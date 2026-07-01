ДАНИИЛ ЛЕВООКИЙ

ДАНИИЛ ЛЕВООКИЙ - сербский летописец, книгописец (возможно, нотарий).

Судя по прозвищу, имел заметный физический недостаток (был крив на правый глаз), затруднявший его работу. Даниил Левоокий составил или продолжил до начала XV века летописные заметки (частично известны по более ранним спискам; смотри: Стоjановић. Записи. Књ. 3. С. 68, 70-72), содержащие даты смерти сербских правителей от Стефана Немани (святой Симеон Мироточивый) до святого князя Лазаря, архиепископов и патриархов от святителя Саввы I до Саввы V и представителей династии Бранковичей. Заметки помещены как дополнение к Уставу церковному Иерусалимскому («Данильцев типик»), переписанному Даниилом Левооким в 1416 году (Белград. НБС. № 649. Л. 193 об.- 194 об.; изд. смотри: Стоjановић. Записи. Књ. 3. С. 70-72, № 5014-5026; он же. Стари српски родослови и летописи. Београд; Сремски Карловци, 1927. С. 111, № 170-181; Штављанин-Ђорђевић Љ., Гроздановић-Паjић М., Цернић Л. Опис ћирилских рукописа Народне Библиотеке Србиjе. Београд, 1986. Kњ. 1. С. 349). Его рукой написано полностью или частично не менее 12 бумажных кодексов: 1) Минея праздничная на февраль-август, 80-90-х годы XIV века (Печ. Библиотека Патриархата. № 41); 2-4) Пролог стишной в 3 т., 1394, для монастыря Дечаны по заказу его экклисиарха (позже игумен) Варлаама (Монастырь Високи Дечани. № 52-54); 5) Патерик, около 1394 года, для той же обители по заказу игумена Варлаама, князя Стефана Лазаревича, его брата Вука и матери монахини Евгении (Там же. № 96); 6) Поучения аввы Дорофея, 1390-1400 годы (Там же. № 79. Л. 1-196); 7) Стружский список Законника царя Стефана Душана, около 1394 года (РГБ. Григор. № 29/М. 1732. Л. 1-4 об., 12 об.- 13); 8) Сборник аскетический с главами Кормчей сербской редакции и посланием Тырновского патриарха Евфимия Киприану мниху, около 1400 года (Chil. № 477; описание смотри: Богдановић Д. Каталог ћирилских рукописа ман-ра Хиландара. Београд, 1978. С. 182); 9) Патерики алфавитный и скитский с дополнениями, 1-я четверть XV века (Там же. № 428; описание - Там же. С. 165); 10) Сборник аскетический, 1-я треть XV века (Там же. № 464. Л. 1-72, 112-115, 128-135 об.; описание - Там же. С. 178); 11) Минея праздничная на февраль-август, 1-я четверть XV века (Арх. САНУ. № 68); 12) Патерик азбучный и Иерусалимский и сборник изречений святых отцов, 1-я четверть XV века (Berolin. SB. Вук. 40; описание смотри: Вийк Н., ван. Подробный обзор церковнославянского перевода большого лимонария // Bsl. 1935/1936. Vol. 6. S. 38-84). Запись с именем писца имеет только поздняя рукопись Даниила Левоокого - Устав 1416 года, остальные Л. Цернич надежно атрибутировала ему по почерку и другим палеографическим признакам. Судя по местам хранения большей части рукописей Даниила Левоокого и его вниманию в летописных заметках к Бранковичам, вероятнее всего, он работал на Косовом поле во владениях последних или в Патриаршей области, но поддерживал связи и с семейством святого князя Лазаря , бывшим наряду с Бранковичами ктиторами монастыря Дечаны, книгописание которого в XIV-XV веках было тесно связано с Хиландаром (смотри: Toдuћ Б., Чанак-Meдuћ М. Ман-р Дечани. Београд, 2005. С. 93-94).

Почерк Даниила Левоокого - разработанный, но некаллиграфический полуустав с отдельными элементами канцелярского письма - отличается большой вариативностью в начертании букв и заметными нарушениями ритма письма. Этим, вероятно, в значительной мере объясняется репертуар книгописной продукции Даниила Левоокого - четьи и скромные обиходные (непарадные) богослужебные кодексы. Встречающаяся в рукописях Даниила Левоокого качественная по исполнению орнаментика (например, заставки неовизантийского стиля в дечанских рукописях: № 79. Л. 2 и № 53. Л. 1) вряд ли принадлежит книгописцу, но вязь и тонкие инициалы выполнены его рукой.