ДАМЬЕ Вадим Валерьевич

Родился 30.07.1959. Окончил Московский государственный историко-архивный институт в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Движение зеленых в ФРГ: идеология и политика (1970-е – середина 1980-х гг.) (Институт всеобщей истории АН СССР, 1985).

Доктор исторических наук : диссертация «Международное синдикалистское движение и создание Берлинского Интернационала профсоюзов (1918—1923 гг.)» (Институт всеобщей истории РАН, 2006).

Работал профессором НИУ "Высшая школа экономики". В настоящее время ведущий научный сотрудник Центра «XX век: социально-политические и экономические проблемы» Института всеобщей истории РАН .

Член Конфедерации революционных анархо-синдикалистов (КРАС-МАТ).

Область интересов : История социальных движений в ХХ –ХХI вв., социальная история.

Сочинения: Революция социальная или политическая? Проблема революции в классическом анархизме и марксизме // Социальные трансформации в Европе ХХ века. М., 1998;

Анархо-синдикализм в ХХ веке. М., 2001;

Анархо-синдикализм в борьбе с индустриально-капиталистической системой // Левые в Европе ХХ века. М., 2001;

Тоталитарные тенденции в ХХ веке // Мир в ХХ веке. М., 2001; Il totalitarismo como fenomeno sociale: metodologia di analisi // Totalitarismo e totalitarismi. Venezia, 2003.

Дамье В. В. Забытый Интернационал. Мировое анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами / В. В. Дамье. — М. : Новое литературное обозрение, 2006. — Т. 1 : От революционного синдикализма к анархо-синдикализму: 1918—1930. — 2006. — 901 с. ; Т. 2: Международный анархо-синдикализм в условиях «Великого кризиса» и наступления фашизма: 1930—1939 годы. — 2007. — 731 с.

История анархо-синдикализма: Краткий очерк / Предисл. Д. И. Рублёва. Изд. 2-е, испр. и доп. — М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 152 с.

Стальной век: Социальная история советского общества. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 256 с.