ДАМОТ

ДАМОТ - раннефеодальное государство на западе Эфиопии, в долине реки Аббай, в IX - начале XIV веков.

Эт­ническую ос­но­ву Дамота со­став­ля­ли се­мит­ские и ку­шит­ские на­ро­ды, за­ни­мав­шие­ся зем­ле­де­ли­ем, ско­то­вод­ст­вом, тор­гов­лей сло­но­вой ко­стью, зо­ло­том, шку­ра­ми зве­рей. Дамот осу­ще­ст­в­лял ге­ге­мо­нию над со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми, в ча­ст­но­сти Га­фа­том. С конца XIII века на сме­ну тра­диционным ве­ро­ва­ни­ям при­шли ис­лам и хри­сти­ан­ст­во. В начале XIV века в Дамоте со­ору­жён пер­вый мо­на­стырь. В пе­ри­од за­вое­ва­тель­ных по­хо­дов императора Ам­дэ-Цый­о­на (1314-1344 годы) Дамот был вклю­чён в со­став Эфи­опской им­пе­рии в ка­че­ст­ве про­вин­ции. В XVI веке за­се­лён оро­мо, миг­ри­ро­вав­ши­ми с по­бе­ре­жья Крас­но­го мо­ря.

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