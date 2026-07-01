Даниил Заточник

Дании`л Зато`чник — автор послания к князю Ярославу Владимировичу, княжившему в Новгороде в 1180—1190-е. Составитель Симеоновской летописи (под 1387) считал Д. З. лицом, действительно находившимся в заточении на оз. Лаче. По мнению некоторых исследователей, однако, Д. З. — не историческое лицо , а литературный образ, использованный анонимным автором. Авторский текст послания не сохранился; до нас дошло пять его литературных переработок, среди которых наиболее известны «Слово» и «Моление». Взаимоотношение и датировка этих произведений дискуссионны. Нет единства и в определении характера авторского текста. Д. С. Лихачев считал, что «Слово» и «Моление» являются вариантами одного произведения, автор которого, близкий к среде скоморохов, шуткой выпрашивает милостыню у князя. По мнению Б. А. Рыбакова, «Слово» (произведение, отличное от «Моления», автора которого он именует Псевдо-Даниилом) — это челобитная оказавшегося в изгнании княжеского приближенного с просьбой помиловать его и вернуть в свое окружение . С точки зрения Л. В. Соколовой, автор­ский текст «Слова», позднее значительно расширенный («Моление», по ее мнению, — литературный отклик на «Слово»), представлял собой послание князю, но не в форме челобитной, а с соблюдением композиционных и стилистических норм эпистолярного жанра: в нем имеются все необходимые риторические композиционные элементы послания (salutatio, exordium, captatio benevolentiae, narratio, petitio, argumentatio, conclusio); оно написано книжным языком и афористично по стилю (Д. З. широко использует афоризмы из Библии, «Пчелы», «Стословца» Геннадия и др.). Для языка Д. З. характерны абстрагированность, «деконкретизация», а также метафористичность. Высоким стилем послания продиктована ритмико-строфическая организация текста. «Слово» написано псалтырным, или молитвословным стихом. Д. З. широко применяет характерный для псалмов прием стилистической симметрии, а также другие парные сочетания: сравнение, противопоставление, риторическое «качание» (Д. С. Лихачев). Эти парные сочетания являются основой ритмической организации текста.