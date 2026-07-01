ДАМОТ
ДАМОТ - раннефеодальное государство на западе Эфиопии, в долине реки Аббай, в IX - начале XIV веков.
Этническую основу Дамота составляли семитские и кушитские народы, занимавшиеся земледелием, скотоводством, торговлей слоновой костью, золотом, шкурами зверей. Дамот осуществлял гегемонию над соседними государствами, в частности Гафатом. С конца XIII века на смену традиционным верованиям пришли ислам и христианство. В начале XIV века в Дамоте сооружён первый монастырь. В период завоевательных походов императора Амдэ-Цыйона (1314-1344 годы) Дамот был включён в состав Эфиопской империи в качестве провинции. В XVI веке заселён оромо, мигрировавшими с побережья Красного моря.