Даллес

Да`ллес (англ. Dulles), Аллен Уэлш (07.04.1893, Уотертаун, шт. Нью-Йорк — 29.01.1969, Вашингтон, окр. Колумбия) — государственный деятель Соединенных Штатов Америки. Внук Дж. У. Фостера, племянник Р. Лансинга, являвшихся государ­ственными секретарями США в разное время, брат Дж. Ф. Даллеса. По профессии юрист. Образование получил в Принстонском университете. В 1916—1926, находясь на дипломатической службе, приобщился к разведывательной деятельности, которую в последующие годы со­вмещал с работой в возглавляемой его братом юридической фирме «Sullivan & Cromwell». Во время Второй мировой войны 1939—1945 участвовал в создании службы военной разведки США — Управления стратегических служб (УСС). С 1943 — главный резидент УСС в Европе (штаб-квартира Даллеса находилась в Берне). Поддерживал связи с движением антифашистского подполья во многих странах, в том числе в Германии. В феврале 1945 установил прямой контакт с представителями германского верховного главнокомандования и вел с ними переговоры о капитуляции герман­ских войск в Италии («Бернский инцидент», ставший темой романа Ю. С. Семенова и фильма Т. М. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»). В послевоенный период играл активную роль в организации секретных операций и психологической войны против СССР и социалистических стран. Один из главных идеологов стратегии разрушения СССР «изнутри». В 1953—1961 — директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Под руководством Даллеса были организованы многочисленные тайные операции с целью смены политических режимов в Иране, Гватемале, Лаосе, Индонезии и др. странах, ЦРУ стало широко практиковать политические убий­ства, диверсии, подкуп общественных деятелей. Весной 1960 Д. руководил разработкой планов вторжения на Кубу с целью свержения правительства Ф. Кастро. После их провала Д. в апреле 1961 ушел в отставку. Осенью 1963, будучи членом комиссии по расследованию обстоятельств гибели Дж. Ф. Кеннеди, активно отстаивал версию о том, что убийство президента было делом рук фанатика-одиночки.