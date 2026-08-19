ДАЛЬТОН-ПЛАН

ДАЛЬТОН-ПЛАН - система индивидуализированного обучения.

Бы­ла соз­да­на в начале XX века. На­име­но­ва­ние по­лу­чи­ла по городу Дал­тон (штат Мас­са­чу­сетс, США). Ав­тор - Е. Паркхерст.

При ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты по Дальтон-плану уча­щие­ся не свя­зы­ва­лись об­щей класс­ной дея­тель­но­стью, им пре­дос­тав­ля­лась сво­бо­да как в вы­бо­ре за­ня­тий, оче­рёд­но­сти изу­че­ния различных учеб­ных пред­ме­тов, так и в ис­поль­зо­ва­нии сво­его ра­бо­че­го вре­ме­ни. Го­довой объ­ём учеб­но­го ма­те­риа­ла раз­би­вал­ся на ме­сяч­ные «под­ря­ды», ко­то­рые, в свою оче­редь, под­раз­де­ля­лись на еже­днев­ные за­да­ния. В на­ча­ле учеб­но­го го­да ка­ж­дый уче­ник за­клю­чал с учи­те­лем до­го­вор («кон­тракт») о са­мо­сто­ятельной про­ра­бот­ке оп­ре­де­лён­но­го за­да­ния в на­ме­чен­ный срок. Уча­щие­ся ра­бо­та­ли в отдельных пред­мет­ных ка­би­не­тах-ла­бо­ра­то­ри­ях (от­сю­да и другое на­зва­ние Дальтон-плана - ла­бо­ра­тор­ный план), где мог­ли по­лу­чить кон­суль­та­цию учи­те­ля-пред­мет­ни­ка . Учёт ра­бо­ты осу­ще­ст­в­лял­ся при по­мо­щи слож­ной сис­те­мы учёт­ных кар­то­чек. Раз­де­ле­ние уча­щих­ся по клас­сам со­хра­ня­лось, од­на­ко ис­поль­зо­ва­лось для ре­ше­ния обо­соб­лен­ных от основного учеб­но­го про­цес­са ор­гани­зационных за­дач. Дальтон-план по­зво­лял при­спо­со­бить темп обу­че­ния к воз­мож­но­стям уча­щих­ся, при­учая их к са­мо­стоя­тель­но­сти, раз­ви­вал ини­циа­ти­ву, по­бу­ж­дал к по­ис­ку ра­цио­наль­ных ме­то­дов ра­бо­ты и вы­ра­ба­ты­вал чув­ст­во от­вет­ст­вен­но­сти за вы­пол­не­ние за­да­ния в со­от­вет­ст­вии с при­ня­ты­ми на се­бя обя­за­тель­ст­ва­ми.

В 1920-е годы в советской шко­ле пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки мо­ди­фи­ци­ро­вать Дальтон-план: пре­одо­леть его край­нюю ин­ди­ви­дуа­ли­стич­ность; свя­зать с кол­лек­тив­ной ра­бо­той уча­щих­ся, со­че­тая его с ме­то­дом про­ек­тов. Эти по­пыт­ки на­шли вы­ра­же­ние в фор­ме т. н. бри­гад­но-ла­бо­ра­тор­но­го ме­то­да обу­че­ния. Эле­мен­ты Дальтон-плана, например ис­поль­зо­ва­ние «кон­трак­тов», со­хра­ни­лись в прак­ти­ке ря­да школ США.

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