Кирши Данилова», в который вошел 71 текст (былины, исторические песни , духовные стихи , скоморошины и другие) с нотами, отразивший знакомство Д. с фольклорными традициями многих регионов России. Сборник был издан в 1804 А. Ф. Якубовичем под заголовком «Древние российские стихотворения». Его издание стало началом знакомства российской образованной публики с народной ­поэзией.