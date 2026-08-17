ДАНИЛОВ ФОМА НИКАНДРОВИЧ

ДАНИЛОВ ФОМА НИКАНДРОВИЧ - воин, пострадавший за веру .

Происходил из государственных крестьян , в 1864 году женился на крестьянке Евфросинии Филиповой, в 1865 году у супругов родилась дочь Варвара, возможно, позже еще одна дочь - Иулитта. В 1869 году Данилов был призван на военную службу, в 1873 году произведен в унтер-офицеры. Служил во 2-м Туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте, как честный и исполнительный воин был назначен каптенармусом батальона. Участвовал в военных действиях 1874-1876 годов по присоединению Кокандского ханства к России.

При следовании отряда из Ташкента в Наманган из-за поломки арбы с имуществом Данилов отстал от отряда, был захвачен в плен кипчаками и доставлен в Маргелан к провозглашенному ханом Коканда Пулат-беку (настоящее имя Исхак Хасан-оглы). На городской площади при стечении народа доверенное лицо хана от его имени предложил Данилову принять ислам и перейти на службу к хану, обещая богатство и высокую должность, в противном случае угрожал расстрелом. Данилов отверг предложение, сказав, что он христианин, присягавший на верность русскому царю, не изменит вере и не нарушит присяги. После пыток и истязаний Данилов был приговорен к расстрелу, перед казнью молился Богу за своих мучителей. При расстреле Данилов преднамеренно был лишь смертельно ранен и еще около часа оставался в живых, истекая кровью, читал 90-й псалом. Свидетели казни говорили, что русский воин умер как «батыр», т. е. как герой. По некоторым данным, тело Данилова бросили в мусорную яму. После занятия Маргелана русскими войсками тело Данилова вместе с телами 6 русских пленных, зарезанных по приказу Пулат-бека, было погребено по христианскому обряду (Геройская смерть унтер-офицера... Данилова // Самарские ГВ. 1876. № 33, 1 мая. С. 3). Место погребения неизвестно.

Дознание об обстоятельствах пленения и смерти Данилова было произведено по указанию генерал-майора М.Д. Скобелева, назначенного военным губернатором образованной на территории упраздненного Кокандского ханства Ферганской области. Впервые подвиг Данилова был описан в газете «Русский инвалид» в 1876 г. Император Александр II назначил его вдове пожизненную пенсию - 120 рублей в год. По инициативе самарского губернатора П.А. Бильбасова в пользу семьи Данилова в губернии было собрано 1320 рублей, а его дочь была зачислена на государственный счет в Самарское епархиальное женское училище. О высоте подвига Данилова как о «подлинном образе народной России, ее эмблеме» писал Ф.М. Достоевский: «В народе, конечно, эта великая смерть не забудется: этот герой принял муки за Христа...» (Дневник писателя. С. 442); о мученической кончине русского воина упоминают персонажи романа «Братья Карамазовы» (Ч. 1. Кн. 3. 7). К 2007 году в Самарской епархии существует панихидная память Данилова.